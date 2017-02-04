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КХЛ
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Последняя радость «Салавата». Кирилл Капризов – MVP января в КХЛ!

Эксперты, журналисты, болельщики и редакция «Чемпионата» выбрали MVP января – нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова.
4 февраля 2017, суббота. 13:15. Хоккей
>>> MVP КХЛ

«Чемпионат» продолжает акцию «MVP месяца», в которой эксперты, журналисты и читатели нашего издания будут определять лучшего игрока того или иного календарного отрезка. По сравнению с прошлым сезоном мы внесли несколько изменений в правила. Во-первых, уменьшилось число экспертов, принимающих участие в опросе. Во-вторых, повысилась значимость читательского голосования. Если раньше результаты опроса приравнивались к голосу одного эксперта, то теперь они будут весомее: за первое место в читательском голосовании присуждается 3 балла, за второе – 2, за третье – 1, тогда как любое упоминание экспертами и журналистами оценивается в один балл. Таким образом, лидер голосования получает столько же баллов, как если бы за него отдали свои голоса три эксперта. Третьим же нововведением стал выбор журналистов редакции «Чемпионата».

>>> >>> Выбираем MVP января в КХЛ! Капризов, Лемтюгов или Мозякин?

Январь – не только первый месяц нового года, но и время, когда традиционно на первый план выходит молодёжь. Причина – эхо молодёжного чемпионата мира. Нередко с турнира для 20-летних хоккеисты возвращаются совсем другими людьми. Случаев, когда герои МЧМ сходят с корабля на бал и начинают зажигать в играх за свои клубы, не счесть. Когда-то прямо с турнира в Калгари на Матч звёзд КХЛ приезжал Евгений Кузнецов. Теперь тот же путь проделал лучший бомбардир молодёжного чемпионата мира в Торонто и Калгари. Сначала он зажёг на МЧМ, побив российский рекорд по голам, принадлежавший Никите Филатову и Александру Королюку, а затем перекрыл достижение всё того же Кузнецова. Это был месяц Капризова.

Удивительно, но лучшим игроком января стал игрок команды, которая из рук вон плохо провела минувший месяц. Возможно, январь 2017 года – худший месяц в современной истории «Салавата Юлаева». Уфимцы одержали всего две победы, причём одну из них – в серии буллитов. Если успеха в «зелёном дерби» команде Игоря Захаркина удалось добиться без Капризова, то победа над «Спартаком» целиком и полностью его заслуга. 19-летний форвард «юлаевцев» забивал, отдавал, искрил, доминировал. Уфимцы забросили в ворота красно-белых пять шайб, и в четырёх из них поучаствовал капитан «молодёжки». Капризов показал поистине выдающийся хоккей. Четыре очка в одном матче – его новый личный рекорд.

Разумеется, бенефис в матче со «Спартаком» — не единственное, за что Капризова стоит отметить в январе. Не менее ярко он выглядел на казанском льду. «Ак Барсу» удалось взять реванш за поражение в начале месяца, но победу подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали только по буллитам, провалив задачу сдержать Капризова. Три передачи сделали 19-летнего нападающего главным действующим лицом «зелёного дерби». Съездив на первый в своей карьере Матч звёзд, он не сбавил обороты. В первом же матче после возвращения с праздника Капризова оформил дубль в ворота «Витязя», а матч с «Динамо» обернулся для новокузнечанина очередным рекордом. Набрав 42 очка в 43 играх, форвард «Салавата Юлаева» перекрыл лучший результат для игроков, не достигших 20 лет, который ранее принадлежал Кузнецову.

>>> >>> По стопам Кузнецова. Как Кирилл Капризов покоряет КХЛ

Набрав в начале месяца сумасшедший ход, к концу января Капризов немного сдал. Впрочем, для этого есть объективные причины. Во-первых, больно уж серьёзная нагрузка легла на плечи молодого парня. Нагрузка не только физическая, но и моральная. Быть лидером команды КХЛ в таком возрасте – тяжёлая ноша. Во-вторых, сложно феерить, когда команду трясёт, а коллективная игра давно разладилась. Капризов – часть «Салавата Юлаева», и командные неудачи не могут на нём не сказываться. И, наконец, существует «фактор Умарка». Январь Кириллу пришлось заканчивать без своего постоянного партнёра по звену, который сломал ногу. Поставив Капризова и Умарка вместе, Захаркин «прокачал» обоих. Россиянину достался идеальный подносчик снарядов, который может доставить шайбу в любую точку площадки, а шведу – единомышленник, способный сделать гол из ничего. «Химия» между ними была последним оплотом «Салавата Юлаева».

Капризов – второй игрок «Салавата Юлаева», который в этом сезоне удостаивается звания MVP месяца, по версии «Чемпионата». Ранее Захар Арзамасцев становился лучшим игроком ноября. Теперь же они вместе отправятся в Швецию в составе сборной России на очередной этап Евротура. Олег Знарок не обошёл вниманием ни прогресс защитника, ни прорыв яркого молодого нападающего. Дебют Капризова за первую сборную состоится уже в феврале, но он заработал право надеть форму с двуглавым орлом на груди в первом месяце 2017 года. Через десяток лет, когда Капризов будет зрелым мастером и полновесной звездой, этот январь можно будет вспоминать как точку отсчёта.

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Владимир Дехтярёв, ведущий «Спорт ФМ»: Сергей Мозякин, Александр Ерёменко, Вадим Шипачёв

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Выбор редакции «Чемпионата»:


Кирилл Капризов, Николай Лемтюгов, Игорь Сапрыкин

Голосование читателей:


Николай Лемтюгов – 3 балла
Кирилл Капризов – 2
Брэндон Боченски – 1

Итоги голосования


1. Кирилл Капризов – 7 баллов
2. Юусо Хиетанен – 5
3-5. Николай Лемтюгов – 4
3-5. Вадим Шипачёв – 4
3-5. Игорь Сапрыкин – 4
6. Андрей Кареев – 3
7-11. Сергей Мозякин – 2
7-11. Крис Ли – 2
7-11. Александр Ерёменко – 2
7-11. Илья Ковальчук – 2
7-11. Алексей Макеев – 2
12-13. Евгений Медведев – 1
12-13. Брендон Боченски – 1
14. Томи Кархунен – 0.
15. Джонатан Блум — 0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 22
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ХК Салават Юлаев MVP КХЛ Кирилл Капризов
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