Тест. С кем начинал Мозякин. Помните ли вы звёзд прошлого?

Мозякин продолжает устанавливать новые рекорды результативности, а мы решили вспомнить тех, с кем он начинал играть почти 15 лет назад.

Капитан магнитогорского «Металлурга»в этом сезоне стал лучшим снайпером в истории отечественных чемпионатов по хоккею, побив бомбардирский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. Сейчас на его счету 81 (44+37) очко, и до рекордаему осталось набрать всего два результативных балла — за три оставшихся матча «регулярки» он наверняка сможет побить и это достижение. Мы решили проверить ваши знания об игроках Суперлиги, а именно с кем и против кого играл Мозякин на заре своей карьеры.