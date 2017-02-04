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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Захаркин поседеет: «Сибирь», «Куньлунь» и «Нефтехимик» выиграют

«Сибирь» с помощью «Авангарда» зайдёт в зону плей-офф, «Нефтехимик» опять выиграет, а «Куньлунь» победит «Кузню» — в превью КХЛ.
4 февраля 2017, суббота. 08:00. Хоккей

«Металлург» Нк – «Куньлунь Ред Стар»


Субботний игровой день КХЛ стартует в Новокузнецке, где местный «Металлург» примет пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команда из Китая пока неудачно проводит сибирский выезд: при неплохой игре подопечные Владимира Юрзинова не смогли добыть очков в Новосибирске и Омске, чем осложнили себе борьбу за место в кубковой восьмёрке. Расстановка в таблице Востока с пятого по девятое места сейчас настолько плотная, что буквально одна победа может при определённых раскладах поднять «Куньлунь» в пятёрку лучших команд, а одно поражение – спустить за пределы зоны плей-офф. В такой ситуации китайской команде играть с «Кузней», которая уже давно ни за что не борется, что, впрочем, не мешает команде Сергея Бердникова отбирать очки у команд, которым они нужнее, как это было совсем недавно в случае с «Адмиралом».

Наш прогноз: «Куньлунь» не повторит ошибок «моряков» и одержит важную победу в Новокузнецке

«Сибирь» — «Амур»


«Сибирь» после перерыва на Матч звёзд не знает поражений: одержано уже пять побед подряд, а перспектива сыграть в плей-офф снова стала актуальной для подопечных Андрея Скабелки. В прошлом матче новосибирцы
в очной встрече с «Адмиралом» доказали, что они больше заслуживают играть в матчах на вылет, чем команда из Владивостока. Но, чтобы уйти на перерыв, связанный с очередным этапом Евротура, в восьмёрке, «Сибири» нужно обыграть ещё один коллектив с Дальнего Востока и при этом надеяться на потерю очков «Адмиралом» в Омске. И такой расклад выглядит вполне реальным, несмотря на то что «Амур» также весьма хорош в последнее время. Команда, которой сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Андрей Мартемьянов, одержала шесть побед в восьми матчах и до сих пор имеет математические шансы на попадание в плей-офф. Любопытно, кстати, что последний вояж хабаровчан в Новосибирск обернулся кошмаром для «Сибири»: хозяева тогда были буквально уничтожены со счетом 0:7. Так что у новосибирцев наверняка будет ещё и дополнительная мотивация на эту игру.

Наш прогноз: «Сибирь» одержит очередную победу и уйдёт на перерыв в зоне плей-офф.
Чтобы уйти на перерыв, связанный с очередным этапом Евротура, в восьмёрке, «Сибири» нужно обыграть ещё один коллектив с Дальнего Востока и при этом надеяться на потерю очков «Адмиралом» в Омске.

«Авангард» — «Адмирал»


В Омске «Авангард» сыграет с «Адмиралом». Команда Александра Андриевского растеряла много очков в последнее время и сейчас выглядит аутсайдером в борьбе за плей-офф на Востоке. Сам главный тренер признаёт, что его подопечные не выходят умирать на льду, а по-другому к молодой и неуступчивой, но не самой мастеровитой команде успех не придёт. «Авангард» наконец прервал неприятную серию поражений в прошлой игре, и теперь главная задача омского коллектива – подойти к плей-офф без травм и в хорошем настроении. И если лазарет клуба практически опустел – там числится только Дэвид Бут, то для поднятия духа необходимо побеждать и дальше. «Адмирал» для выполнения этой задачи подходит как никто другой, ведь дальневосточники ещё никогда не выигрывали в Омске.

Наш прогноз: «Авангард» победит и поможет соседям из Новосибирска зайти в восьмёрку на Востоке.

«Нефтехимик» — «Лада»


В Нижнекамске сойдутся команды, которые в своих последних матчах устроили «головомойку» казанскому «Ак Барсу». У «Нефтехимика» это получилось более впечатляюще, а если учесть, что до этого команда Назарова разгромила ещё и «Авангард», то у «Лады», кажется, и вовсе нет шансов. Тем более что нижнекамцы продолжают борьбу за плей-офф. «Лада» же смогла на мажорной ноте попрощаться с домашними трибунами, и теперь подопечные Артиса Аболса просто доигрывают сезон без каких-либо задач.

Наш прогноз: «Нефтехимик» снова уверенно выиграет, интрига на Востоке закрутится ещё сильнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Амур ХК Лада ХК Металлург Нк ХК Нефтехимик ХК Сибирь
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