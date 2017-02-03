Тест. С кем начинал Мозякин. Помните ли вы звёзд прошлого?

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в этом сезоне стал лучшим снайпером в истории отечественных чемпионатов по хоккею, побив бомбардирский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ Александра Радулова. Сейчас на его счету 81 (44+37) очко, и до рекорда Алексея Морозова ему осталось набрать всего два результативных балла — за три оставшихся матча «регулярки» он наверняка сможет побить и это достижение. Мы решили проверить ваши знания об игроках Суперлиги, а именно с кем и против кого играл Мозякин на заре своей карьеры.
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