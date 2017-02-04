Последние путёвки в плей-офф. Расклады и прогнозы. Запад

«Витязь»

Выездной матч в Загребе с разобранным «Медвешчаком» Афиногенов и компания наверняка без проблем завершат в свою пользу.

«Йокерит»

От результата матча «Йокерита» с «Актомобилистом» будет зависеть и мотивация «Нефтехимика», с которым «шуты» встретятся уже в Хельсинки.

ХК «Сочи»

Настоящим грозовым облаком маячат на сочинском горизонте визиты в обе столицы. СКА и ЦСКА ведут свою борьбу за лидерство в конференции, и ни о какой расслабленности лидеров речь идти не может.

55.89.«Медвешчак» (г), «Динамо» Мн (г), «Куньлунь» (д), «Амур» (д), «Адмирал» (д).98 (7-е место).После убедительной победы в Братиславе над «Слованом» подмосковный клуб уменьшил число конкурентов в борьбе за кубковую путёвку, а заодно максимально повысил собственные шансы на попадание в плей-офф. Седьмая победа подряд стала новым клубным рекордом для команды Валерия Белова, и в концовке регулярного чемпионата всё будет в руках «Витязя».Выездной матч в Загребе с разобранным «Медвешчаком» Афиногенов и компания наверняка без проблем завершат в свою пользу, а если повезёт в Минске, то «Витязь» сможет побороться и за шестое место вконференции, которое на данный момент занимает белорусская команда. Завершать «регулярку» подмосковным хоккеистам предстоит дома, что также позволяет пополнить копилку. «Куньлунь» и «Адмирал», ведущие жесточайшую битву за попадание в восьмёрку, будут любыми силами цепляться за очки, и исход этих встреч, вероятно, будет решен за пределами основного времени. «Амур», для которого матч в Подольске будет пятым подряд на выезде и предпоследним в текущем сезоне, пока что видится очевидной добычей, а это значит, что путёвка в розыгрыш Кубка Гагарина для «Витязя» уже практически оформлена.57.88.«Автомобилист» (г), «Нефтехимик» (д), «Ак Барс» (д).93 (8-е место).Среди трёх команд, ведущих борьбу за плей-офф, «шутам» осталось сыграть наименьшее количество матчей. После двух труднейших побед в Астане и Ханты-Мансийске командазавершает выездное турне встречей в Екатеринбурге, где «Автомобилист» будет пытаться реализовать последние шансы на продолжение борьбы за восьмёрку на Востоке. От результата этой игры будет зависеть и мотивация «Нефтехимика», с которым «Йокерит» встретится уже в Хельсинки. Нестабильность, с которой финская команда действует в нынешнем сезоне, вряд ли позволяет рассчитывать на прохождение оставшейся дистанции без очковых потерь.Предположим, что в трёх оставшихся матчах «Йокерит» ждут три варианта: поражение в основное время от «Автомобилиста», победа по буллитам над нижнекамцами и выигрыш в основное время у расслабившегося в концовке «Ак Барса». Это принесёт коллективу Юкки Ялонена пять очков и заветную восьмую строчку в Западной конференции.56.85.«Торпедо» (д), ЦСКА (г), СКА (г), «Северсталь» (г).91 (9-е место).Момент истины для южан может наступить 18 февраля, когда «Сочи» в Череповце будет играть последний матч регулярного чемпионата. «Йокерит», главный соперник команды, к тому моменту уже завершит «регулярки» и повлиять на ситуацию не сможет, но не факт, что сочинцы сохранят к тому моменту шансы на кубковую ступеньку.Настоящим грозовым облаком маячат на сочинском горизонте визиты в обе столицы. СКА и ЦСКА ведут свою борьбу за лидерство в конференции, а это значит, что ни о какой расслабленности лидеров речь идти не может.В прошлом сезоне «Сочи» смог по разу выиграть в гостях у обоих «армейцев» (2:1 и в Москве, и в Петербурге), но повторение подобного сценария сейчас выглядит неправдоподобно. Кроме того, домашний матч с «Торпедо», для которого не потеряна возможность занять место в первой четвёрке, также нельзя назвать удачей с точки зрения распределения финишных усилий.Предполагаемая победа вне основного времени над нижегородцами, «зацепленное» очко в одном из двух поединков с «армейскими» командами и победа в последней игре с «Северсталью» могут принести «Сочи» шесть баллов, что оставит южан без розыгрыша Кубка Гагарина. Впрочем, возможно, что предполагаемая осечка «Йокерита» в Екатеринбурге придаст команде Буцаева дополнительных эмоций и желания, поскольку «Сочи» проводит свой матч с «Торпедо» на день позже.