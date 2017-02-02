«Сибирь» догнала восточную восьмёрку, а «Ак Барс» бросил играть

День сурка для «Кузни»

«Сибирь» догнала «Адмирал»

«Авангард» посвящает победу Пережогину

«Ак Барс» был бит на Волге

Россиянки — первые в группе на Универсиаде

«Слован» не смог дожать «Динамо»

Град голов в Загребе

2 февраля в Северной Америке отмечается День сурка, в этот день новокузнецкий «Металлург» в 18-й раз в сезоне не смог поразить ворота соперника в основное время матча, что местным болельщикам могло напомнить героя одноимённого фильма, который просыпался каждое утро и проживал всё время один и тот же день. 18 встреч без заброшенных шайб – это новый рекорд отечественных чемпионатов.Единственную шайбу в матче забросил Кирилл Капустин из «Амура» на 42-й минуте. Дальневосточники ещё сохраняют минимальные шансы на выход плей-офф, а «Кузня» близка к антирекордам по количеству заброшенных шайб за сезон и по проценту набранных очков. «Металлург» уже точно попадёт в пятёрку худших команд за всю историю КХЛ.В одном из самых интересных матчей дня «Сибирь» принимала «Адмирал», с которым ведёт борьбу за кубковую восьмёрку. Новосибирцы открыли счёт уже на 16-й секунде матча, этот гол придал им уверенности. Сибиряки развили успех во втором периоде, а в заключительной трети не дали шанса дальневосточникам. Дублем в составе «Сибири» отметился Алексей Глухов, а у «Адмирала» единственную шайбу забросил Денис Алексеев после грубейшей ошибки голкипера Дэнни Тейлора. Новосибирцы по-прежнему идут на девятом месте, но по потерянным очкам они уже сравнялись с «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым».Омичи проиграли четыре последних матча регулярного чемпионата КХЛ, при этом смогли обеспечить себе победу в дивизионе Чернышёва. В отчётной встрече в середине второго периода Хохряков и Бурдасов создали комфортный задел для «Авангарда», но тут же игрок «Куньлуня» Шон Коллинз отыграл одну шайбу. Интрига сохранялась до последней минуты, пока Александр Пережогин не прервал свою 17-матчевую сухую серию, забросив шайбу в пустые ворота. По словам главного тренера команды Фёдора Канарейкина, Пережогин сам попросился сыграть этот матч, несмотря на смерть отца, которая случилась днём ранее.Казанский «Ак Барс» продолжает неудачную выездную серию, в последний день января команда Билялетдинова была разгромлена «Нефтехимиком» (2:8), а в отчётной встрече потерпела чувствительное поражение от немотивированной «Лады». Правда, и сам «Ак Барс» уже никуда не сдвинется с третьей позиции, поэтому очки для него не имеют такого большого значения. Результат матча с «Ладой» был предрешён уже в первом периоде, когда хозяева забросили три шайбы, Никита Филатов и Андрей Иванов набрали по 2 (1+1) очка. Точку в игре броском по пустым воротам за секунду до конца основного времени поставил Георгий Белоусов.Студенческая сборная России под руководством Алексея Чистякова добилась очередной победы на зимней Универсиаде в Алма-Ате. В заключительной игре группового этапа россиянки разгромили сборную Японии со счётом 10:1, хет-триками отметились Ольга Сосина и Анна Шибанова. В полуфинале турнира их соперницами станут хоккеистки студенческой команды Китая.Братиславский «Слован» ни разу в КХЛ не смог обыграть московское «Динамо» на родной площадке. Не стал исключением и отчётный матч. Москвичи открыли счёт на 8-й минуте: у вратаря хозяев Джастина Погги в этом моменте выпал конёк, он сигнализировал это арбитрам, а Александр Рыбаков забросил одну из самых лёгких шайб в своей карьере. Спустя полторы минуты Подшендялов упрочил лидерство гостей после сольного прохода. Братиславцы отыграли одну шайбу во втором периоде, а затем упустили ряд хороших моментов в концовке. «Слован» усложнил себе задачу выхода в плей-офф, а «Динамо» поднялось на четвёртое место в Западной конференции.Этот матч стал первым для исполняющего обязанности главного тренера «Медвешчака» Коннора Кэмерона. Канадский специалист стал самым молодым тренером, выводившим команду КХЛ на матч, ему всего 31 год. Первый период получился для хорватов ужасным – четыре шайбы «Локомотива» и удаление до конца матча Томаса Ларкина. Второй период уже завершился с равным счётом 2:2, а в третьем «Медвешчак» смог победить, но для общей победы этого не хватило – 4:7. В итоге зрители увидели 11 голов и огромное количество удалений.