Новосибирск проклинает «Авангард», Владивосток боготворит «Амур»

«Кузня» пошла на уступки «Куньлуню» и проиграла

«Амур» помог «Адмиралу», но попрощался с плей-офф

«Авангард» снова огорчил Новосибирск

«Нефтехимик»: четыре победы подряд

Команда из Новокузнецка давно лишилась даже теоретических шансов на плей-офф, но кусается так, словно продолжает гонку. Если кто-то скажет, что «Металлург» спокойно доигрывает сезон и раздаёт очки всем нуждающимся, – можете смело бросить в него камень. «Кузня» цепляется почти в каждом матче, а недавно обыграла «Адмирал», за что в Новосибирске должны благодарить соседей особенно. Последняя командаВостока была близка к тому, чтобы ещё раз помочь «Сибири», открыв счёт в матче с «Куньлунем».Игра началась непривычно равно из-за просьбы китайского клуба о переносе, а на последней минуте первого периода отличился. Лучший бомбардир «Металлурга» попал с острого угла и поставил гостей в положение отыгрывающихся. Интрига прожила недолго. Второй период расставил всё на свои места и принёс команде Владимира Юрзинова-младшего важнейшие три очка. Сначала счёт сравнял, а вперёд «Куньлунь» вышел в результате успешно реализованного большинства. Игра в неравных составах сыграла в этом матче ключевую роль. «Кузня» в большинстве забила две из трёх шайб, а «Куньлунь» — три из четырёх.До матча в Новосибирске подопечныеимели теоретические шансы на плей-офф. Казалось, «Амур» распрощается с ними, попав под сибирский каток, коим представлялась сегодняшняя «Сибирь». Пять побед подряд – поистине крейсерский ход. А уж после того, какоткрыл счёт на второй минуте, казалось, что командаразберётся с «Амуром» так же легко, как с «Адмиралом». Вместо этого хабаровчане достаточно быстро отыгрались, а на перерыв и вовсе ушли, ведя в счёте.Всё оставшееся время до финальной сирены «тигры» крайне надёжно и организованно охраняли устраивающий их счёт, тогда как сибирякам не хватало энергии и эмоций. «Сибирь» часто теряла шайбу, не могла взвинтить темп, а перед нападающими хозяев то и дело вырастал великолепный. Новосибирцы не использовали ни одну из множества попыток в большинстве и тем самым упустили шанс взобраться на восьмую строчку. «Амур» помог соседям из Владивостока, получив в ответ… прощание с надеждами на плей-офф. По иронии судьбы, победа «Адмирала» в Омске закрыла хабаровчанам дверь в восьмёрку, даже несмотря на их успех в Новосибирске.Тема помощи географическим соседям нашла продолжение и в Омске. Календарь «регулярки» составлен таким образом, что «Авангард» играет в концовке почти со всеми конкурентами «Сибири» за восьмёрку. После сухого поражения в Нижнекамске из столицы Сибири посыпались проклятия в адрес соседей, но, стоило «Авангарду» одолеть «Куньлунь», тональность разговоров изменилась.И вот – встреча с «Адмиралом», который при равенстве очков обходил «Сибирь» по дополнительным показателям. Как показал этот игровой день, дальневосточная дружба оказалась крепче сибирской. У хозяев, которые играют в экономичном режиме и готовятся в плей-офф, неприятности начались с первых минут.забросил быструю шайбу, которая во многом предопределила характер игры. «Ястребы» даже сравняли счёт во втором периоде, но победной стала шайба, который в отсутствие Бартулиса исполняет обязанности капитана «моряков». Единственное, в чём в этот вечер преуспел «Авангард», это драка между Меньшиковым и Мнацяном.Нижнекамцы одержали четвёртую победу кряду, сумев дома обыграть тольяттинскую «Ладу». Стартовый спурт оказался решающим в борьбе за драгоценные три очка: благодаря шайбам Порядина и Березина «Нефтехимик» смог заполучить солидный перевес, который гостями так и не был до конца отыгран. Благодаря победе командасохранила шансы на плей-офф: за три матча до конца регулярного чемпионата «Нефтехимик» отстаёт от кубковой позиции на пять очков.