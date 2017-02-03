Восток. Финиш «регулярки» КХЛ. «Салават» спасёт только «Адмирал»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, заслуженный тренер России Владимир Плющев и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями о том, как будет выглядеть турнирная таблица Восточной конференции после окончания регулярного чемпионата.
— Чем можно объяснить результаты последних двух матчей «Ак Барса»? Не слишком ли сильно казанцы расслабились перед плей-офф?
Гуськов: Естественно, для меня это тоже стало не совсем хорошим сюрпризом. Неожиданностью стала не только игра с Нижнекамском, но и следующий матч с «Ладой». Трудно объяснить, почему так провели две встречи игроки «Ак Барса». Понятно, что, когда ты получаешь в свои ворота восемь шайб, мобилизация на следующую игру просто сумасшедшая, тем более что достаточно только одной фамилии того человека, который стоит у руля в Казани. Здесь говорить о какой-то расслабленности на матч с «Ладой» совершенно не стоит. Я смотрел эту игру, и «автозаводцы» были более мотивированны. Их единственным мотиватором были зрители. А вот есть ли мотивация у игроков „Ак Барса“ — вопрос. Не так много игр до плей-офф, и эти два матча не впечатляют в первую очередь главного тренера команды.
Плющев: Сложно объяснить последние результаты казанцев. По классу и организации команды «Ак Барс» не должен был проигрывать этим соперникам. Причины у таких феерических поражений наверняка есть, но сказать точно, что произошло, не находясь в команде, нельзя. Не думаю, что игроки устроили себе отпуск перед плей-офф.
Плющев: Не думаю, что игроки „Ак Барса“ устроили себе отпуск перед плей-офф.
Пашков: Я не думаю, что это расслабление. Наверно, они очень старались добиться нужного для себя результата. Это всё, что я могу сказать.
— Сумеет ли „Салават“ сохранить себе место в кубковой восьмёрке, учитывая их кадровые и игровые проблемы?
Гуськов: Всё очень зыбко. Команда сейчас находится на пятой строчке, но до восьмой всего три очка. Вдобавок у „Салавата“ на игру больше. Учитывая все проблемы и травму Умарка, я бы не стал утверждать, что уфимцы попадут в плей-офф. Понятно, что это будет чем-то из ряда вон выходящим для Уфы. Но команды, которые внизу, запросто могут побороться за то, чтобы их убрать с пути. Если мы ещё посмотрим на календарь „Салавата“, то там остались „Ак Барс“, ЦСКА и „Лада“, с которой у них не получаются последние игры. Поэтому не знаю, какие усилия должны приложить подопечные Захаркина, чтобы из этих трёх игр взять максимум очков.
Кто может им помочь остаться в восьмёрке — это „Адмирал“, поскольку у них тяжелейшие игры остались в концовке с соперниками, которые наверху турнирной таблицы, и „Витязь“, который рвёт и мечет. Поэтому если „Адмиралу“ не удастся взять очки, то это будет на руку „Салавату“.
Пашков: Не исключено, что „Салават“ может стать главной сенсацией регулярного чемпионата, не попав в восьмёрку.
Плющев: Не берусь спрогнозировать, сможет ли уфимская команда остаться в плей-офф. «Салават» достаточно хорошо укомплектован, в составе много ярких и интересных игроков. В итоге они смогут решить задачу по выходу в плей-офф.
Пашков: Не исключено, что „Салават“ может стать главной сенсацией регулярного чемпионата, не попав в восьмёрку. Слишком невысокие результаты показывает команда, и, самое главное, по игре никакого реального прогресса нет. Для меня их непопадание в плей-офф не станет неожиданностью. Улучшения в их игре на длительном отрезке чемпионата не наблюдается.
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— После серии побед „Сибирь“ теперь фаворит в борьбе с „Адмиралом“ и „Куньлунем“?
Гуськов: Я уже говорил, что они могут собраться в определённый момент, и этот момент настал. Финишная прямая, они ускоряются и добавляют в концовке. Это показывают их матчи, это показывает великолепная игра команды и Дэнни Тэйлора. В нужный момент вратарь прибавил. Он очень уверенно проводит матчи последние, команда пропускает очень мало. Это та „Сибирь“, которая привыкли видеть болельщики в последнее время. Шансов у неё более чем достаточно. У них самые высокие шансы из этой тройки. „Сибирь“ просто обязана попадать в восьмёрку с таким календарём. Они играют с „Амуром“, „Югрой“, „Автомобилистом“ и „Барысом“. Это те команды, которые им по зубам.
Гуськов: „Сибирь“ просто обязана попадать в восьмёрку с таким календарём. Они играют с „Амуром“, „Югрой“, „Автомобилистом“ и „Барысом“. Это те команды, которые им по зубам.
Плющев: «Барыс» находится в наиболее выгодном положении по отношении к другим командам. «Куньлунь» должен решить задачи по выходу в плей-офф. Что касается «Сибири», то она, как и «Нефтехимик», будет до последнего бороться. Может, кто-нибудь ещё прицепится к ним.
Пашков: Каждая из этих команд имеет свои интересы и использует разные способы расположиться в таблицы на более высоком месте. Угадывать финальную ситуацию для этих клубов — неблагодарная задача. На фоне того, что мы увидели в последних двух играх от „Ак Барса“, прогнозировать что-либо в концовке чемпионата для этих команд я не могу.