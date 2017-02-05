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175 лет назад 2016
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Александр Радулов
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Радулов затмил Овечкина, Бобровского оставили на растерзание

Гол и пас Радулова не спасли «Монреаль», Нюландер и Гранлунд оформили хет-трики, Марченко перешёл в «Торонто», Кучеров солировал в «Тампе».
5 февраля 2017, воскресенье. 10:30. Хоккей

Радулов против «Вашингтона»: 1+1 и отменённый гол


Прекрасный матч в Монреале выдали одни из самых «российских» команд в НХЛ – «Канадиенс» и «Вашингтон». В общей сложности на льду «Белл-центра» появилось семь россиян. Конечно, основное внимание было
приковано к двум Александрам – Овечкину и Радулову. В очной дуэли форвард хозяев оказался сильнее, забросив шайбу и отдал результативную передачу на капитана Пачьоретти — того самого, из-за которого не засчитали второй гол Радулова, так как американец создавал помеху Холтби на пятаке. Однако классный хоккей, показанный Радуловым, не помог его команде зацепиться хотя бы за очко. «Монреаль» был близок сравнять счёт в концовке третьего периода, но где-то не хватило везения, а где-то удачно сыграл голкипер «Кэпиталз». Отметим, что встреча сильно затянулась из-за того, что в первом периоде рабочие долго чинили сломанный борт. Внизу образовалась дырка, поэтому сотрудникам арены пришлось в срочном порядке проводить ремонтные работы.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 3 1:1, 0:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бигл (Винник, Уилсон) – 03:02 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Дано, Пачьоретти) – 07:32 (5x5), 1:2 – Бураковски (Коннолли, Эллер) – 29:26 (5x5), 1:3 – Бекстрём (Нисканен) – 45:16 (5x4), 2:3 – Пачьоретти (А. Радулов) – 47:49 (5x5)

«Колорадо» прервал чёрную серию


Событийной получилась встреча между «Колорадо» и «Виннипегом». «Эвеланш», выступающие без травмированного голкипера Семёна Варламова, прервали ужасную девятиматчевую серию из поражений. Команде Джареда Беднара наконец-то удалось победить. Причём сделать это довольно уверенно.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2017, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 2 2:1, 1:1, 2:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Игинла (Бошмен, Дюшейн) – 05:27 (5x4), 1:1 – Лоури (Армиа) – 09:35 (5x5), 2:1 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 14:35 (5x5), 2:2 – Лоури (Уилер, Бафлин) – 20:29 (5x4), 3:2 – Ньето (Виркиох, Дюшейн) – 28:03 (5x5), 4:2 – Сёдерберг (Игинла, Комо) – 42:04 (5x5), 5:2 – Ньето (Дюшейн, Задоров) – 59:22 (en)

Дублем у хозяев отметился Мэттью Ньето, а защитник Никита Задоров помимо голевого паса на партнёра совершил сокрушительный силовой приём против Марка Шайфли и тут же успел сцепиться с Джейкобом Троубой, да и в целом отыграл полезно и жёстко, совершив три хита. В свою очередь Михаил Григоренко провёл встречу без результативных баллов. От нападающего ждут большей самоотдачи.

Победный хет-трик Нюландера


Суперрезультативным получился матч между «Бостоном» и «Торонто». Зрители увидели 11 заброшенных шайб, шесть из которых влетели в ворота хозяев. При счёте 1:4 Клод Жюльен заменил Раска на Макинтайра, но особых дивидендов это не принесло. У канадского клуба в ударе был молодой шведский форвард Вильям Нюландер, оформивший первый хет-трик в карьере.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 6 1:1, 2:3, 2:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Пастрняк (Бержерон, Хара) – 02:17 (5x5), 1:1 – Нюландер (Кадри, Мэттьюс) – 11:15 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Марнер) – 28:31 (5x5), 1:3 – Нюландер – 29:09 (5x5), 1:4 – Нюландер (Браун, Мэттьюс) – 30:17 (5x4), 2:4 – Пастрняк (Бержерон, Хара) – 30:55 (5x5), 3:4 – Круг (Пастрняк, Спунер) – 35:53 (5x4), 4:4 – Спунер (Хара, Мур) – 50:06 (5x5), 4:5 – Браун (Хайман, Мэттьюс) – 55:15 (5x5), 5:5 – Бержерон (Круг, Маршан) – 57:06 (5x4), 5:6 – ван Римсдайк (Бозак, Марнер) – 58:24 (5x5)

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев закончил встречу с показателем полезности «-1», аналогичный результат и у форварда Никиты Сошникова, оставшегося без очков. Ряды клуба пополнил ещё один россиянин, Алексей Марченко, которого клуб «Торонто» забрал у «Детройта». Он был помещён в «Красными крыльями» в список отказов. Майк Бэбкок прекрасно знаком с Марченко по совместной работе в «Ред Уингз». По всей видимости, именно главный тренер стал главным инициатором состоявшегося перехода.

Кучеров помог «Тампе»


Отличный матч провёл нападающий «Тампы» Никита Кучеров. «Молнии» дома принимали «Анахайм», а россиянин стал одним из главных героев встречи. Во-первых, Кучеров по разу ассистировал Друену и Киллорну при голевых атаках «Лайтнинг». А во-вторых, Никита эффектно переиграл Бернье в серии послематчевых буллитов, за что заслужил аплодисменты от болельщиков команды. «Тампа» прервала серию из трёх поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Монтур (Сильверберг, Кеслер) – 08:14 (4x4), 1:1 – Друен (Джонсон, Кучеров) – 09:48 (5x5), 2:1 – Киллорн (Кучеров) – 30:56 (5x4), 2:2 – Гецлаф (Биекса, Кеслер) – 44:02 (5x5), 3:2 – Бойл – 65:00 ( ПБ)
Другой россиянин, Влад Наместников, ничем примечательным не отметился, а голкипер хозяев Андрей Василевский остался на скамейке для запасных.

Неудачный день Бобровского


А вот у голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского игровой день совсем не получился. Плохо сыграла защита «Блю Джекетс», в результате чего Сергея отдали буквально на растерзание. В ворота соотечественника влетело пять шайб — «дьяволы» не жалели одного из лучших голкиперов лиги.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 5 0:1, 0:2, 1:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Холл (Зейджак, Палмьери) – 03:29 (5x5), 0:2 – Юсефсон (Грин) – 21:49 (5x5), 0:3 – Зейджак (Хенрик, Паренто) – 38:58 (5x4), 1:3 – Калверт (Карлссон) – 51:35 (4x5), 1:4 – Холл (Лавджой) – 56:48 (5x5), 1:5 – Хелджесон (Сантини, Каммальери) – 59:31 (5x5)
Особенно постарался Тейлор Холл, который отметился голевым дублем. Канадец показал сильную игру, а вторая «Везина» в карьере уплывает от российского стража ворот всё дальше. С положительным коэффициентом полезности «+1» завершил матч форвард «Дэвилз» Сергей Калинин, откатавший 13 минут 37 секунд чистого игрового времени.

Кросби нокаутировал «блюзменов»


Увольнение Кена Хичкока с поста главного тренера «Сент-Луиса» пока не слишком сказывается на игре команды. Да, удалось крупно обыграть «Торонто», но буквально в следующем матче «Блюз» попали под каток, именуемый «Питтсбургом». Стабильности нет.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 4 0:1, 0:2, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Куниц) – 15:50 (5x5), 0:2 – Летанг (Рауни, Раст) – 21:34 (5x5), 0:3 – Шульц (Кросби, Куниц) – 32:02 (5x5), 1:3 – Берглунд (Парэйко, Эдмундсон) – 50:22 (5x5), 1:4 – Кросби – 59:42 (en)
Джо Аленну забросили три шайбы, а четвёртую Сидни Кросби, оформивший в итоге дубль, отправил уже в пустые ворота. Капитан «Пингвинз» не пожалел хозяев. Евгений Малкин не играл из-за травмы, а форварды «Сент-Луиса» Тарасенко, Якупов и Барбашёв ничем не порадовали российских болельщиков. Тарасенко и вовсе заработал «-4» в графу «показатель полезности», матч лидеру клуба совсем не удался. «Питтсбург» после этой победы сравнялся по очкам с «Коламбусом».

Анисимов и Панарин блеснули мастерством


Нападающие «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин помогли своей команде набрать два очка в гостевой встрече с «Далласом». Коллектив Джоэля Кенневилля показал результативный хоккей — и сам играл, и сопернику позволял.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 5 0:0, 1:2, 2:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Факса (Шор, Хэмьюс) – 20:08 (5x5), 1:1 – Хартман (Керо, Мариан Госса) – 26:20 (5x5), 1:2 – Форслинг (Сибрук, Крюгер) – 28:34 (5x5), 2:2 – Бенн (Икин, Клингберг) – 40:40 (5x5), 3:2 – Сегин – 49:24 (5x5), 3:3 – Кейн (Анисимов) – 49:59 (5x5), 3:4 – ван Римсдайк (Анисимов, Панарин) – 55:57 (5x5), 3:5 – Тэйвз (Мариан Госса, Кит) – 59:59 (en)
В итоге Кари Лехтонен пропустил четырежды, а пятая шайба влетела в пустые ворота. Панарин отметился голом, а Анисимов помимо результативной передачи на Артемия ассистировал и Патрику Кейну, эффектно завершившему атаку броском с неудобной руки. «Чикаго» занимает второе место в Западной конференции, продолжая преследовать убежавшую в отрыв «Миннесоту». Впереди у команд очное противостояние на льду «Уайлд». Должно получиться интересно.

Как остановить Гранлунда?


Судя по матчу «Уайлд» с «Ванкувером» — никак. Или же приложить максимум усилий, что у команды Уилли Дежардена сделать не получилось. Финский нападающий «дикарей» буквально разрывал оборону соперника, оформил хет-трик и отдал голевой пас, став главной звездой матча и всего дня.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 6 1:2, 2:3, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Райлли (Фолин, Поминвилль) – 13:01 (5x5), 1:1 – Саттер (Хансен) – 17:52 (5x5), 1:2 – Гранлунд (Цукер, Дамба) – 19:35 (5x5), 1:3 – Гранлунд (Дамба) – 24:06 (4x5), 2:3 – Хорват (Ларсен) – 28:36 (5x5), 2:4 – Паризе (Спаржон, Стаал) – 29:30 (5x5), 2:5 – Койву (Гранлунд, Спаржон) – 38:19 (5x5), 3:5 – Саттер (Берчи, Седин) – 39:17 (5x4), 3:6 – Гранлунд (Цукер, Койву) – 50:19 (5x5)
Постарался и соотечественник Гранлунда – Койву, в чьём активе гол и точная передача. Вообще же «Кэнакс» позволяли бросать по воротам Райана Миллера непозволительно много. В итоге из 39 раз американец капитулировал в шести случаях. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл слабо, уйдя со льда с показателем полезности «-4». Это, конечно, совершенно не то, чего хочется. Ну а «Миннесота» старается не отпустить далеко «Вашингтон» в общей турнирной таблице регулярного чемпионата.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Александр Радулов Артём Анисимов Артемий Панарин Никита Кучеров Сергей Бобровский Сидни Кросби
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