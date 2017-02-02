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175 лет назад 2016
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Владимир Тарасенко
Фото: instagram.com/vt9191
Текст: Дарья Тубольцева

Тарасенко стал Гарри Поттером, а Марков попал на бал в Монреале

Нестеров уже в «Монреале», Якупов стал снайпером, Тарасенко примерил мантию Гриффиндора, а Орловы умчали в Майами — в обзоре соцсетей НХЛ.
2 февраля 2017, четверг. 19:15. Хоккей
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Нестеров попрощался с «Тампой»
На прошлой неделе Никита Нестеров был обменян в «Монреаль». На своей страничке в «Инстаграме» российский защитник попрощался с бывшими одноклубниками. «Братва, было классно поиграть с вами, но ещё интересней будет сыграть против вас! Удачи и без травм. Мне будет не хватать вас», — написал Никита.

Уже в «Монреале»
1 февраля Нестеров дебютировал в составе «Монреаля» в матче с «Баффало» (5:2). Игровое время российского игрока составило 14.21 (наименьший показатель среди всех защитников команды), а завершил он матч с показателем полезности «+2».

Отдых Бурмистрова
После того как «Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов, дела у него пошли на лад. В новом клубе Александр успел отметиться одним голом и пятью голевыми передачами. А во время Звёздного уик-энда 25-летний нападающий успел ещё как следует отдохнуть.

Карлссон отмечает
Шведский защитник «Оттавы» выступал на Матче звёзд за Атлантический дивизион. Команда Эрика в полуфинале уступила сборной Столичного дивизиона. Поражение вовсе не испортило настроение Карлссону. После матча хоккеист вместе с невестой Мелиндой отметил окончание Звёздного уик-энда.

Марков на балу
На днях Андрей Марков вместе с супругой Соней посетил настоящий бал в российском консульстве. Мероприятие было организовано благотворительным фондом Алексея Емелина «Мечта». Российские хоккеисты и за границей продолжают активно помогать нуждающимся.

Щербак на отдыхе
Сыграв три матча за «Монреаль», Никита Щербак вновь был отправлен в фарм-клуб «Сент-Джонс». Дебют же в НХЛ у 21-летнего хоккеиста выдался неплохим — в своём первом матче Никита забил гол первым же броском.

Снайпер Якупов
Нападающий «Сент-Луиса», оказывается, не только неплохо обращается с клюшкой, он ещё и метко стреляет. С Наилем Якуповым лучше не ссориться.

Волшебник Тарасенко
После Матча звёзд Владимир вместе с семьёй решил задержаться в городе ангелов и заглянуть в парк «Волшебный мир Гарри Поттера». Тарасенко очень идёт мантия и волшебная палочка.

>>> Глюкоза, Ревва и жёны. Как болели за россиян на Матче звёзд НХЛ

Орловы в Майами
Получив несколько дней отдыха, Дмитрий с женой Варварой рванули к океану. В Майами Орловы встретились с Алексеем и Ульяной Марченко.

Комаров на снегоходах
Лео Комаров — большой любитель зимних развлечений. Как только в «Торонто» объявили выходные, финский хоккеист помчался кататься на снегоходах с друзьями.

Ягр с любимой
На вечеринке во время Звёздного уик-энда в Лос-Анджелесе Яромир Ягр появился в сопровождении своей очаровательной подруги. Несомненно, Вероника пользовалась не меньшей популярностью, чем её звёздный друг.

>>> Гретцки, Овечкин, Кросби – лучшая команда на Матче всех звёзд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Марков Владимир Тарасенко Дмитрий Орлов Леонид Комаров Наиль Якупов Никита Нестеров Никита Щербак Остон Мэттьюс Эрик Карлссон Яромир Ягр Фото
Новости. Хоккей
6 февраля 2017, понедельник
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00:18 «Лос-Анджелес» внёс форварда Нолана в список травмированных
5 февраля 2017, воскресенье
23:51 «Эдмонтон» взял верх над «Монреалем» в серии буллитов
23:07 Итоги игрового дня МХЛ
22:43 «Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов отметились передачами
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