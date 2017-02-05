Макаров в отрыве с Кержаковым и Плющенко, Лемтюгов на фан-секторе

«Армейский» дом Панина
31-летний защитник ЦСКА не поехал с командой на выездную серию, но тренировки не забросил. «Дом 2 на ЦСКА», — пошутил в своём «инстаграме» Григорий.
Юдин увлёкся боевыми искусствами
В свой выходной защитник СКА решил посетить клуб боевых искусств Беловых. Судя по комментарию, Дмитрий остался доволен занятием.
Пряники с фамилией хоккеистов «Локомотива»
Эмиль Галимов на своей страничке в «инстаграме» рассказал о благотворительной акции, которую проводят болельщики ярославской команды в поддержку Ани Никитиной, подопечной фонда «Дети Ярославии». «Мы изготовили прянички с фамилиями наших хоккеистов. С продажи каждого пряничка мы перечислим в фонд деньги для адресной помощи Ане», — говорится в сообщении. → Кто лучший игрок в истории «Локомотива»? От Коваленко до Ткаченко
Спортсмены в отрыве
Известная российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская дни рождения отмечает с размахом. На торжестве в этом году собрались все звёзды шоу-бизнеса и спорта. Александр Кержаков, Евгений Плющенко и Игорь Макаров отрывались вовсю.
Счастливые Окуловы
Константин и Анна Окуловы — пара не разлей вода. У молодожёнов даже один аккаунт в «инстаграме». «Красивые, влюбленные, счастливые» — восторгаются в комментариях.
Афродита Шумаков
Нападающий «Сибири» выставил свою фотографию в хоккейной форме с забавной причёской. «Вот это причесон!», «Вылитая Афродита» — хохотали подписчики.
Идеальная улыбка
Хоккей — суровый вид спорта. Джастин Азеведо знает это не понаслышке. А вот и его идеальная хоккейная улыбка.
Счастье Голышева
Сыну Анатолия Голышева недавно исполнилось полгода. Счастливый отец не скрывает радости и на льду.
Самсонов и шахматы
Илья Самсонов не только отлично стоит на воротах, но и в шахматы умеет играть. У Сергея Карякина подрастает достойная смена.
Кагарлицкие на льду
Дмитрий Кагарлицкий успевает не только за «Северсталь» играть, но и кататься с супругой на коньках. «Летом будем тренировать катание», — написала супруга Екатерина. С таким учителем девушка быстро освоится на льду.
Фанат Лемтюгов
После драки с Никитой Квартальновым нападающий «Авангарда» заработал двухматчевую дисквалификацию. Домашнюю игру своей команды Николай отправился смотреть на фан-сектор, что вызвало восторг у болельщиков в Омске.
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