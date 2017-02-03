Панарин прервал голевую засуху, Тарасенко забил при новом тренере

Долгожданный гол Панарина
Девять долгих матчей продолжалась голевая засуха лучшего новичка прошлого сезона Артемия Панарина. До выездной игры с «Аризоной» бомбадир из Коркино последний раз забивал почти месяц назад – 8 января в ворота «Нэшвилла», и столь продолжительное молчание заставило переживать и болельщиков «Блэкхоукс», и тренерский штаб команды. «У каждого игрока по ходу сезона есть неудачные отрезки. Мы по-прежнему рассчитываем на тройку Панарин – Анисимов – Кейн, и считаем, что эти парни способны «зажечь» наше нападение. Конечно, сейчас для них трудное время. Нам необходимо, чтобы они генерировали больше моментов, чтобы они были продуктивными и чаще владели шайбой», — сказал главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль.
Встреча с «койотами» оказалась именно тем, что было нужно «чёрным ястребам», которые проиграли три предыдущих матча. Сразу же после стартового вбрасывания хоккеисты «Чикаго» обрушились на ворота Майка Смита и уже к середине первого периода смогли обеспечить себе преимущество в три шайбы. Начало этому прорыву положил Патрик Кейн, партнёр Анисимова и Панарина по первому звену: великолепным кистевым броском в ближний угол он реализовал большинство, задав тон всей игре.
Почин Кейна поддержали Райан Хартман и Мариан Госса, но после перерыва «Аризоне» удалось постепенно перехватить инициативу и навязать «чёрным ястребам» плотную борьбу. На первых минутах второго отрезка «Чикаго» дважды подряд получил удаления за выброс шайбы (одно из них на счету Артёма Анисимова), чем воспользовался защитник-снайпер «койотов» Экман-Ларссон, отквитавший один гол. «Первый период был одним из лучших в нынешнем сезоне. А затем мы зачем-то начали швырять шайбу зрителям», — сказал после матча недовольный Джоэль Кенневилль.
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Комбинация, разыгранная Панариным и компанией, должна была снизить активность хозяев – гол россиянина получился очень эффектным. Анисимов и Кейн, поборовшись за шайбу в чужой зоне, организовали быструю контратаку, а пас на Артемия на свободный лёд мгновенно завершился мощным броском в касание. Однако «Аризону» долгожданный гол Панарина не смутил, и ещё до окончания двадцатиминутки хоккеисты «Койотс» сократили отставание до минимума.
В итоге именно шайба Панарина стала для «Чикаго» победной. Впервые за последние 10 встреч Артемий набрал 2 (1+1) очка и завершил встречу с положительным показателем полезности (+1). Кроме этого, Панарин в третий раз за тот же отрезок нанёс по воротам соперника более одного броска. «Мы выиграли, но не могу сказать, что довольны. Мы дали «Аризоне» возможность вернуться, отыграть отставание. Этого нельзя допускать, даже если встречаешься с командой, которая идёт внизу», — сказал голкипер Кори Кроуфорд, который одержал 201-ю победу в карьере и сравнялся с клубной легендой Эдом Белфором.
«Тампа»: 12 поражений в 14 матчах
«Если надежды на плей-офф окажутся несбыточными, то обмен Нестерова в «Монреаль» может стать началом большой распродажи игроков», — с таким заголовком недавно обратилось к болельщикам издание Tampa Bay Times. Домашний матч с «Оттавой» лишь подтвердил худшие опасения поклонников «молний», зафиксировав грустный факт: команда, два года назад игравшая в финале Кубка Стэнли, опустилась на последнее место в Восточной конференции по потерянным очкам. По набранным баллам ниже «Лайтнинг» расположился «Детройт», но у «красных крыльев» есть два матча в запасе.
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В поединке с «сенаторами» хозяевам не помогла ни общая бросковая активность (30 бросков против 21), ни лидерство в счёте после того, как Тайлер Джонсон в начале второго периода первым распечатал ворота. Три шайбы, пропущенные «Тампой» подряд в середине встречи, дали «Оттаве» хороший заряд энергии, который команда Ги Буше сохранила до финальной сирены. «Увы, перед тем, как сделать шаг вперёд, мы делаем два шага назад», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. «А я до сих пор считаю, что «Тампа» — один из претендентов на Кубок Стэнли», — загадочно отметил Буше, чьи слова вряд ли стали утешением для его бывшей команды.
Нестеров забил за «Монреаль»
«Канадцы» не сумели продлить серию удачных матчей с «лётчиками», над которыми до этого «Монреаль» брал верх три раза подряд. Шайба защитника Никиты Нестерова, открывшего счёт мощным броском от синей линии, оказалась для «Канадиенс» единственной, и вся команда гостей выглядела достаточно бледно по сравнению с «колючими» хоккеистами «Флайерз». Главным героем у «Филадельфии» стал нападающий Мэтт Рид, забивший впервые за три месяца: его точный бросок с вершины правого круга стал для «лётчиков» победным.
«Блюзмены» выиграли без Хичкока
«Сент-Луис» удачно провёл первый матч после увольнения прежнего главного тренера Кена Хичкока. Домашняя победа над «Торонто» стала для команды Владимира Тарасенко второй в семи последних матчах, а крупный счёт прибавил оптимизма поклонникам «музыкантов». «Сейчас мы очень рады. Это хороший старт, матч получился прекрасным», — лаконично сказал наставник «Блюз» Майк Йео. Владимир Тарасенко забил в третьем матче подряд и в списке лучших снайперов идёт на восьмом месте в лиге, на пять голов отставая от лидера гонки Сидни Кросби.
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Марло вошёл в историю
Гостевая победа «Сан-Хосе» над «Ванкувером» стала исторической для ветерана «Шаркс» Патрика Марло. 37-летний форвард забросил свою 500-ю шайбу в карьере, став 45-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось добраться до этой снайперской отметки. В клубной летописи «акул» Марло – снайпер номер один, что не удивительно, так как Патрик всю карьеру провёл именно в этой команде.
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