Базовый клуб не по своей воле. Зачем сборная бьёт по «Сибири»?

Новое руководство КХЛ не уберегло от конфликтов интересов

На Шведских хоккейных играх СКА потеряет негласный (в Петербурге отказываются это признавать) статус базового клуба сборной России.

Какой ценой «Сибирь» стала базовым клубом сборной?

Выдернуть лидеров из тренировочного процесса – значит лишить главного тренера «Сибири» контроля над ситуацией.

ФХР и клубам нужен диалог или жёсткие правила

Двух этапов вполне достаточно, чтобы «пощупать» кандидата в национальную команду, проверив его в боевых условиях.

Взаимоотношения сборной и клубов – давняя больная мозоль. Со сменой руководства КХЛ на неё, по идее, должны были наступать гораздо реже. Лояльностьк ФХР и вытекающий из этого лозунг «сильная лига – сильная сборная» намекали, что прежних конфронтаций можно избежать. На деле же порой возникают ситуации, при которых клубы вынуждены, сжав зубы и скрепя сердце, подстраиваться под интересы национальной команды.Ещё год назад травма, полученнаяв сборной, вызвала праведный гнев. Осенью история повторилась, но уже с «Динамо» и, которого бело-голубые отпустили на Кубок Карьяла и потеряли почти на три месяца.Вы скажете, что травмы это случайность и тот же Миронов мог сломаться в рядовой игре за «Динамо»? Однако даже там, где, на первый взгляд, всё решает случай, есть несколько «но». Во-первых, известны ситуации, когда в сборной рисковали здоровьем игроков и выпускали их играть на уколах. Обыденное, в общем-то, дело для плей-офф КХЛ, чемпионата мира или Олимпиады. Но никак не для рядового этапа Евротура, за победу на котором не дают медалей. Ещё один фактор – чрезмерная нагрузка. За короткий срок, который отводитсяна подготовку в разгар чемпионата, он старается максимально подтянуть физику, что потом может отразиться эхом в виде травм.Впрочем, травмы и юридические нюансы по страховке – это одна сторона медали. Что точно в руках Знарка, так это круг кандидатов, которых он вызывает на тот или иной этап Евротура. Казалось, что, приходя в СКА и подписывая в петербургских клуб целый ряд действующих и потенциальных «сборников», Олег Валерьевич решает все проблемы. Не нужно никого просматривать и беспокоиться по поводу физической формы тех, кто не находится под присмотром. Помните, как ещё прошлой осенью игрокам сборной России раздавали планшеты, чтобы следить за их состоянием? Теперь порядка 20 кандидатов в сборную в ежедневном режиме доступны главному тренеру.Если опираться на цифры, то СКА — действительно главный поставщик игроков в сборную России. На двух этапах Евротура сыграли девять хоккеистов с берегов Невы, астал питерским «армейцем» уже после того, как съездил на Кубок Карьяла. На Шведские хоккейные игры отправится бронзовый призёр МЧМ Егор Рыков, который станет 10-м представителем СКА в сборной. Однако это всего на одного человека больше, чем в этом сезоне сборной дал ЦСКА – клуб, который даже в кулуарах не называют базовым. За этот сезон Знарок ни разу не вызвал в сборную Максима Чудинова и Вячеслава Войнова, не трогал и своих ведущих форвардов, пусть отчасти и по объективным причинам в виде травм.На Шведских хоккейных играх СКА потеряет негласный (в Петербурге отказываются это признавать) статус базового клуба сборной России. Это знамя подхватит вовсе не ЦСКА и даже не «Локомотив», обладающий потрясающим пластом молодых защитников, а… «Сибирь». Команда, которая занимает всего лишь девятое место на Востоке и прямо сейчас ведёт ожесточённую борьбу за место в плей-офф. Команда, которая проводит свой худший сезон за последние пять лет, поставляет в национальную команду больше игроков, чем обладатель Кубка Гагарина, финалист прошлого сезона и лидер нынешнего чемпионата. Парадокс, да и только.не склонен забрасывать камнями огород Олега Знарка. Он уверяет, что куда больше команде мешают разговоры о новых контрактах лидеров. Генеральному менеджеру наверняка льстит, что– парень, которого он когда-то подобрал в Оренбурге, — дорос до национальной команды. В Новосибирске, а вовсе не в Челябинске, сумели произвести огранку таланта Максима Шалунова. Ещё прошлой весной добрался до чемпионата мира большой трудяга и новоявленный капитан «Сибири». Ну а в этом сезон по-настоящему взошла звезда ещё одного новосибирского воспитанника. Об этом молодом человеке в восторженных тонах отзываются как скауты НХЛ, так и мэтры отечественной тренерской школы вроде. В общем, есть чем гордиться.Будь за окном другое время года, в Новосибирске наверняка бы запустили пару фейерверков по поводу того, что сразу четыре игрока «Сибири» пробились в состав сборной. Сейчас же вызов квартета форвардов на Евротур – подножка команде, для которой каждый матч как последний. Подопечныепытаются ликвидировать отставание от восьмого места, бьются в кость с прямыми конкурентами и, по сути, не имеют права на ошибку. Выдернуть лидеров из тренировочного процесса – значит лишить главного тренера «Сибири» контроля над ситуацией. Впереди недельная пауза, за которую команды должны подготовиться к финальному спурту из трёх игр. «Сибири», в частности, предстоит провести архиважный матч с «Автомобилистом», в котором может решиться судьба восьмого места. Но в каком состоянии будут «сборники»? С Кубка Первого канала сибирское трио вернулось неузнаваемым и до сих пор приходит в себя.Всего этого можно было избежать, существуй между ФХР и клубами реальный контакт. Клубы, которые тратят не только силы на каждодневное развитие игроков, но и огромные суммы на контракты, заслуживают того, чтобы с их мнением считались. Если команда измучена травмами или находится в трудной турнирной ситуации – ей нужно идти на уступки. На данный момент семь команд КХЛ (из них пять — российские) потеряли даже теоретические шансы на плей-офф. Вот-вот к ним присоединится «Амур». Ещё целый ряд клубов планомерно готовится к плей-офф без каких-либо турнирных задач. Так, «Авангард» уже никуда не сдвинется со второго места в конференции, но в сборную из омского клуба вызвали одного-единственного игрока, да и тотхорошо знакомый Знарку.В нашей стране привыкли опираться на понятия и личные связи, но во избежание двойных стандартов можно было бы перенять финский опыт. До недавних пор в стране Суоми действовало правило, согласно которому за сезон игрок не может быть вызван в сборную более, чем на два этапа Евротура. Но и сейчас, не скованный никакими ограничениями, вызвал всего четырёх представителей КХЛ, среди которых никто не провёл оба предшествующих этапа. Почему бы нам не принять подобный закон? Двух этапов вполне достаточно, чтобы «пощупать» кандидата в национальную команду, проверив его в боевых условиях. А вот наигрывание троек в существующей реальности выглядит утопией. Мало того что многие клубные тренеры отказываются от модели жёстких сочетаний, обращаясь к универсализму, так ещё и внеплановый приездилиспособен порушить все евротуровские наработки.КХЛ уверенно идёт к биполярному миру. ЦСКА и СКА разыгрывают между собой первое место, и они же распределяют всех мало-мальски заметных свободных агентов из «маленьких» клубов. На это можно было постараться закрыть глаза, если бы СКА все хлопоты по сборной брал на себя, а те самые «маленькие» клубы не вздрагивали каждый раз, когда объявляется состав национальной команды. Пока же главный тренер СКА и сборной России благополучно бережёт своих лидеров перед плей-офф, вызывая на февральский этап игроков второго, а то и третьего эшелона, а «Сибирь» вынуждена становиться базовым клубом сборной. Вряд ли вероятность увидеть своих любимцев на чемпионате мира заменит новосибирским болельщикам кубковую иглу, на которую они крепко подсели в последние годы.