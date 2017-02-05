«Витязь» одержит 8-ю победу подряд, Минск приблизится к «Торпедо»

«Барыс» — «Динамо» (Рига)

Всё говорит за то, что победа в игре между «Барысом» и «Динамо» останется за хозяевами.

«Югра» — «Динамо» (Минск)

Игра с «Югрой» лёгкой прогулкой для минчан не станет, и им надо реабилитироваться за поражение в Астане со счётом 1:5.

«Автомобилист» — «Йокерит»

«Медвешчак» — «Витязь»

«Витязю» сейчас не до спокойствия: команда Валерия Белова на всех парах летит к своему первому в истории плей-офф, и поэтому она победит в Загребе.

В предыдущей встрече астанчане очень уверенно одолели минское «Динамо», и, отталкиваясь от игры, которую они тогда показали, в этом матче назвать фаворита совсем нетрудно. «Барыс» и по игре, и по составу выглядит мощнее, чем рижские динамовцы, да и очки нужны ему гораздо больше, ведь борьба за плей-офф на Востоке по-прежнему продолжается. Да и в последний раз рижане обыгрывали своих сегодняшних соперников ещё в ноябре 2013 года. Словом, всё говорит за то, что победа останется за хозяевами.«Барыс» выиграет.Даже несмотря на то, что «Югре» в этом чемпионате, по сути, уже ничего не нужно, подопечныеа неплохо зарубились в предыдущем матче с «Йокеритом». Финны сумели выцепить победу лишь на последних минутах встречи, а главный тренер хозяев был удалён со скамейки, после чего он, как это часто бывает, интересно высказался на пресс-конференции, посетовав на возросшее умение некоторых людей читать по губам, а также на то, что у ханты-мансийского клуба нет административных ресурсов. Так что, эта игра лёгкой прогулкой для минчан не станет, но и им надо реабилитироваться за поражение в Астане со счётом 1:5.«Динамо» с трудом одержит победу.Переиграв «Югру», финская команда отправилась на запад, в Екатеринбург, на матч с местным «Автомобилистом». Команды уже встречались полторы недели назад в Хельсинки, и тогда подопечные Крикунова добились неожиданной и крупной победы со счётом 6:2. Но «Йокерит» в этом сезоне — команда нестабильная, чередующая хорошие игры с провальными. Сейчас у подопечныхидёт хороший отрезок из побед в Астане и Ханты-Мансийске, у игроков наверняка благодатный психологический настрой, и поэтому есть все условия для того, чтобы добиться победы в Екатеринбурге.«Йокерит» возьмёт реванш у уральцев.Много уже было сказано о том, что хорваты откровенно бросили играть, отпустив ещё до конца «регулярки» своих лучших игроков и главного тренера. Но в прошлой встрече с «Локомотивом» после четырёх пропущенных шайб в первом периоде они решили показать себя и зарубились с соперником. Впрочем, отчасти это произошло потому, что ярославцы, по всей видимости, немного успокоились. Но «Витязю» сейчас не до спокойствия: командана всех парах летит к своему первому в истории плей-офф, и поэтому она победит в Загребе.«Витязь» победит в столице Хорватии.