Радулов затмил Овечкина, Бобровского оставили на растерзание

Радулов против «Вашингтона»: 1+1 и отменённый гол

«Колорадо» прервал чёрную серию

Победный хет-трик Нюландера

Кучеров помог «Тампе»

Неудачный день Бобровского

Кросби нокаутировал «блюзменов»

Анисимов и Панарин блеснули мастерством

Как остановить Гранлунда?

Прекрасный матч в Монреале выдали одни из самых «российских» команд в НХЛ – «Канадиенс» и «Вашингтон». В общей сложности на льду «Белл-центра» появилось семь россиян. Конечно, основное внимание былоприковано к двум Александрам –. В очной дуэли форвард хозяев оказался сильнее, забросив шайбу и отдал результативную передачу на капитана Пачьоретти — того самого, из-за которого не засчитали второй гол Радулова, так как американец создавал помеху Холтби на пятаке. Однако классный хоккей, показанный Радуловым, не помог его команде зацепиться хотя бы за очко. «Монреаль» был близок сравнять счёт в концовке третьего периода, но где-то не хватило везения, а где-то удачно сыграл голкипер «Кэпиталз». Отметим, что встреча сильно затянулась из-за того, что в первом периоде рабочие долго чинили сломанный борт. Внизу образовалась дырка, поэтому сотрудникам арены пришлось в срочном порядке проводить ремонтные работы.Событийной получилась встреча между «Колорадо» и «Виннипегом». «Эвеланш», выступающие без травмированного голкипера, прервали ужасную девятиматчевую серию из поражений. Команденаконец-то удалось победить. Причём сделать это довольно уверенно.Дублем у хозяев отметился, а защитникпомимо голевого паса на партнёра совершил сокрушительный силовой приём против Марка Шайфли и тут же успел сцепиться сда и в целом отыграл полезно и жёстко, совершив три хита. В свою очередьпровёл встречу без результативных баллов. От нападающего ждут большей самоотдачи.Суперрезультативным получился матч между «Бостоном» и «Торонто». Зрители увидели 11 заброшенных шайб, шесть из которых влетели в ворота хозяев. При счёте 1:4заменил Раска на Макинтайра, но особых дивидендов это не принесло. У канадского клуба в ударе был молодой шведский форвард, оформивший первый хет-трик в карьере.Российский защитник «Мэйпл Лифс»закончил встречу с показателем полезности «-1», аналогичный результат и у форварда, оставшегося без очков. Ряды клуба пополнил ещё один россиянин,, которого клуб «Торонто» забрал у «Детройта». Он был помещён в «Красными крыльями» в список отказов.прекрасно знаком с Марченко по совместной работе в «Ред Уингз». По всей видимости, именно главный тренер стал главным инициатором состоявшегося перехода.Отличный матч провёл нападающий «Тампы». «Молнии» дома принимали «Анахайм», а россиянин стал одним из главных героев встречи. Во-первых, Кучеров по разу ассистировал Друену и Киллорну при голевых атаках «Лайтнинг». А во-вторых, Никита эффектно переиграл Бернье в серии послематчевых буллитов, за что заслужил аплодисменты от болельщиков команды. «Тампа» прервала серию из трёх поражений.Другой россиянин,, ничем примечательным не отметился, а голкипер хозяевостался на скамейке для запасных.А вот у голкипера «Коламбуса»игровой день совсем не получился. Плохо сыграла защита «Блю Джекетс», в результате чего Сергея отдали буквально на растерзание. В ворота соотечественника влетело пять шайб — «дьяволы» не жалели одного из лучших голкиперов лиги.Особенно постаралсякоторый отметился голевым дублем. Канадец показал сильную игру, а вторая «Везина» в карьере уплывает от российского стража ворот всё дальше. С положительным коэффициентом полезности «+1» завершил матч форвард «Дэвилз», откатавший 13 минут 37 секунд чистого игрового времени.Увольнениес поста главного тренера «Сент-Луиса» пока не слишком сказывается на игре команды. Да, удалось крупно обыграть «Торонто», но буквально в следующем матче «Блюз» попали под каток, именуемый «Питтсбургом». Стабильности нет.забросили три шайбы, а четвёртую, оформивший в итоге дубль, отправил уже в пустые ворота. Капитан «Пингвинз» не пожалел хозяев.не играл из-за травмы, а форварды «Сент-Луиса» Тарасенко, Якупов и Барбашёв ничем не порадовали российских болельщиков. Тарасенко и вовсе заработал «-4» в графу «показатель полезности», матч лидеру клуба совсем не удался. «Питтсбург» после этой победы сравнялся по очкам с «Коламбусом».Нападающие «Чикаго»помогли своей команде набрать два очка в гостевой встрече с «Далласом». Коллективпоказал результативный хоккей — и сам играл, и сопернику позволял.В итогепропустил четырежды, а пятая шайба влетела в пустые ворота. Панарин отметился голом, а Анисимов помимо результативной передачи на Артемия ассистировал и, эффектно завершившему атаку броском с неудобной руки. «Чикаго» занимает второе место в Западной конференции, продолжая преследовать убежавшую в отрыв «Миннесоту». Впереди у команд очное противостояние на льду «Уайлд». Должно получиться интересно.Судя по матчу «Уайлд» с «Ванкувером» — никак. Или же приложить максимум усилий, что у командысделать не получилось. Финский нападающий «дикарей» буквально разрывал оборону соперника, оформил хет-трик и отдал голевой пас, став главной звездой матча и всего дня.Постарался и соотечественник Гранлунда – Койву, в чьём активе гол и точная передача. Вообще же «Кэнакс» позволяли бросать по воротам Райана Миллера непозволительно много. В итоге из 39 раз американец капитулировал в шести случаях. Российский защитник «Ванкувера»отыграл слабо, уйдя со льда с показателем полезности «-4». Это, конечно, совершенно не то, чего хочется. Ну а «Миннесота» старается не отпустить далеко «Вашингтон» в общей турнирной таблице регулярного чемпионата.