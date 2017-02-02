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175 лет назад 2016
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ХК «Сибирь»
Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Сибирь» выиграет битву у «Адмирала», «Динамо» обгонит «Торпедо»

«Сибирь» обыграет «Адмирал» и превратит в триллер борьбу за плей-офф на Востоке, «Ак Барс» реабилитируется за разгром от «Нефтехимика».
2 февраля 2017, четверг. 10:30. Хоккей

«Металлург» Нк — «Амур»


В предыдущем матче «металлурги» уже обыграли одну команду с Дальнего Востока — «Адмирал» — и сегодня наверняка постараются ещё раз порадовать своих болельщиков. Но и «Амур» в последнее время не подарок. Команда Андрея Мартемьянова неожиданно переиграла в гостях «Авангард». Можно, конечно, сказать, что омичи были не очень мотивированы, так как для них в «регулярке» уже всё решено, но заслуг хабаровского коллектива это не умаляет.
И в этой игре он будет фаворитом.

Наш прогноз: «Амур» одержит третью победу подряд.

«Сибирь» — «Адмирал»


«Матч за 6, 9, 12 очков» — какие угодно названия можно придумывать для этой встречи, но ясно одно — она станет для каждой из команд едва ли не важнейшей в сезоне, поражение в которой если не равносильно смерти, то по крайней мере сильно ударит по перспективам попадания в плей-офф. Особенно это касается «Сибири». Лидеры в обоих коллективах находятся в строю, так что нас ожидает настоящая битва за плей-офф. И домашние трибуны придадут новосибирцам сил для победы.

Наш прогноз: «Сибирь» победит и ещё сильнее закрутит интригу в борьбе за кубковую восьмёрку на Востоке.

«Авангард» — «Куньлунь Ред Стар»


Четыре поражения подряд — слишком много для команды, которая является одним из лидеров Восточной конференции. Чтобы пресечь возможные разговоры о спаде и кризисе в команде, «Авангард» приложит все усилия для победы. И он её добьётся. Хотя «Куньлуню» положительный результат нужен больше — китайский клуб находится в эпицентре битвы за плей-офф. Но и подопечным Канарейкина перед началом матчей на выбывание важно вновь обрести победную форму.

Наш прогноз: победа останется за хозяевами.

«Лада» — «Ак Барс»


Предыдущая встреча с «Нефтехимиком» стала форменным кошмаром для подопечных Билялетдинова — команда впервые за время своего выступления в КХЛ пропустила в одном матче восемь шайб. Думается, что в матче с «Ладой» «Ак Барс» выйдет на лёд полным желания доказать, что это было досадное недоразумение. Для «автозаводцев» же хорошей мотивацией будет тот факт, что матч с Казанью станет для них последним домашним в этом сезоне, а значит, они постараются сделать расставание на перерыв со своими болельщиками как можно более позитивным.

Наш прогноз: казанцы окажутся сильнейшими в этом противостоянии.

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«Слован» — «Динамо» (Москва)


Игра от ножа с «Локомотивом», в которой братиславцы выиграли по буллитам, наверняка придала им моральных сил и веры в себя. От заветной восьмой строчки «Слован» отстаёт на два очка, и можно не сомневаться, что подопечные Ржиги сегодня приложат максимум усилий для его ликвидации. У «Динамо» же другая борьба — команде Орешкина необходимо попасть в первую четвёрку, чтобы начинать плей-офф домашними матчами. Травмированных в составах обеих команд достаточно — за «Динамо» не смогут сыграть Кутейкин, Робинсон, а у «Слована» в лазарете находятся Вьеденски, Дялога, Месарош, Недорост и Смоленяк.

Наш прогноз: в упорной борьбе «Динамо» увезёт победу из столицы Словакии.

«Медвешчак» — «Локомотив»


Предсказать победителя в этой встрече нетрудно — вряд ли хорватский клуб, распродавший всех лидеров и отпустивший за несколько игр до конца «регулярки» своего главного тренера Горди Дуайера, сможет оказать достойное сопротивление ярославцам. «Локомотиву» же победа крайне необходима, поскольку он вместе с московским «Динамо» и «Торпедо» борется за третье место на Западе. «Железнодорожники» без особого напряжения увезут нужные для себя очки из Загреба.

Наш прогноз: «Локомотив» одержит уверенную победу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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