Макаров в отрыве с Кержаковым и Плющенко, Лемтюгов на фан-секторе

«Армейский» дом Панина

Юдин увлёкся боевыми искусствами

Пряники с фамилией хоккеистов «Локомотива»

Спортсмены в отрыве

Счастливые Окуловы

Афродита Шумаков

Идеальная улыбка

Счастье Голышева

Самсонов и шахматы

Кагарлицкие на льду

Фанат Лемтюгов

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