«Детройт» отказался от Марченко, НХЛ не спешит на Олимпиаду

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175 лет назад 2016
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Фото: Reuters
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«Детройт» без Алексея Марченко смог выиграть у «Айлендерс», а решение по Олимпиаде боссы НХЛ вновь отложили.
4 февраля 2017, суббота. 10:05. Хоккей

Триумф Кессела: 800 матчей и победный гол Бобровскому


НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3 2:0, 1:1, 0:2, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кессел (Дюмоулин, Дейли) – 13:37 (5x5), 2:0 – Хёрнквист (Каллен, Летанг) – 18:28 (5x5), 2:1 – Дубински (Дженнер, Джонсон) – 35:43 (5x5), 3:1 – Бонино (Гюнцель, Кессел) – 38:23 (5x5), 3:2 – Веннберг (Саад, Джонс) – 40:29 (4x4), 3:3 – Аткинсон (Дубински, Джонсон) – 51:20 (5x5), 4:3 – Кессел (Летанг, Шульц) – 63:15 (4x3)

Перед домашним матчем «Пингвинз» с «Коламбусом» всё внимание болельщиков «Питтсбурга» вновь было обращено на Евгения Малкина, который никак не может восстановиться после травмы колена, полученной ещё до Матча всех звёзд. Согласно последней информации, россиянин приступил к тренировкам по индивидуальной программе, но дата его возвращения в строй пока не называется. Чтобы поддержать товарища, партнёры по команде продолжили выражать недоумение по поводу отсутствия фамилии Малкина в списке 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.

«В мой топ-100 Малкин однозначно входит. Но у других людей, очевидно, иное мнение. Для меня это странное решение, потому что Евгений это однозначно заслужил», — сказал защитник Тревор Дэйли. «Очевидно, что Малкин должен быть в этом звёздном списке. Я уверен, что он входит в сотню лучших игроков всех времён», — добавил нападающий Фил Кессел, который в поединке с «Блю Джекетс» стал главным героем.

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Для Кессела этот матч был 800-м в карьере, и скоростному крайку, оставившему о себе неоднозначную память в «Бостоне» и «Торонто», удалось отметить юбилей великолепной игрой. В середине первого периода американец открыл счёт, пробив Бобровского хлёстким кистевым из-под защитника, в середине второй двадцатиминутки поучаствовал в шайбе Ника Бонино, который сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. «Коламбус» смог отыграть дефицит и перевести встречу в овертайм, где Кессел снова оказался удачлив, с добивания реализовав удаление Аткинсона.

«Мы проделали хорошую работу. Направляли шайбу на пятачок, загружали пространство перед чужими воротами, но и соперник отвечал тем же. Вот что происходит, когда в каждой команде есть четыре равных звена и хороший голкипер», — сказал нападающий «Пингвинз» Ник Бонино.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский потерпел третье поражение подряд, отразив 29 бросков из 33, но остался лидером лиги по количеству побед. «Очень хороший был третий период, в котором мы отыгрались. Сегодня было много положительных моментов, мы сделали несколько шагов в правильном направлении, ведь после Матча звёзд дела идут не так хорошо, как хотелось бы», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

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Макдэвид первым набрал 60 очков


НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2 : 1 1:0, 0:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Стаал (Линдхольм, Слэвин) – 11:36 (5x5), 1:1 – Макдэвид (Клефбом, Ларссон) – 28:04 (5x5), 2:1 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 41:48 (5x4)

Лидер спора бомбардиров регулярного чемпионата Коннор Макдэвид добрался до отметки в 60 очков, сохранив дистанцию в четыре балла от ближайшего преследователя, Сидни Кросби. В выездной игре с «Каролиной» Макдэвид забил свой 18-й гол в сезоне, сделав это не самым обычным способом: за несколько секунд до взятия ворот у Коннора сломалась клюшка, но форвард-молния успел доехать до своей скамейки запасных, получить от персонала новое орудие труда, а затем получил пас на ход и убежал на свидание с Кэмом Урдом.


Гол Макдэвида не помог «нефтяникам» одержать победу – в третьем периоде всё решил разыгравшийся новичок «ураганов» Себастьян Ахо (4 гола в двух матчах). «Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду и рискует отдать «Анахайму» инициативу в борьбе за второе место в Тихоокеанском дивизионе.

Победное возвращение Юбердо


НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Линдхольм (Верметт) – 09:39 (4x4), 1:1 – Смит (Демерс, Яндл) – 09:52 (4x4), 2:1 – Юбердо (Барков, Яндл) – 35:02 (5x5)

У болельщиков «Флориды» небольшой праздник: в строй вернулись два ключевых молодых игрока, которые сразу же внесли свою лепту в итоговый результат. Александр Барков вышел на лёд после 15-матчевого отсутствия из-за травмы спины, а Джонатан Юбердо и вовсе провёл свой первый матч в сезоне, залечив болезненное повреждение ахилла, полученное ещё в тренировочном лагере. Именно эта парочка организовала решающую контратаку и «вкусный» гол в конце второго периода матча с «Дакс». «Знаете, когда не играл четыре месяца и в первом же матче забиваешь победный гол, это особые ощущения. Чувствовал себя хорошо и буду стараться как можно скорее набрать оптимальные кондиции», — заявил Юбердо.

Декайзер испортил юбилей Чимере


НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
5 : 4 1:2, 3:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бейли (Таварес, Ли) – 03:43 (5x5), 1:1 – Гленденинг (Эрикссон, Абделкейдер) – 10:07 (5x5), 1:2 – Лэдд (Хикки, Куин) – 11:35 (5x5), 2:2 – Хельм (Татар, Ванек) – 32:04 (5x5), 3:2 – Манта (Татар) – 34:24 (5x5), 3:3 – Таварес (Ли, Строум) – 37:11 (5x4), 4:3 – Зеттерберг (Нюквист, Манта) – 37:34 (5x5), 4:4 – Чимера (Нельсон) – 57:34 (5x5), 5:4 – Декайзер (Зеттерберг) – 59:32 (5x5)

Гостевой матч в Детройте стал 1000-й игрой в карьере ветерана «Айлендерс» и бывшего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» нападающего Джейсона Чимеры. «Островитяне», обретшие второе дыхание после смены главного тренера, вновь выдали очень неплохую игру, сумев дважды ликвидировать отставание в счёте. За две с половиной минуты до конца третьего периода это сделал сам юбиляр, подкараулив ошибку «красных крыльев» на своём пятачке, но особой радости этот гол форварду не принёс. Когда до окончания основного времени оставалось лишь 28 секунд, защитник «Детройта» Дэнни Декайзер при помощи двух рикошетов смог забить победный гол и тем самым завершил серию «Ред Уингз» из пяти поражений кряду.

НХЛ не спешит на Олимпиаду


Решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Корее вновь отложено. Встреча между представителями лиги, ИИХФ и главой МОК Томасом Бахом, состоявшаяся в Нью-Йорке, не принесла никакого решения. «Это был визит вежливости», — мрачно сказал Бах о её итогах. «Разговор был открытым и честным. Мы подходим к проблеме с точки зрения наших клубов и их задач. А наши партнёры полагают, что мы должны решать с позиций своих симпатий к Олимпиаде, нравится нам она или нет. Для нас главное – наш сезон, который придётся прерывать», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Новый дедлайн по Пхёнчхану-2018 назначен на середину марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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