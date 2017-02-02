Запад. Финиш «регулярки» КХЛ. «Торпедо» станет третьим

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— Сможет ли ЦСКА догнать СКА и занять первое место на Западе? Не побоится ли команда Олега Знарка занять первое место, памятуя о «проклятии победителя регулярного чемпионата»?
Пашков: Кто в итоге будет первым, больше зависит от СКА, чем от ЦСКА. Именно Питер будет решать эту ситуацию. ЦСКА играет в своём ритме и режиме, а вот у СКА есть вопросы к волевому усилию. Где-то команда Олега Знарка сбавляет. В том смысле, что не прикладывает максимума возможностей. И это может сказаться на результатах. Если будет СКА выдавать стопроцентный потенциал, то эти парни своего не упустят. Что касается «проклятия «регулярки», то это мысли для обывателей. Команда опытная, с сильным подбором хоккеистов.
Бадюков: Я думаю, что если СКА ни с того, ни с сего, проведя такой хороший регулярный чемпионат, отдаст первое место, их просто не поймут. Тем более что Знарок не суеверный товарищ, поэтому здесь ничего страшного нет. Это всё стереотип. Витолиньш как-то сказал в интервью, что все серии когда-то заканчиваются. Надо играть в хоккей и не думать об этих стереотипах. Потом уже на них можно сослаться, если что-то не получилось. Сейчас все лидеры, кто решил задачу выхода в плей-офф, немножко подрасслабились психологически, и это видно. Они играют в своё удовольствие и не рвут жилы, как команды, которые пытаются попасть в плей-офф, такие как «Витязь» и «Сочи». Эти команды играют в свой хоккей.
Другой вопрос, что в ЦСКА расслабиться никто никому не даёт, ребята там пашут каждый день, как в последний раз. Но поражение от «Трактора» говорит, что ЦСКА имеет меньше шансов догнать и перегнать питерцев. СКА – один из лучших клубов на Западе. У них, конечно, есть определённые проблемы с составом, но Шипачёв, который был травмирован, оформил хет-трик в игре со «Салаватом Юлаевым». Завтра у них будет матч с «Магниткой», где встретятся две лучшие команды чемпионата. Я не думаю, что им кровь из носу нужна будет победа, соперники сыграют в красивый хоккей.
Майоров: У «Йокерита» постоянные невынужденные очковые потери. Команда выглядела просто безобразно. Полная апатия, они еле ползали.
Думаю, что ЦСКА не догонит СКА. У них разрыв в пять очков, сделать это будет тяжело. СКА не та команда, которая в концовке предоставит такую возможность. Если надо будет прибавить и любым способом занять первое место, они прибавят.
Майоров: ЦСКА не сможет обогнать СКА в турнирной таблице. Обеим командам осталось провести всего по четыре игры. Пять оков разрыва. Но дело даже не в этом. Главное, что московские «армейцы» в последнее время стали давать осечки. Никакого «проклятия «регулярки» СКА бояться не будет. При чём здесь это? Подобные вещи не имеют никакого отношения к итоговому результату.
— В каком порядке финишируют на Западе «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Минск)?
Пашков: Думаю, что лучшие шансы в этой четвёрке у «Торпедо». А как финишируют остальные – решит одно или два очка. Неплохая раскладка по календарю у московского «Динамо», которому завершать регулярный сезон тремя матчами с дальневосточными командами.
Бадюков: Здесь уже два тура назад определилась четвёрка, которая будет разыгрывать то, кому с кем играть. И тут уже встаёт вопрос домашнего льда. «Торпедо» и «Локомотив» могут поменяться местами и сыграть либо с московским «Динамо», либо с минским. Тут не до выбора. Если начнёшь выбирать, всё пойдёт не так, как нужно. Это дело журналистов и болельщиков – подгадывать. А спортсмены знают, что если ты начнёшь это делать, то судьба тебя накажет и всё пойдёт не так, как нужно. Вряд ли Скудра и Орешкин думают, на кого лучше попасть. Команда строилась не один сезон, и строилась не для того, чтобы искать слабые стороны у соперника, а для того, чтобы у себя были сильные стороны, потому что сильная команда занимается тем, что играет от себя, а не от соперника. Этим и занимаются тренеры.
Бадюков: Вряд ли Скудра и Орешкин думают, на кого лучше попасть. Команда строилась не один сезон, и строилась не для того, чтобы искать слабые стороны у соперника.
Кто и какое место займёт? Не знаю, это неизвестно. Там разрыв в одно-два очка. Это четыре команды, которые определяют, кому с кем играть в плей-офф.
Майоров: Все эти четыре команды абсолютно заслуженно попали в плей-офф. Третьим, скорее всего, станет Нижний Новгород. Замечательно выглядит в последнее время московское «Динамо». И дома, и на выезде. Минчане недавно получили разнос от президента Беларуси Александра Лукашенко, но не думаю, что это сильно повлияло. Понимаете, в нынешнем сезоне все команды играют с очень глубокими спадами. Проигрывают по пять-шесть матчей подряд. Да, тяжёлый календарь. Но если посмотреть на НХЛ, там такая же картина.
— «Витязь», «Йокерит», «Сочи», «Слован». Кто попадёт в плей-офф, а кто останется за пределами восьмёрки?
Пашков: «Витязь» попадёт в первую восьмёрку. Всё говорит о том, что хоккеисты Валерия Белова в хорошем состоянии. Проводят сильный сезон, цель ясна, хотят идти дальше. Вторым клубом, который попадёт в плей-офф, скорее всего станет «Сочи». Хотя южанам будет трудновато, на их место может влезть «Йокерит». Но шансы «Сочи» предпочтительнее. Ржиге и «Словану» будет труднее всех. Если судить по всему сезону, то словаки выступали не очень стабильно. Потенциал у них не особо высокий.
Бадюков: Честно говоря, если бы «Йокерит» проиграл «Барысу», я бы их списал со стопроцентной вероятностью, но они выиграли. А «Слован» обыграл по буллитам «Локомотив». У команд сейчас такой график, что не понятно, кто как себя проявит. Словацкая команда, на самом деле, сейчас очень хорошо катит. Я бы хотел, чтобы «Витязь» попал, но «Йокерит» просто так не сдаётся. У них сейчас выездная серия, и тот хоккей, который они показали с «Барысом», говорит о том, что они будут цепляться за очки во всех оставшихся матчах. Насколько у них это получится – я в этом не уверен.
Пашков: Кто в итоге будет первым — больше зависит от СКА, чем от ЦСКА. Именно Питер будет решать эту ситуацию.
Думаю, что в восьмёрку попадут «Витязь» и «Йокерит». Финны добьются своего. У них на выезде остались две игры – с «Автомобилистом», который уже выпал из борьбы, и «Югры». Может быть, это та команда, которая играет с провалами, но сейчас она добьётся того результата, который ей нужен. «Словану» не поможет то, что у них остались три домашних игры. Им, конечно, от этого лучше, но «Йокериту» из этой четвёрки сложнее всего, и он справится с заданием.
Майоров: «Йокерит» убил календарь, они же раньше не летали на Восток. Я посмотрел их последние домашние игры. Разве можно проигрывать на родном льду «Автомобилисту» со счётом 2:6? С «Югрой» пропустили пять шайб, проиграли Минску. Постоянные невынужденные очковые потери. Команда выглядела просто безобразно. Полная апатия, они еле ползали. Однако ситуация всё равно остаётся непредсказуемой. Выездная победа над «Барысом» многого стоит. По поводу «Витязя» могу сказать, что у команды всё нормально. А вот «Слован» мы вряд ли увидим в плей-офф. Ну а «Сочи» поборется. Скорее всего, в первой восьмёрке в итоге окажутся южане и «Витязь».