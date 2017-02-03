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Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 3 февраля 2017 года
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

«Магнитка» обыграет СКА, «Салават» проиграет 9-й матч кряду

«Металлург» переиграет СКА, «Салават» проиграет девятый матч подряд, «Витязь» и «Барыс» шагнут в плей-офф – в превью КХЛ.
3 февраля 2017, пятница. 10:30. Хоккей

«Барыс» — «Динамо» (Минск)


Пять выигрышей подряд в последних матчах – победная поступь минского «Динамо» вызывает уважение. Среди поверженных оказались «Автомобилист» (дважды), «Югра», «Йокерит» и «Барыс», так что сегодня у астанчан будет шанс взять реванш у минчан.
Поражение от «Йокерита» слегка осложнило жизнь подопечным Занковца, так что в сегодняшней игре им жизненно необходимо брать очки, чтобы оторваться от конкурентов по борьбе за плей-офф. Фактор большей мотивации может как сыграть им на руку, так и подействовать негативно. Но в составе у «Барыса» собраны опытные игроки, у которых с психологией всё в порядке.

Наш прогноз: «Барыс» прервёт победную серию минского «Динамо».

«Автомобилист» — «Динамо» (Рига)


Две команды уже лишили себя каких-либо турнирных задач, поэтому, скорее всего, в этой встрече мы увидим зазватывающую игру с акцентом на атаку. Тем более что несколько дней назад эти соперники уже встречались между собой в Риге, и тогда победу в овертайме со счётом 4:3 одержали динамовцы. Так что у уральцев наверняка будет желание при своих трибунах взять у них реванш.

Наш прогноз: подопечные Крикунова выиграют.
Подопечные Воробьёва уже давно не выигрывали у питерцев – последний их успех в этом противостоянии датирован декабрём 2014 года. Рискнём поставить в этом матче на хозяев.

«Металлург» (Магнитогорск) – СКА


Это противостояние можно преподнести как матч лучших команд лиги, опираясь на то, что эти клубы занимают первые места в своих конференциях. Задачи на регулярный чемпионат у обоих соперников практически выполнены, так что болельщики увидят красивый хоккей с непредсказуемым результатом. Частично подтверждает это и история встреч между «Магниткой» и «армейцами», в которой магнитогорцы ведут по победам со счётом 12-11. Правда, подопечные Воробьёва уже давно не выигрывали у питерцев – последний их успех в этом противостоянии датирован декабрём 2014 года. Рискнём поставить в этом матче на хозяев.

Наш прогноз: в интересном и залихватском матче победу одержит «Металлург».

«Салават Юлаев» — ЦСКА


Уфимский клуб примет у себя ещё одну «армейскую» команду. Предыдущий матч обернулся поражением от СКА со счётом 1:3, а игра голкипера Сведберга, вышедшего на лёд после первого периода, вновь вызвала множество нареканий. И судя по тому, что Андрей Гаврилов получил повреждение, с которым он выбыл до 13 февраля, место в воротах займёт именно шведский голкипер. Ситуация у уфимцев с каждым матчем становится всё сложнее, поэтому можно не сомневаться в том, что команда Захаркина будет до последнего биться за очки в этом матче. ЦСКА же будет играть только на победу, потому что поражение от «Трактора» отдалило их от питерских одноклубников, и им нужно сокращать этот разрыв.

Наш прогноз: подопечные Квартальнова увезут победу из Уфы.
«Северсталь», конечно, расслабиться не даст, но мыслями команда, скорее всего, уже находится в следующем сезоне. Поэтому в этой игре можно спокойно ставить а победу хозяев.

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«Югра» — «Йокерит»


Команда из Хельсинки в прошлой игре добыла важную для себя победу над «Барысом», и теперь ей предстоят выездные матчи с «Югрой» и «Автомобилистом» — командами, которые уже по большому счёту остались вне борьбы за плей-офф. И в них «шуты» могут сделать значительный рывок в решении задачи по попаданию в кубковую восьмёрку. У «Югры», в свою очередь, помимо этой игры осталось четыре домашних матча до конца «регулярки», в которых подопечные Разина постараются максимально порадовать своих болельщиков. Недавно соперники уже играли между собой в Хельсинки, и тогда матч закончился победой «Йокерита» со счётом 6:5. Повторят ли соперники такую голевую феерию?

Наш прогноз: «Йокерит» выиграет.

«Трактор» — «Северсталь»


Благодаря победе над ЦСКА «Трактор» практически гарантировал себе место в первой четвёрке, но осталось сделать последний, решающий шаг. При определённых раскладах, если команда Гатиятулина выиграет, а «Барыс» и «Салават» свои матчи проиграют в основное время, это может случиться уже сегодня. Да и соперник у челябинцев вполне подходящий. «Северсталь», конечно, расслабиться не даст, но мыслями команда, скорее всего, уже находится в следующем сезоне. Поэтому в этой игре можно спокойно ставить на победу хозяев.

Наш прогноз: «Трактор» выиграет и приблизится к тому, чтобы занять место в первой четвёрке Востока.
ЦСКА же будет играть только на победу, потому что поражение от «Трактора» отдалило их от питерских одноклубников, и им нужно сокращать этот разрыв.

«Спартак» — ХК «Сочи»


Безусловно, сочинцам победа в этой игре с точки зрения турнирных раскладов нужнее. Но и у «Спартака» тоже будет своя мотивация. Во-первых, для них это последний домашний матч сезона, а значит, последняя возможность распрощаться на несколько месяцев со своими болельщиками на позитивной ноте. Во-вторых, в этот день будет проходить чествование легендарного Александра Якушева, которому в начале января исполнилось 70 лет. Так что проигрывать в такой день спартаковцы просто не имеют права.

Наш прогноз: «Спартак» приложит все усилия для победы, но выиграет «Сочи».

«Слован» — «Витязь»


Братиславской команде предстоит провести второй матч за два дня. Встречу с московским «Динамо» она проиграла, и теперь в этой игре ей кровь из носу необходимо побеждать, причём в основное время. При таком раскладе думается, что именно хозяева будут играть первым номером, но насколько им хватит на это сил? Ведь матч с «Динамо» получился весьма энергозатратным, а у подопечных Валерия Белова последняя игра была аж 27 января с «Трактором». Скорее всего, преимущество в свежести позволит «Витязю» победить.

Наш прогноз: «Витязь» выиграет и сделает важный шаг к первому в истории команды плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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