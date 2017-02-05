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175 лет назад 2016
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Кто попадёт в плей-офф. Расклады и прогнозы. Восток КХЛ
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Последние путёвки в плей-офф. Расклады и прогнозы. Восток

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к концу, и ситуация в турнирной таблице конференций обостряется с каждым матчем. Смотрим на расклад Восток
5 февраля 2017, воскресенье. 12:00. Хоккей
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«Барыс»


Игры: 56
Очки: 84
Оставшиеся игры: «Динамо» Р (д); «Сибирь» (д); Металлург Нк (д); «Авангард» (д)
Прогнозируемое количество очков: 91 (5-е место)

Клуб из Астаны завершает сезон шестью домашними матчами подряд, что наверняка позволит команде закрепиться на пятой строчке Востока. «Барыс» показал очень мощную игру против Минска, и видно, что клуб сейчас в хорошей форме, а потому проблем с «кузней» и Ригой возникнуть не должно. Во встречах с мотивированными «Сибирью» и «Авангардом» клубу придётся потяжелее, однако такие матчи для «Барыса» — отличная проверка сил перед плей-офф, и как минимум одно очко в этих матчах подопечные Занковца брать должны.

«Куньлунь Ред Стар»


Игры: 57
Очки: 83
Оставшиеся игры: «Витязь» (г); «Локомотив» (г); «Динамо» М (г)
Прогнозируемое количество очков: 88 (6-е место)

В отличие от «Барыса» китайский клуб завершает «регулярку» шестью матчами на выезде, и календарь у них отнюдь не самый простой. Все оставшиеся команды имеют свои интересы сыграть на максимуме возможностей: подольчане ещё не гарантировали себе место в плей-офф, а «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в более высоком положении в итоговой таблице Запада. Впрочем, «Куньлунь» тоже не промах, и если угнаться за «Барысом» не получится, то вот сохранить шестую строчку на Востоке — вполне.
Впрочем, «Куньлунь» тоже не промах, и если угнаться за «Барысом» не получится, то вот сохранить шестую строчку на Востоке — вполне.

«Адмирал»


Игры: 57
Очки: 82
Оставшиеся игры: «Локомотив» (г); «Динамо» М (г); «Витязь» (г)
Прогнозируемое количество очков: 87 (7-е место)

Неожиданная, но оттого не менее заслуженная победа над «Авангардом» подняла дальневосточников на 7-е место Востока, откуда клуб потеснил «Салават Юлаев». Игрокам Андриевского в оставшихся гостевых матчах вполне по силам набрать 5-6 очков, что, несомненно, будет успехом, учитывая амбиции их соперников. В любом случае клубу нужно отрываться от уфимцев и оставлять тех для личной разборки с «Сибирью».

«Салават Юлаев»


Игры: 58
Очки: 82
Оставшиеся игры: «Ак Барс» (д); «Лада» (д)
Прогнозируемое количество очков: 85 (9-е место)

Болельщики «Салавата» близки к предынфарктному состоянию: клуб проиграл 9 матчей подряд и в общей сложности 17 из 20 последних матчей. Календарь концовки сезона юлаевцам также не улыбается, учитывая два матча против «армейцев» двух столиц и последующее «зелёное дерби». И если игроки Захаркина наверняка смогут обыграть «Ладу», то одержать победу над «Ак Барсом» вряд ли получится, даже несмотря на целых 11 дней отдыха и разбора полётов. Остаётся только надеяться на ошибки конкурентов, которых может и не быть.
Календарь концовки сезона юлаевцам также не улыбается, учитывая два матча против «армейцев» двух столиц и последующее «зелёное дерби».
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«Сибирь»


Игры: 57
Очки: 79
Оставшиеся игры: «Барыс» (г); «Югра» (г); «Автомобилист» (г)
Прогнозируемое количество очков: 85 (8-е место)

После пяти побед подряд «Сибирь» неожиданно уступила «Амуру» в последнем домашнем матче сезона и пока осталась на 9-й строчке Востока. После перерыва на шведский этап Евротура клубу останется провести три гостевых матча, в которых подопечные Скабелки обязаны набирать 6-7 очков. Однако главный вопрос в том, в какой форме приедут лидеры клуба после сборной, ведь тот же Шумаков или Шалунов могут отдать довольно много сил в Швеции, и кто тогда поведёт за собой «Сибирь» к заветному плей-офф?
Тот же Шумаков или Шалунов могут отдать довольно много сил в Швеции, и кто тогда поведёт за собой «Сибирь» к заветному плей-офф?
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«Нефтехимик»


Игры: 57
Очки: 77
Оставшиеся игры: «Йокерит» (г); «Динамо» Мн (г); «Динамо» Р (г)
Прогнозируемое количество очков: 83 (10-е место)

Игроки Назарова не теряют шансы на попадание в плей-офф, а после фантастической игры против «Ак Барса», разгрома «Авангарда» и предсказуемой победы над «Ладой» клуб явно будет находиться на эмоциональном подъёме.

Правда, три последние игры сезона нижнекамцы будут проводить на выезде, и даже Рига не выглядит «проходной» командой, не говоря уже об очень крепком Минске и мотивированном «Йокерите». Запала на максимальное количество очков «Нефтехимику», конечно, не хватит, но взять свои 6-7 очков клубу под силу. Впрочем, осечки прямых конкурентов в данном случае едва ли не половина успеха.

«Автомобилист»


Игры: 56
Очки: 74
Оставшиеся игры: «Йокерит» (д); «Металлург» Нк (д); «Авангард» (д); «Сибирь» (д)
Прогнозируемое количество очков: 79 (11-е место)

Подопечным Крикунова, видимо, придётся расстаться с мечтами о плей-офф. Необязательные поражения от «Югры» и Риги поставили клуб в положение, когда необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, что выглядит почти невыполнимой задачей. Да, «Автомобилист» наверняка возьмёт три очка в матче с Новокузнецком и зацепится за очки во встречах с «Сибирью» и «Йокеритом», однако для попадания в восьмёрку Востока этого недостаточно. Потолок клуба в этом сезоне — 11-е место.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Барыс ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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