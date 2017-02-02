Тарасенко стал Гарри Поттером, а Марков попал на бал в Монреале

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Нестеров попрощался с «Тампой»
На прошлой неделе Никита Нестеров был обменян в «Монреаль». На своей страничке в «Инстаграме» российский защитник попрощался с бывшими одноклубниками. «Братва, было классно поиграть с вами, но ещё интересней будет сыграть против вас! Удачи и без травм. Мне будет не хватать вас», — написал Никита.
Уже в «Монреале»
1 февраля Нестеров дебютировал в составе «Монреаля» в матче с «Баффало» (5:2). Игровое время российского игрока составило 14.21 (наименьший показатель среди всех защитников команды), а завершил он матч с показателем полезности «+2».
Отдых Бурмистрова
После того как «Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов, дела у него пошли на лад. В новом клубе Александр успел отметиться одним голом и пятью голевыми передачами. А во время Звёздного уик-энда 25-летний нападающий успел ещё как следует отдохнуть.
Карлссон отмечает
Шведский защитник «Оттавы» выступал на Матче звёзд за Атлантический дивизион. Команда Эрика в полуфинале уступила сборной Столичного дивизиона. Поражение вовсе не испортило настроение Карлссону. После матча хоккеист вместе с невестой Мелиндой отметил окончание Звёздного уик-энда.
Марков на балу
На днях Андрей Марков вместе с супругой Соней посетил настоящий бал в российском консульстве. Мероприятие было организовано благотворительным фондом Алексея Емелина «Мечта». Российские хоккеисты и за границей продолжают активно помогать нуждающимся.
Щербак на отдыхе
Сыграв три матча за «Монреаль», Никита Щербак вновь был отправлен в фарм-клуб «Сент-Джонс». Дебют же в НХЛ у 21-летнего хоккеиста выдался неплохим — в своём первом матче Никита забил гол первым же броском.
Снайпер Якупов
Нападающий «Сент-Луиса», оказывается, не только неплохо обращается с клюшкой, он ещё и метко стреляет. С Наилем Якуповым лучше не ссориться.
Волшебник Тарасенко
После Матча звёзд Владимир вместе с семьёй решил задержаться в городе ангелов и заглянуть в парк «Волшебный мир Гарри Поттера». Тарасенко очень идёт мантия и волшебная палочка.
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Орловы в Майами
Получив несколько дней отдыха, Дмитрий с женой Варварой рванули к океану. В Майами Орловы встретились с Алексеем и Ульяной Марченко.
Комаров на снегоходах
Лео Комаров — большой любитель зимних развлечений. Как только в «Торонто» объявили выходные, финский хоккеист помчался кататься на снегоходах с друзьями.
Ягр с любимой
На вечеринке во время Звёздного уик-энда в Лос-Анджелесе Яромир Ягр появился в сопровождении своей очаровательной подруги. Несомненно, Вероника пользовалась не меньшей популярностью, чем её звёздный друг.
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