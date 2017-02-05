Радулов затмил Овечкина, Бобровского оставили на растерзание

Радулов против «Вашингтона»: 1+1 и отменённый гол
Прекрасный матч в Монреале выдали одни из самых «российских» команд в НХЛ – «Канадиенс» и «Вашингтон». В общей сложности на льду «Белл-центра» появилось семь россиян. Конечно, основное внимание было приковано к двум Александрам – Овечкину и Радулову. В очной дуэли форвард хозяев оказался сильнее, забросив шайбу и отдал результативную передачу на капитана Пачьоретти — того самого, из-за которого не засчитали второй гол Радулова, так как американец создавал помеху Холтби на пятаке. Однако классный хоккей, показанный Радуловым, не помог его команде зацепиться хотя бы за очко. «Монреаль» был близок сравнять счёт в концовке третьего периода, но где-то не хватило везения, а где-то удачно сыграл голкипер «Кэпиталз». Отметим, что встреча сильно затянулась из-за того, что в первом периоде рабочие долго чинили сломанный борт. Внизу образовалась дырка, поэтому сотрудникам арены пришлось в срочном порядке проводить ремонтные работы.
«Колорадо» прервал чёрную серию
Событийной получилась встреча между «Колорадо» и «Виннипегом». «Эвеланш», выступающие без травмированного голкипера Семёна Варламова, прервали ужасную девятиматчевую серию из поражений. Команде Джареда Беднара наконец-то удалось победить. Причём сделать это довольно уверенно.
Дублем у хозяев отметился Мэттью Ньето, а защитник Никита Задоров помимо голевого паса на партнёра совершил сокрушительный силовой приём против Марка Шайфли и тут же успел сцепиться с Джейкобом Троубой, да и в целом отыграл полезно и жёстко, совершив три хита. В свою очередь Михаил Григоренко провёл встречу без результативных баллов. От нападающего ждут большей самоотдачи.
Победный хет-трик Нюландера
Суперрезультативным получился матч между «Бостоном» и «Торонто». Зрители увидели 11 заброшенных шайб, шесть из которых влетели в ворота хозяев. При счёте 1:4 Клод Жюльен заменил Раска на Макинтайра, но особых дивидендов это не принесло. У канадского клуба в ударе был молодой шведский форвард Вильям Нюландер, оформивший первый хет-трик в карьере.
Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев закончил встречу с показателем полезности «-1», аналогичный результат и у форварда Никиты Сошникова, оставшегося без очков. Ряды клуба пополнил ещё один россиянин, Алексей Марченко, которого клуб «Торонто» забрал у «Детройта». Он был помещён в «Красными крыльями» в список отказов. Майк Бэбкок прекрасно знаком с Марченко по совместной работе в «Ред Уингз». По всей видимости, именно главный тренер стал главным инициатором состоявшегося перехода.
Кучеров помог «Тампе»
Отличный матч провёл нападающий «Тампы» Никита Кучеров. «Молнии» дома принимали «Анахайм», а россиянин стал одним из главных героев встречи. Во-первых, Кучеров по разу ассистировал Друену и Киллорну при голевых атаках «Лайтнинг». А во-вторых, Никита эффектно переиграл Бернье в серии послематчевых буллитов, за что заслужил аплодисменты от болельщиков команды. «Тампа» прервала серию из трёх поражений. Другой россиянин, Влад Наместников, ничем примечательным не отметился, а голкипер хозяев Андрей Василевский остался на скамейке для запасных.
Неудачный день Бобровского
А вот у голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского игровой день совсем не получился. Плохо сыграла защита «Блю Джекетс», в результате чего Сергея отдали буквально на растерзание. В ворота соотечественника влетело пять шайб — «дьяволы» не жалели одного из лучших голкиперов лиги. Особенно постарался Тейлор Холл, который отметился голевым дублем. Канадец показал сильную игру, а вторая «Везина» в карьере уплывает от российского стража ворот всё дальше. С положительным коэффициентом полезности «+1» завершил матч форвард «Дэвилз» Сергей Калинин, откатавший 13 минут 37 секунд чистого игрового времени.
Кросби нокаутировал «блюзменов»
Увольнение Кена Хичкока с поста главного тренера «Сент-Луиса» пока не слишком сказывается на игре команды. Да, удалось крупно обыграть «Торонто», но буквально в следующем матче «Блюз» попали под каток, именуемый «Питтсбургом». Стабильности нет. Джо Аленну забросили три шайбы, а четвёртую Сидни Кросби, оформивший в итоге дубль, отправил уже в пустые ворота. Капитан «Пингвинз» не пожалел хозяев. Евгений Малкин не играл из-за травмы, а форварды «Сент-Луиса» Тарасенко, Якупов и Барбашёв ничем не порадовали российских болельщиков. Тарасенко и вовсе заработал «-4» в графу «показатель полезности», матч лидеру клуба совсем не удался. «Питтсбург» после этой победы сравнялся по очкам с «Коламбусом».
Анисимов и Панарин блеснули мастерством
Нападающие «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин помогли своей команде набрать два очка в гостевой встрече с «Далласом». Коллектив Джоэля Кенневилля показал результативный хоккей — и сам играл, и сопернику позволял. В итоге Кари Лехтонен пропустил четырежды, а пятая шайба влетела в пустые ворота. Панарин отметился голом, а Анисимов помимо результативной передачи на Артемия ассистировал и Патрику Кейну, эффектно завершившему атаку броском с неудобной руки. «Чикаго» занимает второе место в Западной конференции, продолжая преследовать убежавшую в отрыв «Миннесоту». Впереди у команд очное противостояние на льду «Уайлд». Должно получиться интересно.
Как остановить Гранлунда?
Судя по матчу «Уайлд» с «Ванкувером» — никак. Или же приложить максимум усилий, что у команды Уилли Дежардена сделать не получилось. Финский нападающий «дикарей» буквально разрывал оборону соперника, оформил хет-трик и отдал голевой пас, став главной звездой матча и всего дня. Постарался и соотечественник Гранлунда – Койву, в чьём активе гол и точная передача. Вообще же «Кэнакс» позволяли бросать по воротам Райана Миллера непозволительно много. В итоге из 39 раз американец капитулировал в шести случаях. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл слабо, уйдя со льда с показателем полезности «-4». Это, конечно, совершенно не то, чего хочется. Ну а «Миннесота» старается не отпустить далеко «Вашингтон» в общей турнирной таблице регулярного чемпионата.