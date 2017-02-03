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175 лет назад 2016
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Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов

Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф.
3 февраля 2017, пятница. 23:00. Хоккей

«Барыс» укрепил позиции на Востоке


В Астане хозяева с крупным счётом обыграли минское «Динамо». В первом периоде соперники забросили по одной шайбе, а после перерыва гости чаще бросали по воротам (12 против 8), однако трижды пропустили. Счёт мог быть и крупнее, если бы Брендан Шиннимин реализовал буллит в концовке второго периода.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
5 : 1 1:1, 2:0, 2:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Боченски (Доус) – 17:04 (5x5), 1:1 – Палушай (Граборенко) – 17:47 (5x5), 2:1 – Тривино (Пушкарёв) – 22:05 (5x5), 3:1 – Боченски – 38:56 (5x4), 4:1 – Тривино – 44:31 (4x5), 5:1 – Панюков (Пушкарёв) – 48:17 (5x5)

В заключительном отрезке встречи «Барыс» забил ещё дважды. «Зубры» не сумели без дисквалифицированного главного тренера Вудкрофта продлить пятиматчевую победную серию.

Девятое поражение «Салавата»


В Уфе кризис продолжает набирать обороты. ЦСКА нанёс девятое поражение команде Захаркина. Московские «армейцы» здорово начали встречу — к шестой минуте на табло горел счёт 2:0 в пользу гостей.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 5 1:3, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Попов (Да Коста, Скотт) – 01:36 (5x5), 0:2 – Жарков (Попов) – 05:14 (5x5), 1:2 – Макаров (Арзамасцев) – 06:43 (5x5), 1:3 – Скотт (Муршак, Денисов) – 17:12 (5x4), 1:4 – Ничушкин (Да Коста, Петров) – 20:26 (5x5), 1:5 – Телегин (Основин, Ничушкин) – 44:28 (5x5)

Первый период закончился для «Салавата» с неутешительным счётом 1:3. А после перерыва Валерий Ничушкин забросил четвёртую шайбу в ворота Сведберга. Второй отрезок встречи уфимцы провели сильнее, однако голов болельщики «СЮ» не дождались. Вместо этого команда Квартальнова довела счёт до разгромного. Уфимцы опустились на шестое место в Восточной конференции и теперь находятся в трёх очках от зоны вылета.

«Мы подумаем насчёт того, чтобы в перерыве сходить командой в церковь. Что нужно сделать, чтобы избежать непопадания в плей-офф? Воскресить наших травмированных игроков, нам нужны бомбардиры. Нам нужно первое звено. У игроков в перерыве будет три выходных, и мы начнём очень серьёзно готовиться к оставшимся матча», — отметил после игры Игорь Захаркин.

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Крикунов не сдаётся


«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо» и практически вплотную приблизился к восьмёрке сильнейших. Первый период в Екатеринбурге прошёл без голов, а после перерыва рижане вырвались вперёд.
Хозяева быстро отыгрались. Вторую шайбу в КХЛ записал на свой счёт 18-летний Максим Рассейкин. Затем подопечные Крикунова ещё трижды поразили ворота Яниса Калниньша. Победный гол забил Алексей Михнов.

Хет-трик и рекорд Мозякина, Самсонов взял буллит Дацюка


В Магнитогорске между лидерами конференций развязалась настоящая битва. Первый период завершился со скромным счётом 1:1 — отличились Дацюк и Ли. После перерыва Дадонов отметился дублем, а в концовке Косов атаковал в голову защитника «армейцев» Егора Рыкова, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
5 : 4 1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дацюк (Ковальчук, Белов) – 19:26 (5x5), 1:1 – Ли (Сёмин, Филиппи) – 19:55 (5x5), 1:2 – Дадонов (Белов, Шипачёв) – 28:59 (5x3), 1:3 – Дадонов (Гусев) – 29:26 (5x4), 2:3 – Мозякин (Ли) – 44:41 (5x5), 2:4 – Коскиранта – 46:24 (4x5), 3:4 – Мозякин (Ли, Зарипов) – 46:59 (5x3), 4:4 – Мозякин (Ли) – 48:40 (5x4), 5:4 – Зарипов – 65:00 ( ПБ)

В заключительном отрезке встречи удаление до конца матча заработал и игрок СКА — Каблуков отправился отдыхать за атаку в область головы и шеи нападающего Владислава Калетника.

И тут в игру вступил Сергей Мозякин. Сделав хет-трик в ворота Коскинена, капитан «Магнитки»
установил рекорд отечественных чемпионатов по очкам в «регулярке». Предыдущий рекорд принадлежит Алексею Морозову, который в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 набрал 83 (34+49) очка в регулярном чемпионате. А ещё у Мозякина 10 голов в последних пяти играх. Осталось всего три гола до гроссмейстерского рубежа в 50 заброшенных шайб за сезон.

В овертайме Никита Гусев забил гол, который после долгих разбирательств так и не был засчитан. Судьи зафиксировали нарушение численного состава у петербургских «армейцев», что вызвало бурю негодования у Олега Знарка, который в какой-то момент чуть не увёл своих подопечных в раздевалку.

В серии буллитов оба наставника решились на замену вратарей, и в борьбу вступили юные Шестёркин и Самсонов (последний даже сумел отразить бросок Дацюка). Победный буллит оказался на счету Даниса Зарипова.

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«Трактор» обеспечил себе место в плей-офф


Победа над «Северсталью» позволила челябинской команде выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Единственный гол в матче забил Иржи Новотны. Голевую передачу записали на 22-летнего Александра Тридчикова, дебютировавшего за «Трактор» в КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Новотны (Рой, Тридчиков) – 13:43 (5x5)

Хозяева могли увеличить счёт в конце первого периода, однако Максим Якуценя не смог реализовать буллит. В конце матча тренерский штаб череповецкой команды снял вратаря, однако перевести игру в овертайм гостям так и не удалось.
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Разина удалили, «Югра» проиграла


Ханты-мансийцы вырвались вперёд уже на второй минуте встречи в матче с «Йокеритом». Однако удержать преимущество подопечные Андрея Разина не сумели. Во втором периоде главный тренер «Югры» был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры и отправлен со скамейки. В оставшееся время соперники ещё по разу поразили ворота друг друга.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:2, 0:0, 1:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Беляев (Акмальдинов, Двуреченский) – 01:23 (5x5), 1:1 – Ниеми (Кулда, Хухтала) – 13:31 (5x5), 1:2 – Регин (О'Нилл, Ялванти) – 14:45 (5x5), 2:2 – Людучин (Лапенков) – 54:39 (5x5), 2:3 – Анттила (Лауридсен, Яакола) – 56:49 (5x5)

После поражения Разин прокомментировал судейство. «Мы сегодня играли хорошо, но, к сожалению, хорошая игра забывается, а результат остаётся. Жалко, что хоккей и шоу-бизнес переплетаются. Это плохо.

У меня, к сожалению, генеральный менеджер не обладает административным ресурсом. Я ничего не буду говорить, у нас судейство очень сильно добавляет. Сейчас у нас люди научились читать по губам, просто добавляют, молодцы», — заявил на пресс-конференции наставник «Югры».

«Сочи» не теряет шансы на плей-офф


В последнем домашнем матче в сезоне «Спартак» не сумел обыграть «Сочи». Накануне встречи на арене «Парке Легенд» прошло чествование легенды красно-белого клуба Александра Якушева, отметившего 2 января 70-летний юбилей.
Илья Крикунов вывел команду вперёд на восьмой минуте встречи, причём забил в меньшинстве. Во втором периоде спартаковцы сравняли счёт, однако спустя две минуты в ворота Александра Трушкова влетела вторая шайба. Точку в матче поставил Эрик О’Делл, забив на последних секундах в пустые ворота «Спартака».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Крикунов (О'Делл) – 07:47 (4x5), 1:1 – Бобров (Провольнев) – 35:03 (5x5), 1:2 – Петерссон (Падакин, Максвелл) – 37:50 (5x4), 1:3 – О'Делл (Крикунов, Максвелл) – 59:31 (en)

Тальбо продлил контракт с «Локомотивом»


Нападающий Максим Тальбо и ярославский «Локомотив» достигли договорённости о продлении контракта на сезон-2017/18.

32-летний Тальбо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге, ранее он выступал в НХЛ. В 57 матчах за «Локомотив» канадский нападающий набрал 34 (14+20) очка и заработал показатель полезности «+16».

«Детройт» выставил Марченко на драфт отказов


«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов защитника Алексея Марченко, как сообщает обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.

25-летний Марченко в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 110 игр за четыре года с «Детройтом», набрав 19 (3+16) очков при показателе полезности «+4». На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции.

Седьмая победа «Витязя»


Подольский клуб упрочил свои позиции в зоне плей-офф. После разгромной победы над «Слованом» команда из подмосковья поднялась на седьмую строчку, обойдя «Йокерит».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2017, пятница. 21:00 МСК
Слован
Братислава
1 : 6 1:1, 0:2, 0:3
Витязь
Московская область
0:1 – Копейкин (Яценко, Кемпе) – 03:24 (5x5), 1:1 – Лушняк (Скалицки) – 10:47 (5x4), 1:2 – Яценко (Швец-Роговой) – 22:29 (5x5), 1:3 – Яценко (Швец-Роговой, Гимаев) – 35:24 (5x5), 1:4 – Афиногенов (Макеев) – 43:24 (5x5), 1:5 – Панков (Швец-Роговой) – 45:47 (5x5), 1:6 – Кемпе (Аалтонен, Горак) – 49:46 (5x4)

Если в первом периоде на арене в Братиславе разворачивалась равная борьба, то после перерыва инициативой завладели подопечные Валерия Белова. «Витязь» забросил шесть шайб в ворота Барри Браста, дублем отметился Иван Яценко, в команде соперника отличился Патрик Лушняк. После поражения «Слован» потерял шансы на попадание в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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