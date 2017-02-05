Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Магнитки»

→ Последние путёвки в плей-офф. Расклады и прогнозы. Запад
→ Последние путёвки в плей-офф. Расклады и прогнозы. Восток
В регулярном чемпионате КХЛ осталось сыграть 42 матча. Многие команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф, кто-то продолжает борьбу за попадание в восьмёрку, а часть клубов начала подготовку к решающим играм сезона. Интерес к матчам чемпионата КХЛ возрастает, в том числе и со стороны представительниц прекрасного пола, которые по традиции не обделили вниманием хоккейные игры на этой неделе.
Новосибирск
Омск
Братислава
Астана
Екатеринбург
Уфа
Челябинск
Ханты-Мансийск
Тольятти
Москва
Магнитогорск