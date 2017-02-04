Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 4 февраля 2017 года. Обзоры матчей
Фото: ХК «Авангард», photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Новосибирск проклинает «Авангард», Владивосток боготворит «Амур»

«Амур» помог соседям из Владивостока, обыграв «Сибирь», а «Авангард» усложнил задачу команде из Новосибирска – в итогах дня КХЛ.
4 февраля 2017, суббота. 21:45. Хоккей
→ Захаркин поседеет: «Сибирь», «Куньлунь» и «Нефтехимик» выиграют

«Кузня» пошла на уступки «Куньлуню» и проиграла


Команда из Новокузнецка давно лишилась даже теоретических шансов на плей-офф, но кусается так, словно продолжает гонку. Если кто-то скажет, что «Металлург» спокойно доигрывает сезон и раздаёт очки всем нуждающимся, – можете смело бросить в него камень. «Кузня» цепляется почти в каждом матче, а недавно обыграла «Адмирал», за что в Новосибирске должны благодарить соседей особенно. Последняя команда
Востока была близка к тому, чтобы ещё раз помочь «Сибири», открыв счёт в матче с «Куньлунем».

Игра началась непривычно равно из-за просьбы китайского клуба о переносе, а на последней минуте первого периода отличился Кирилл Семёнов. Лучший бомбардир «Металлурга» попал с острого угла и поставил гостей в положение отыгрывающихся. Интрига прожила недолго. Второй период расставил всё на свои места и принёс команде Владимира Юрзинова-младшего важнейшие три очка. Сначала счёт сравнял Линус Виделль, а вперёд «Куньлунь» вышел в результате успешно реализованного большинства. Игра в неравных составах сыграла в этом матче ключевую роль. «Кузня» в большинстве забила две из трёх шайб, а «Куньлунь» — три из четырёх.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 09:30 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 4 1:0, 0:3, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Семёнов (Михеев) – 19:16 (5x4), 1:1 – Виделль – 25:49 (5x5), 1:2 – Виклунд – 32:33 (5x4), 1:3 – Вярн (Флёри) – 33:18 (5x4), 2:3 – Фаткуллин (Семёнов, Скутар) – 40:28 (5x4), 2:4 – Виделль (Коллинз) – 55:38 (5x4)

«Амур» помог «Адмиралу», но попрощался с плей-офф


До матча в Новосибирске подопечные Андрея Мартемьянова имели теоретические шансы на плей-офф. Казалось, «Амур» распрощается с ними, попав под сибирский каток, коим представлялась сегодняшняя «Сибирь». Пять побед подряд – поистине крейсерский ход. А уж после того, как Константин Окулов открыл счёт на второй минуте, казалось, что команда Андрея Скабелки разберётся с «Амуром» так же легко, как с «Адмиралом». Вместо этого хабаровчане достаточно быстро отыгрались, а на перерыв и вовсе ушли, ведя в счёте.

Всё оставшееся время до финальной сирены «тигры» крайне надёжно и организованно охраняли устраивающий их счёт, тогда как сибирякам не хватало энергии и эмоций. «Сибирь» часто теряла шайбу, не могла взвинтить темп, а перед нападающими хозяев то и дело вырастал великолепный Юха Метсола. Новосибирцы не использовали ни одну из множества попыток в большинстве и тем самым упустили шанс взобраться на восьмую строчку. «Амур» помог соседям из Владивостока, получив в ответ… прощание с надеждами на плей-офф. По иронии судьбы, победа «Адмирала» в Омске закрыла хабаровчанам дверь в восьмёрку, даже несмотря на их успех в Новосибирске.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Макаренко (Райт, Гавриленко) – 02:20 (5x5), 1:1 – Михеев (Зубов) – 28:13 (5x5), 1:2 – Фисенко – 35:54 (5x5), 1:3 – Жафяров (Бобков, Волченков) – 58:11 (en)

«Авангард» снова огорчил Новосибирск


Тема помощи географическим соседям нашла продолжение и в Омске. Календарь «регулярки» составлен таким образом, что «Авангард» играет в концовке почти со всеми конкурентами «Сибири» за восьмёрку. После сухого поражения в Нижнекамске из столицы Сибири посыпались проклятия в адрес соседей, но, стоило «Авангарду» одолеть «Куньлунь», тональность разговоров изменилась.

И вот – встреча с «Адмиралом», который при равенстве очков обходил «Сибирь» по дополнительным показателям. Как показал этот игровой день, дальневосточная дружба оказалась крепче сибирской. У хозяев, которые играют в экономичном режиме и готовятся в плей-офф, неприятности начались с первых минут. Павел Макаренко забросил быструю шайбу, которая во многом предопределила характер игры. «Ястребы» даже сравняли счёт во втором периоде, но победной стала шайба Михаила Фисенко, который в отсутствие Бартулиса исполняет обязанности капитана «моряков». Единственное, в чём в этот вечер преуспел «Авангард», это драка между Меньшиковым и Мнацяном.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 3 1:2, 0:0, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Окулов (Игнатович) – 01:47 (5x5), 1:1 – Горохов (Бывальцев, Зогорна) – 05:46 (5x5), 1:2 – Ли (Коларж, Ушенин Вячеслав) – 14:12 (5x5), 1:3 – Атюшов – 58:34 (en)

→ Восток. Финиш «регулярки» КХЛ. «Салават» спасёт только «Адмирал»

«Нефтехимик»: четыре победы подряд


Нижнекамцы одержали четвёртую победу кряду, сумев дома обыграть тольяттинскую «Ладу». Стартовый спурт оказался решающим в борьбе за драгоценные три очка: благодаря шайбам Порядина и Березина «Нефтехимик» смог заполучить солидный перевес, который гостями так и не был до конца отыгран. Благодаря победе команда Андрея Назарова сохранила шансы на плей-офф: за три матча до конца регулярного чемпионата «Нефтехимик» отстаёт от кубковой позиции на пять очков.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2 2:0, 1:1, 0:1
Лада
Тольятти
1:0 – Порядин (Здунов) – 04:25 (5x5), 2:0 – Березин (Квартальнов) – 10:26 (5x5), 2:1 – Филатов (Костромитин) – 21:20 (5x5), 3:1 – Здунов – 24:45 (5x5), 3:2 – Белоусов (Гуркин, Комаров) – 41:34 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Адмирал ХК Амур ХК Лада ХК Металлург Нк ХК Нефтехимик ХК Сибирь
Новости. Хоккей
6 февраля 2017, понедельник
00:46 «Рейнджерс» одолели «Калгари», Бучневич очков не набрал
00:18 «Лос-Анджелес» внёс форварда Нолана в список травмированных
5 февраля 2017, воскресенье
23:51 «Эдмонтон» взял верх над «Монреалем» в серии буллитов
23:07 Итоги игрового дня МХЛ
22:43 «Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов отметились передачами
22:10 Тротц: Даути — элитный защитник, будущий член Зала славы
21:47 Максим Осипов заменит Евгения Медведева в составе сборной России на Евротуре
21:41 Нападающий «Блюз» Фаббри из-за травмы выбыл до конца сезона
21:30 «Витязь» взял верх над «Медвешчаком», одержав восьмую победу подряд
20:59 Александру Овечкину вручили золотую клюшку за 1000 очков в НХЛ
20:35 Жюльен: в матче с «Торонто» положительным моментом стала воля «Бостона» к победе
20:13 Кагарлицкий: даже не знаю, есть ли у меня какие-то предложения, это дело агента
19:50 Разин: буллиты в исполнении «Югры» страшно смотреть, лучше сразу сдаваться
19:25 Вудкрофт: удачная игра «Югры» поумерила аппетиты минского «Динамо»
19:04 Крикунов: «Автомобилист» проиграл из-за собственной глупости
18:48 Ялонен: это важная победа для попадания «Йокерита» в плей-офф
18:47 Даллмэн: игроки рижского «Динамо» не хотят выглядеть аутсайдерами
18:29 Занковец: «Барысу» в чём-то нужно играть проще, делать броски издали
18:11 Сейейс: игра была хорошей, во втором периоде между командами чуть заискрило
17:50 В олимпийской сборной России Миронова и Ильенко заменили Провольнев и Шенфельд
17:31 «Йокерит» в гостях переиграл «Автомобилист», выиграв третий матч кряду
17:08 Минское «Динамо» по буллитам одолело «Югру», обеспечив себе попадание в плей-офф
16:31 КХЛ наложила на форварда СКА Каблукова денежный штраф
16:19 Гол Даллмэна принёс «Барысу» победу в матче с рижским «Динамо»
15:50 КХЛ не изменила наказание для форварда «Магнитки» Косова
15:31 КХЛ оставила без изменений наказание Андрея Разина и наложила на него штраф
15:04 Фазель: нам нужен план Б, если игроки из НХЛ не приедут на Олимпиаду
14:43 Монахан: мои личные достижения ничего не значат, хоккей — командный вид спорта
14:19 Задоров: если бы смог повернуться к Троубе, то подрался бы с ним
13:57 Три игрока «Блюз» набрали по «-4» в игре с «Пингвинз», в том числе Тарасенко
13:35 Меньшиков и Мнацян получили одноматчевые дисквалификации
13:28 Беднар: это именно та игра, которую мы от Задорова ждём
13:16 Террьен: «Монреаль» играл против лучшей команды НХЛ
13:06 Копитар: приятно, что Гретцки так тепло говорил обо мне
12:59 У Трямкина худший показатель полезности в «Кэнакс» в матче с «Уайлд»
12:50 «Монреаль» не собирается включать защитника Сергачёва в сделки по обменам
12:38 Тротц: игра c «Монреалем» была быстрой и яркой
12:17 Гретцки: для Копитара у меня всегда есть время
12:09 Задоров: думаю, что поймал Шайфли чисто
12:02 Кросби: голы не даются так легко, как хотелось бы
11:56 Виола: буду поддерживать администрацию Трампа и армию США как частное лицо
11:54 Кто, по вашему мнению, лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ
11:42 Овечкин: в матче с «Монреалем» мы действовали просто
11:23 Читатели: основная причина неудачного выступления «СЮ» — просчёты Захаркина
11:16 Штарева: с самого начала готовились к встрече c Канадой
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+