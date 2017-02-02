Кто лучший игрок в истории «Локомотива»? От Коваленко до Ткаченко

Вслед за материалами о лучших игроках «Ак Барса», «Авангарда» и «Торпедо» продолжаем наш сериал голосованием среди болельщиков «Локомотива». В конце 40-х годов прошлого столетия канадский хоккей появился и в Ярославской области. Местный «Локомотив» долгое время выступал на первенствах города и области. В 1959-м регион в первенстве РСФСР (вторая группа) представляла команда Ярославского моторного завода – ЯМЗ, и этот год считается датой основания клуба. Спустя шесть лет команда была переименована в «Торпедо».Основные успехи клуба пришлись на российскую эпоху. В 1997 году под руководствомярославское «Торпедо» впервые стало чемпионом России. Спустя три года в городе была построена новая арена, а команда стала именоваться «Локомотив». В 2001 году клуб возглавил чех, и с ним ярославцы смогли выиграть ещё два чемпионских титула в 2002 и 2003 годах. 7 сентября 2011 года под Ярославлем при взлёте с аэропорта «Туношна» разбился самолёт, перевозивший команду на матч чемпионата КХЛ с минским «Динамо». В авиакатастрофе погибли все хоккеисты. Команда была возрождена через год и лучшим достижением стали бронзовые награды чемпионата России сезона-2013/14.