Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов

«Барыс» укрепил позиции на Востоке

Девятое поражение «Салавата»

Крикунов не сдаётся

Хет-трик и рекорд Мозякина, Самсонов взял буллит Дацюка

«Трактор» обеспечил себе место в плей-офф

Разина удалили, «Югра» проиграла

«Сочи» не теряет шансы на плей-офф

Тальбо продлил контракт с «Локомотивом»

«Детройт» выставил Марченко на драфт отказов

Седьмая победа «Витязя»

В Астане хозяева с крупным счётом обыграли минское «Динамо». В первом периоде соперники забросили по одной шайбе, а после перерыва гости чаще бросали по воротам (12 против 8), однако трижды пропустили. Счёт мог быть и крупнее, если быреализовал буллит в концовке второго периода.В заключительном отрезке встречи «Барыс» забил ещё дважды. «Зубры» не сумели без дисквалифицированного главного тренера Вудкрофта продлить пятиматчевую победную серию.В Уфе кризис продолжает набирать обороты. ЦСКА нанёс девятое поражение команде Захаркина. Московские «армейцы» здорово начали встречу — к шестой минуте на табло горел счёт 2:0 в пользу гостей.Первый период закончился для «Салавата» с неутешительным счётом 1:3. А после перерывазабросил четвёртую шайбу в ворота Сведберга. Второй отрезок встречи уфимцы провели сильнее, однако голов болельщики «СЮ» не дождались. Вместо этого команда Квартальнова довела счёт до разгромного. Уфимцы опустились на шестое место в Восточной конференции и теперь находятся в трёх очках от зоны вылета.«Мы подумаем насчёт того, чтобы в перерыве сходить командой в церковь. Что нужно сделать, чтобы избежать непопадания в плей-офф? Воскресить наших травмированных игроков, нам нужны бомбардиры. Нам нужно первое звено. У игроков в перерыве будет три выходных, и мы начнём очень серьёзно готовиться к оставшимся матча», — отметил после игры«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо» и практически вплотную приблизился к восьмёрке сильнейших. Первый период в Екатеринбурге прошёл без голов, а после перерыва рижане вырвались вперёд.Хозяева быстро отыгрались. Вторую шайбу в КХЛ записал на свой счёт 18-летний. Затем подопечные Крикунова ещё трижды поразили ворота. Победный гол забилВ Магнитогорске между лидерами конференций развязалась настоящая битва. Первый период завершился со скромным счётом 1:1 — отличились Дацюк и Ли. После перерыва Дадонов отметился дублем, а в концовке Косов атаковал в голову защитника «армейцев», за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.В заключительном отрезке встречи удаление до конца матча заработал и игрок СКА — Каблуков отправился отдыхать за атаку в область головы и шеи нападающегоИ тут в игру вступил. Сделав хет-трик в ворота Коскинена, капитан «Магнитки»установил рекорд отечественных чемпионатов по очкам в «регулярке». Предыдущий рекорд принадлежит, который в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 набрал 83 (34+49) очка в регулярном чемпионате. А ещё у Мозякина 10 голов в последних пяти играх. Осталось всего три гола до гроссмейстерского рубежа в 50 заброшенных шайб за сезон.В овертаймезабил гол, который после долгих разбирательств так и не был засчитан. Судьи зафиксировали нарушение численного состава у петербургских «армейцев», что вызвало бурю негодования у Олега Знарка, который в какой-то момент чуть не увёл своих подопечных в раздевалку.В серии буллитов оба наставника решились на замену вратарей, и в борьбу вступили юные Шестёркин и Самсонов (последний даже сумел отразить бросок Дацюка). Победный буллит оказался на счету Даниса Зарипова.Победа над «Северсталью» позволила челябинской команде выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Единственный гол в матче забил. Голевую передачу записали на 22-летнего Александра Тридчикова, дебютировавшего за «Трактор» в КХЛ.Хозяева могли увеличить счёт в конце первого периода, однаконе смог реализовать буллит. В конце матча тренерский штаб череповецкой команды снял вратаря, однако перевести игру в овертайм гостям так и не удалось.Ханты-мансийцы вырвались вперёд уже на второй минуте встречи в матче с «Йокеритом». Однако удержать преимущество подопечныене сумели. Во втором периоде главный тренер «Югры» был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры и отправлен со скамейки. В оставшееся время соперники ещё по разу поразили ворота друг друга.После поражения Разин прокомментировал судейство. «Мы сегодня играли хорошо, но, к сожалению, хорошая игра забывается, а результат остаётся. Жалко, что хоккей и шоу-бизнес переплетаются. Это плохо.У меня, к сожалению, генеральный менеджер не обладает административным ресурсом. Я ничего не буду говорить, у нас судейство очень сильно добавляет. Сейчас у нас люди научились читать по губам, просто добавляют, молодцы», — заявил на пресс-конференции наставник «Югры».В последнем домашнем матче в сезоне «Спартак» не сумел обыграть «Сочи». Накануне встречи на арене «Парке Легенд» прошло чествование легенды красно-белого клуба, отметившего 2 января 70-летний юбилей.вывел команду вперёд на восьмой минуте встречи, причём забил в меньшинстве. Во втором периоде спартаковцы сравняли счёт, однако спустя две минуты в воротавлетела вторая шайба. Точку в матче поставил, забив на последних секундах в пустые ворота «Спартака».Нападающийи ярославский «Локомотив» достигли договорённости о продлении контракта на сезон-2017/18.32-летний Тальбо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге, ранее он выступал в НХЛ. В 57 матчах за «Локомотив» канадский нападающий набрал 34 (14+20) очка и заработал показатель полезности «+16».«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов защитника, как сообщает обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.25-летний Марченко в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 110 игр за четыре года с «Детройтом», набрав 19 (3+16) очков при показателе полезности «+4». На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции.Подольский клуб упрочил свои позиции в зоне плей-офф. После разгромной победы над «Слованом» команда из подмосковья поднялась на седьмую строчку, обойдя «Йокерит».Если в первом периоде на арене в Братиславе разворачивалась равная борьба, то после перерыва инициативой завладели подопечные Валерия Белова. «Витязь» забросил шесть шайб в ворота Барри Браста, дублем отметился Иван Яценко, в команде соперника отличился Патрик Лушняк. После поражения «Слован» потерял шансы на попадание в плей-офф.