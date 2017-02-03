Хичкок – на выход. «Мучитель» Филатова и Якупова закончил карьеру

Изгнание старого лиса
На этой неделе в «Сент-Луисе» завершилась эпоха Кена Хичкока: 65-летний седовласый канадец был уволен с поста главного тренера «Блюз», который занимал с ноября 2011 года. Специалист, сделавший себе имя на оборонительном хоккее с жёсткой игровой системой и суровой дисциплиной, был освобождён от должности за полгода до истечения срока контракта, который, согласно предварительным обещаниям, должен был стать последним в карьере Хичкока. Ещё летом руководство «музыкантов» заявило, что этот год будет для Кена финальным, а Майк Йео, назначенный помощником, официально был обозначен преемником Хичкока на тренерском мостике. 8 поражений в 12 последних матчах сподвигли генерального менеджера клуба Дага Армстронга к тому, чтобы поторопить тренера-ветерана с оформлением пенсионного удостоверения.
«Кен заплатил за все наши неудачи, в том числе и мои. Но я менеджер, мне нужно управлять командой. Увы, наши результаты далеки от удовлетворительных, но я верил в Кена. Мы думали, что у нас будет повод гордиться нашими достижениями, что мы будем конкурентоспособным коллективом. Хичкок был очень расстроен и результатами, и мои решением. Он проделал адскую работу, оставив команду в гораздо лучшем состоянии, чем когда он её принимал. Но наша конечная цель – Кубок Стэнли. Для этого мы все работаем, и никакие другие вещи здесь ценности не имеют», — заявил Армстронг, передавая тренерский штурвал в руки Йео.
Турнирная ситуация для «Сент-Луиса» выглядит совсем не безнадёжной, но череда поражений стоила Хичкоку возможного досрочного завершения карьеры. Многие российские хоккеисты имели опыт работы с этим специалистом, и далеко не каждый из наших соотечественников может похвастать хорошим взаимопониманием с канадским ветераном. Среди тех, кому есть что рассказать о Хичкоке и методах его работы, – Никита Филатов, Наиль Якупов и Владимир Тарасенко.
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Хичкок, Якупов и Филатов: требовать нельзя смириться
«В конечном итоге всё упирается в отношение к делу. Я со своей стороны наотрез отказывался идти на встречу Хичкоку, выполнять его требования. И это мы говорим о человеке, который выигрывал Кубок Стэнли и тренировал сборную Канады! Он меня пытался дрессировать в обороне, а я думал: чему меня может научить человек, который никогда не играл? Прошло пару лет, и я понял, что со мной просто нянчились, хотя кого-то без разговоров отправляли в фарм. Что касается Якупова, то «Сент-Луис» действительно сильная команда, там классные крайние нападающие. Наилю нужно ждать свой шанс, и он обязательно выпадет. Что я могу посоветовать? Не поступать так, как я», — откровенно сказал Никита Филатов в недавнем интервью «Чемпионату».
Хичкок заплатил за все наши неудачи, в том числе и мои. Но я менеджер, мне нужно управлять командой. Увы, наши результаты далеки от удовлетворительных.
26-летний Филатов уже давно осознал ошибки юности и к своим былым неудачам в «Коламбусе» под руководством Хичкока старается относиться максимально объективно. Спустя несколько лет после отъезда из НХЛ он полностью поменял своё отношение к этому специалисту, и из нынешних высказываний Филатова становится ясно, что никаких претензий к ветерану тренерского цеха он не имеет, объясняя несостоявшуюся заокеанскую карьеру лишь собственными промахами.
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Ситуация, сложившаяся с Наилем Якуповым, отчасти напоминает сценарий, который был у Хичкока и Филатова в «Коламбусе», но нельзя исключать, что в этот раз всё может оказаться намного сложнее. После четырёх непростых сезонов в «Эдмонтоне» переход Наиля в перспективный «Сент-Луис» все считали возможностью начать новую жизнь. Первые матчи Якупова за «синих» это блестяще подтвердили: за шесть стартовых игр он набрал 4 (2+2) очка, но чем дальше шёл регулярный чемпионат, тем скромнее были отзывы в адрес россиянина. Затем начались периодические ссылки в запас, которые стали достигать пяти и шести матчей подряд, а игровое время Наиля далеко не всегда превышало 10 минут.
Говоря о Якупове, Хичкок достал с дальней полки своего лексикона слова о необходимости действовать ответственно и структурно, неизменно добавляя, что тот хоккей, в который играет Наиль, в НХЛ не работает. «Мы не собираемся превращать Якупова в специалиста по обороне», — говорил Хичкок в октябре, но все обвинения в адрес форварда строил именно на этом аспекте игры. Подобрать ключи к хоккеисту, выбранному под общим первым номером на драфте-2012, Хичкоку не удалось, и Якупов стал ещё одним российским форвардом, так и не освоившим игровую систему этого тренера.
«Такая ситуация: «Сент-Луис» — команда приличная, а Хичкок – человек, отработавший в лиге 20 лет. Ему 65 лет, и сложно поменять восприятие. Наиль старается и работает», — с намёком сказал агент Якупова Игорь Ларионов.
Не могу сказать, что тот проигрыш — очень уж глубокая боль для меня, но то, что боль, – да. Я бы сказал – боль в заднице.
«Якупову предоставлялось достаточное количество шансов проявить себя, закрепиться в одном из лидерских звеньев, чтобы претендовать на более значительную роль в команде. Но этого просто не происходит. В январе у Наиля был отрезок, когда он шесть матчей подряд попадал в состав и даже выходил в одной тройке с Тарасенко. Набрать очков Якупову не удалось: он отметился четырьмя бросками и показателем полезности «-4», и после этого его место в составе занял Дмитрий Яшкин», — отметил обозреватель St. Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд. В первом матче под руководством Майка Йео Якупов получил 11 минут игрового времени, за которые сумел один раз бросить по воротам и набрать очередной «-1».
Хичкок и Тарасенко: не друг, не враг, а так
Взаимоотношения между Хичкоком и главной звездой «блюзменов» Владимиром Тарасенко можно было назвать стабильными и профессиональными, но острые моменты существовали и здесь. Во время плей-офф прошлого сезона в серии первого раунда с «Чикаго» Хичкок неожиданно урезал игровое время Владимира, объяснив это усталостью нападающего.
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По ходу шестого матча серии россиянин почти не выходил на лёд в большинстве, и странная причуда наставника вывела спокойного Тарасенко из себя: уходя на второй перерыв, форвард что-то эмоционально высказал Хичкоку.«Игроки просто устали. Я пытался дать им время отдохнуть, но судья не позволил нам этого сделать. Вот что происходит, когда у вас есть парень, который хочет обеспечить результат. Я люблю его и ценю это качество в нём», — сказал Хичкок, но седьмая игра ещё больше усилила подозрения о напряжённости в отношениях нападающего и тренера. Если в шестой встрече Тарасенко сыграл почти 17 минут, то в седьмом матче его пребывание на площадке ограничилось цифрами 14.31. В середине второго периода россиянин минуты на три уходил в раздевалку, а последние пять минут третьего отрезка не сыграл ни одной смены.
После того как «музыканты» проиграли финал Западной конференции «Сан-Хосе» (2-4 в серии), а Тарасенко смог забить лишь в последнем матче этого противостояния, Хичкок неожиданно объяснил это недостатком опыта у Владимира. «То, что может помочь ему, мы сейчас дать не можем. Это опыт. Он проходит через тяжёлые ситуации, из которых нужно извлекать правильные уроки. Мы хотели бы, чтобы он это понял, но не уверены в том, когда это произойдёт. Некоторые парни никогда этого не понимают. Другие усваивают этот урок и становятся результативными. Чтобы забивать голы, нужно бороться», — пространно заявил тренер после того, как его команда вылетела из плей-офф.
В нынешнем сезоне конфликтов между Тарасенко и Хичкоком не происходило, но периодически специалист давал россиянину лишь по 14-15 минут игрового времени за матч, не считаясь с тем, что Владимир входит в число лучших бомбардиров и снайперов лиги.
«В отношениях Владимира с тренером не произошло особых изменений, они всегда были стабильными, разве что Хичкок стал больше говорить положительных вещей в прессе об игре Тарасенко и его вкладе в результат команды. Как и в любых отношениях есть вещи положительные, и есть моменты, которые сложно понять с точки зрения основанной на сказанных тренером интервью. Вот, например, был матч «Зимней классики» с «Чикаго». Владимир провёл великолепную встречу. Забросил две шайбы, мог больше, но Хичкок не выпустил его в конце игры, когда «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. Хет-трик в таком матче — очень важная вещь. Положительным моментом является среднее количество смен за игру, близкое к 26, но Владимир привык играть активно, не переигрывает смены, и поэтому среднее игровое время не идеально для бомбардиров», — так около месяца назад охарактеризовал взаимоотношения Тарасенко и Хичкока агент российского форварда Алексей Дементьев.
Такая ситуация: «Сент-Луис» — команда приличная, а Хичкок – человек, отработавший в лиге 20 лет. Ему 65 лет и сложно поменять восприятие.
«Проигрыш в Квебеке – не самая глубокая боль»
«В чём-то у нас были и будут разные взгляды с Хичкоком. Просто это такой тип тренера, который использует элементы конфронтации и конфликтов, стремясь сделать игроков лучше. Ему это нравится, у него такой стиль», — говорил в начале июля вернувшийся в стан «блюзменов» нападающий Давид Перрон.
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Справедливо ли называть Хичкока «душителем свободы», покажет время. Ясно одно: сейчас у Тарасенко и Якупова появился отличный стимул вывести свою игру на максимальный уровень, чтобы доказать ошибочность некоторых решений прежнего тренера, а заодно помочь «блюзменам» занять место в кубковой восьмёрке. На данный момент «Сент-Луис» является обладателем второй «уайлд кард» от Запада, имея неплохие шансы подняться выше.
Что же до самого Хичкока, то самому Кену, без сомнения, можно гордиться своей карьерой. В 1999 году он вместе с «Далласом» выиграл Кубок Стэнли, обыграв в «финале кошмаров» «Баффало» и блистательного Доминика Гашека, в 2014-м стал соавтором олимпийского золота сборной Канады. Для большинства российских болельщиков Хичкок запомнится в виде сладкой жертвы легендарного Квебека-2008, когда возглавляемая им канадская команда проиграла сборной России после дубля Ильи Ковальчука. «Не могу сказать, что тот проигрыш — очень уж глубокая боль для меня, но то, что боль, – да. Я бы сказал – боль в заднице», — сказал Хичкок в интервью «Спорт-экспрессу». В списке самых побеждающих тренеров в истории НХЛ он идёт на четвёртом месте, и кто знает, возможно, седой лис ещё покажет себя – например, в «Лас-Вегасе», который вступит в лигу со следующего сезона.