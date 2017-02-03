Пестунов: Ягра из тренеров никто не трогал, зачем ему мешать?

«Пацаны с соседних улиц не связывались с нашим двором»

Фото: Из личного архива Дмитрия Пестунова

«За двойки нас били казацкой плёткой»

Справка «Чемпионата»:



Дмитрий Пестунов

Родился 22 января 1985 года в Усть-Каменогорске

Школа: «Торпедо» Усть-Каменогорск

Амплуа: нападающий

Хват: левый

Рост: 177 см

Вес: 90 кг

Гражданство: Россия

Драфт NHL: выбран клубом «Финикс Койотс» в 3-м раунде драфта-2003 под общим 80-м номером

Карьера: «Металлург» Магнитогорск, «Спартак» Москва, «Авангард», «Трактор», «Динамо» Москва

В КХЛ: 487 матчей, 203 (54+149) очка, «– 7», 403 минуты штрафа

Достижения: бронзовый призёр чемпионата мира U18 (2003), чемпион мира U20 (2003), серебряный призёр чемпионата мира U20 (2005), чемпион Суперлиги (2007 с «Магниткой»), обладатель Кубка Гагарина (2012 и 2013 с московским «Динамо»).

Фото: Из личного архива Дмитрия Пестунова

«Ягр тренировался по своей программе. Никто ему не мешал»

Мне просто очень нравится играть в хоккей. Я получаю удовольствие, когда обвожу защитника, обыгрываюсь с партнёрами, создаю красивую комбинацию.

«Не видел людей с автоматами в бразильских фавелах»

Самым результативным в карьере Пестунова стал сезон 2008/09, первый в истории КХЛ. Тогда нападающий «Авангарда» записал в актив 41 (7+34) балл.

Фото: Из личного архива Дмитрия Пестунова

«Я все еще голоден до хоккея»

Центрфорвард «Трактора» проводит мощный сезон и занимает третье место среди лучших бомбардиров клуба. В интервью он вспомнил детство на улицах, удары казацкой плёткой за двойки, игру св одном звене и путешествие по бразильским фавелам.— В секцию привёл отец, когда мне было четыре года. Дворец находился от дома в паре трамвайных остановок, добираться было несложно. Усть-Каменогорск – в принципе хоккейный город. Оттуда много игроков вышло: Набоков, братья Корешковы, Курьянов, Пережогин. На местную команду всегда собирался полный стадион. Мы с отцом тоже постоянно смотрели хоккей с трибуны, ни одного матча не пропускали.— Случалось, что зайдёшь не в тот район, и начинали докапываться: «Дай кроссовки потаскать, а деньги есть?». Но потом, когда постарше стал, – перестали трогать. Я жил в большом доме на 10 подъездов. Ребят много – все спортивные. У двора была определённая репутация, пацаны с соседних улиц с нами не связывались.— Нет, но зато у меня был журнал чемпионата мира по футболу 1994 года. Мы даже обменивались во дворе наклейками. До определённого возраста все фанатели от футбола, пока ребята некоторые чудить не начали. Но я до последнего вытягивал их мяч попинать, чтобы отвлечь от плохих вещей.— Особенно в летние месяцы, когда не было учёбы и тренировок. Позавтракал, повесил на шею веревочку с ключом – и на целый день гулять. Играли с пацанами и в казаков-разбойников, и в войнушку, и в футбол. На ГТС (городская телефонная станция) кабели воровали, а потом их к дереву привязывали, и получались качели. В сады чужие залезали. У одних стариков росли очень вкусные груши в огороде, так к ним со всей округи пацаны наведывались. Калитка всегда открыта была. Потрясёшь дерево, наберёшь груш и бежишь… Каждые два года я езжу в Усть-Каменогорск. Отец мой там похоронен, его проведываю. С друзьями встречаюсь, с которыми рос. Постоянно вспоминаем истории из детства, когда видимся.— Я же поехал с другими ребятами из Усть-Каменогорска. Нас восьмерых поселили в одной комнате. На комфорт никто не смотрел: главное — кровать была, а в холле стоял телевизор с видеомагнитофоном – можно было фильмы смотреть. Учились мы в местной гимназии, на уроки всегда ходили в костюмах и при галстуках. По вечерам смотрели с трибуны игры местного «Рубина», который тогда в Вышке выступал. Если лёд был свободен, переодевались и играли между собой.— Конечно, но в принципе мы на контроле ещё в Усть-Каменогорске были. Тренер постоянно заглядывал в дневники, за двойки и записи о плохом поведении были предусмотрены удары казацкой плёткой. Причём бил пацан по команде, которого проверяли перед тобой. Мы хитрили. Подкладывали под пятую точку тетрадку, чтобы удар не ощущался. Сейчас такие истории кажутся дикими. Попробуй современному ребёнку дать клюшкой по заднице. Он сразу пожалуется родителям, а они начнут заваливать письмами директора секции. Но тогда это считалось частью воспитательного процесса.— Нам полагались 300 рублей в месяц. Но деньги выдали не сразу, а заплатили всей суммой после финала в Нижнем Новгороде. На руки я получил 1800 рублей. Помню, сразу же пошёл в магазин «Адидас» и купил себе фирменные кроссовки за полторы тысячи ().— Молодые клюшки таскали, станки. Но мы в быту себя скромно вели – никто не жаловался. Мне ещё повезло, что в команде много земляков играло: братья Корешковы, Игорь Земляной, Лёха Литвиненко.— Валерий Константинович, который тогда тренировал команду, выпустил меня на лёд с опытными Валерой Карповым и Олегом Беловым. Нужно было просто делать то, что они советуют. Хорошо, что забил уже в первом периоде, сразу отпустило. Дальше два сезона выходил в тройке с Гусмановым и Кудерметовым. Каждый из нас знал, что будет делать на площадке партнёр, где открываться. Поэтому наше звено хоть и было четвёртым, но набирало много очков.— Была одна весёлая история. Команде дали выходной, а на следующий день парни вышли немного разобранными. Упражнения выполняли, но не на 100 процентов. Кинг, естественно, начал ругаться. Грозился, что больше выходных не даст, показывал на бабушек, убирающих трибуны, и говорил: «Почему они свою работу выполняют каждый день, а вы нет?». Это подействовало ().— Сейчас понимаю, что надо было съездить в тренировочный лагерь, попробовать зацепиться. Но там какая ситуация была: «Финикс» предложил пройти кемпинг, а потом подписать контракт новичка. Кинг советовал лететь, сказал, что если с НХЛ не получится, то смогу вернуться обратно. Но руководство меня не отпустило, потому что из команды за океан одновременно уехали Малкин и Кайгородов. Других вызовов от «Финикса» я не получал.— Интересный чемпионат получился. За сборную мы играли с Кириллом Кольцовым, а в финале одолели канадцев с Дереком Роем. На том чемпионате, кстати, за чехов выступал Иржи Новотны. А сейчас мы все вместе собрались в «Тракторе» – удивительный факт.— Ребята пошли в клуб на дискотеку, но нас с Денисом Ежовым секьюрити не пустили, так как по правилам вход был с 21 года. Поэтому мы развернулись и пошли спать в гостиницу, а утром полетели домой.— В Магнитогорске церемонию награждения вёл Губерниев, а потом для нас Орбакайте пела. Когда с «Динамо» отмечали завоёванные кубки – там тоже целая россыпь звёзд была.— Мы были одной семьёй, бились друг за друга и показывали системный хоккей. Явного лидера по набранным очкам не было, всё потихоньку вкладывались в командный успех. Очень помог Еременко, который вытаскивал для нас матчи.— Для меня с детства все летние сборы тяжёлые. Программу-то я выполняю в полном объёме, но через силу, на характере. Когда первый раз в Пинск попал – тогда да, целое испытание пережил. На следующий год уже проще. Ты по крайней мере знаешь, что тебя ждёт.— Этим летом катался с любителями в Москве, а так обычно совершаю 40-минутные пробежки с пульсометром и хожу в зал. Штанги я тягать не очень люблю, но надо, иначе потом на тренировках не сможешь веса поднимать.— На льду он тренировался вместе с командой, а на земле занимался по своей программе. Никто из тренеров Ягра не трогал. Человек чувствует своё тело, понимает, какая нагрузка нужна, зачем ему мешать? В этом, может, и кроется секрет его хоккейного долголетия. Что касается игры, то Яромир тогда был главной звездой не только «Авангарда», но и всей КХЛ. На площадке его опекали несколько человек. Нам это только на руку было. Пока Ягр отвлекал защитников, у нас появлялись моменты.— Так получилось, что последние два года мы с моей девушкой путешествовали по Южной Америке. Побывали в Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Эквадоре. Запомнился водопад Анхель, который считается самым высоким в мире. Мы плавали к нему на лодках, а потом ночевали в джунглях в гамаках.— Самым криминальным считается Каракас в Венесуэле. Заметили, что гид, который встретил нас в аэропорту и повёз в гостиницу, не останавливается на светофорах. Спросили почему. Парень ответил, что на перекрёстке могут ограбить бандиты, поэтому если дорога свободна, лучше лететь на красный. В Рио-де-Жанейро тоже небезопасно. Но там главное соблюдать элементарные правила: не брать с собой много налички, не надевать золотые часы, цепи и другие ювелирные украшения. На одной из экскурсий мы побывали в фавелах и людей с автоматами не видели, в принципе, всё было спокойно. Власти перед Олимпиадой вынесли самые криминальные фавелы за пределы города.— США хочу посмотреть. Я был в Америке, когда выступал за «молодёжку», но мы останавливались в захолустьях Северной Дакоты. Один городок на восемь тысяч человек, другой на 50. Даже названия их не запомнил, знаю только, что рядом находилась индейская резервация. Но мы в неё не ездили.— Нужно сначала закончить «регулярку», а дальше исходить от итогового места в таблице и соперника. Я не люблю загадывать даже на два-три дня вперёд.— Мне просто очень нравится играть в хоккей. Я получаю удовольствие, когда обвожу защитника, обыгрываюсь с партнёрами, создаю красивую комбинацию. Люблю создавать моменты и отдавать голевые передачи. В этот момент ты чувствуешь, что из ничего рождаешь что-то новое. Так что я не устал и всё ещё голоден до хоккея.