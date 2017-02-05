Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 5 февраля 2017 года. Обзоры матчей, видео
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Минск пробился в плей-офф, за «Медвешчак» сыграли три защитника

Минское «Динамо» официально вышло в плей-офф, «Йокерит» взял реванш у «Автомобилиста», а «Медвешчак» заявил на игру 13 полевых хоккеистов.
5 февраля 2017, воскресенье. 22:15. Хоккей
«Витязь» одержит 8-ю победу подряд, Минск приблизится к «Торпедо»

Рига не создала проблем «Барысу»


Астанинцы на домашнем льду с минимальным счётом переиграли «Динамо». Рижане почти не создали проблем сопернику, так как за весь матч всего 17 раз потревожили Хенрика Карлссона. С такой невразумительной атакой сложно рассчитывать на какой-то успех, но сезон для рижан давно закончился, они его доигрывают. В свою очередь «Барыс» идёт пятым на Востоке, показывая, что в целом готов играть в плей-офф. Осталось лишь подтянуть некоторые моменты, над которыми работает тренерский штаб. Победу же команде Эдуарда Занковца принёс опытный защитник Кевин Даллмэн, реализовавший большинство в первом периоде. Скромно, спокойно, но главное – есть результат.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Даллмэн (Доус, Сен-Пьер) – 12:06 (5x4)

Минск официально в плей-офф


Задачу-минимум на нынешний сезон минские динамовцы выполнили. После того как команда Крэйга Вудкрофта обыграла по буллитам «Югру», набрав два очка, она официально попала в плей-офф. «Зубры» сыграют там в четвёртый раз в своей истории. К слову, достаточно было и одного набранного балла, но победа всегда слаще и приятнее. Тем более что досталась она непросто. Гости пропустили от Лапенкова уже на 14-й секунде первого периода, а затем, поведя 2:1, не смогли дотерпеть до конца основного времени – Людучин перевёл матч в овертайм. В нём победитель выявлен не был, а в серии буллитов Палушай и Матерухин по разу огорчили Фокина. У «Югры» не забил никто. «В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов, и голом даже не пахнет. Лучше на буллитах сразу сдаваться», — сказал главный тренер югорчан Андрей Разин.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Лапенков – 00:14 (5x5), 1:1 – Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни) – 34:50 (5x4), 1:2 – Коробов (Мицкевич) – 42:56 (5x5), 2:2 – Людучин (Шулаков) – 52:12 (5x4), 2:3 – Матерухин – 65:00 ( ПБ)

«Йокерит» взялся за дело


На финскую команду за последнее время обрушился вал критики. И критиковали «Йокерит» по делу, так как при Юкке Ялонене «джокеры» стали играть совершенно в другой хоккей, который не приносил должного результата. Вспомните Эркку Вестерлунда: в его времена всё было совершенно иначе. А теперь клуб борется за попадание в плей-офф, хотя раньше уже давно бы там оказался. Кто-то, как двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, считает, что финнов сгубил календарь и тяжёлые перелёты на Дальний Восток. Но большинство специалистов склоняются именно к неправильно выстроенной тренерской работе. Ну а в отчётный игровой день «Йокерит» выиграл в Екатеринбурге, взяв у «Автомобилиста» реванш за безвольное домашнее поражение со счётом 2:6. Интересно, что шайбы во встрече забрасывали исключительно финны. Даже у екатеринбуржцев отличился защитник Томми Кивистё. Видимо, вышел на матч с соотечественниками с особым настроем.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Талая (Ялванти, Анттила) – 03:16 (5x5), 1:1 – Кивистё (Коукал) – 24:01 (5x5), 1:2 – Лаюнен (Ниеми) – 38:31 (5x5), 1:3 – Салминен (Ниеми) – 51:14 (5x4)

13 хоккеистов «Медвешчака»


Именно столько полевых игроков загребского клуба вышло на лёд в домашнем матче с «Витязем». Среди них всего было всего три защитника. Про наплевательское отношение руководства этой команды к лиге и к своим болельщикам мы уже неоднократно писали, поэтому теперь оставим случившееся на откуп функционерам КХЛ. Борьба за плей-офф, напомним, в самом разгаре. И «Медвешчак», вместо того чтобы становиться преградой и, подобно «Амуру» в матче с «Сибирью», стараться отбирать очки у крепких команд, по сути раздаёт их направо и налево. Такие команды наносят огромный урон имиджу и престижу лиги. Встреча в Загребе в итоге завершилась со счётом 5:3 в пользу подмосковного коллектива. Дублями у победителей отметились нападающие Алексей Макеев и Никита Выглазов. «Витязь» выиграл в восьмой раз подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Медвешчак
Загреб
3 : 5 0:2, 2:1, 1:2
Витязь
Московская область
0:1 – Аалтонен (Копейкин, Кемпе) – 05:35 (5x5), 0:2 – Выглазов (Романов) – 16:37 (5x5), 1:2 – Жиру (Миличич, Махбод) – 29:53 (5x5), 2:2 – Глумац (Махбод, Жиру) – 33:10 (5x4), 2:3 – Макеев (Никулин) – 39:44 (5x4), 3:3 – Аркалов (Катич) – 42:14 (5x5), 3:4 – Макеев (Аалтонен) – 46:22 (4x4), 3:5 – Выглазов (Швец-Роговой) – 49:46 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Автомобилист ХК Барыс ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Медвешчак ХК Югра Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
5 февраля 2017, воскресенье
22:10 Тротц: Даути — элитный защитник, будущий член Зала славы
21:47 Максим Осипов заменит Евгения Медведева в составе сборной России на Евротуре
21:41 Нападающий «Блюз» Фаббри из-за травмы выбыл до конца сезона
21:30 «Витязь» взял верх над «Медвешчаком», одержав восьмую победу подряд
20:59 Александру Овечкину вручили золотую клюшку за 1000 очков в НХЛ
20:35 Жюльен: в матче с «Торонто» положительным моментом стала воля «Бостона» к победе
20:13 Кагарлицкий: даже не знаю, есть ли у меня какие-то предложения, это дело агента
19:50 Разин: буллиты в исполнении «Югры» страшно смотреть, лучше сразу сдаваться
19:25 Вудкрофт: удачная игра «Югры» поумерила аппетиты минского «Динамо»
19:04 Крикунов: «Автомобилист» проиграл из-за собственной глупости
18:48 Ялонен: это важная победа для попадания «Йокерита» в плей-офф
18:47 Даллмэн: игроки рижского «Динамо» не хотят выглядеть аутсайдерами
18:29 Занковец: «Барысу» в чём-то нужно играть проще, делать броски издали
18:11 Сейейс: игра была хорошей, во втором периоде между командами чуть заискрило
17:50 В олимпийской сборной России Миронова и Ильенко заменили Провольнев и Шенфельд
17:31 «Йокерит» в гостях переиграл «Автомобилист», выиграв третий матч кряду
17:08 Минское «Динамо» по буллитам одолело «Югру», обеспечив себе попадание в плей-офф
16:31 КХЛ наложила на форварда СКА Каблукова денежный штраф
16:19 Гол Даллмэна принёс «Барысу» победу в матче с рижским «Динамо»
15:50 КХЛ не изменила наказание для форварда «Магнитки» Косова
15:31 КХЛ оставила без изменений наказание Андрея Разина и наложила на него штраф
15:04 Фазель: нам нужен план Б, если игроки из НХЛ не приедут на Олимпиаду
14:43 Монахан: мои личные достижения ничего не значат, хоккей — командный вид спорта
14:19 Задоров: если бы смог повернуться к Троубе, то подрался бы с ним
13:57 Три игрока «Блюз» набрали по «-4» в игре с «Пингвинз», в том числе Тарасенко
13:35 Меньшиков и Мнацян получили одноматчевые дисквалификации
13:28 Беднар: это именно та игра, которую мы от Задорова ждём
13:16 Террьен: «Монреаль» играл против лучшей команды НХЛ
13:06 Копитар: приятно, что Гретцки так тепло говорил обо мне
12:59 У Трямкина худший показатель полезности в «Кэнакс» в матче с «Уайлд»
12:50 «Монреаль» не собирается включать защитника Сергачёва в сделки по обменам
12:38 Тротц: игра c «Монреалем» была быстрой и яркой
12:17 Гретцки: для Копитара у меня всегда есть время
12:09 Задоров: думаю, что поймал Шайфли чисто
12:02 Кросби: голы не даются так легко, как хотелось бы
11:56 Виола: буду поддерживать администрацию Трампа и армию США как частное лицо
11:54 Кто, по вашему мнению, лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ
11:42 Овечкин: в матче с «Монреалем» мы действовали просто
11:23 Читатели: основная причина неудачного выступления «СЮ» — просчёты Захаркина
11:16 Штарева: с самого начала готовились к встрече c Канадой
11:03 Филиппенко: победа «Амура» порадовала не только нас, но и соперников «Сибири»
11:01 Сосина: будем выходить и биться со сборной Канады
11:00 Кириллов: паники нет, будем играть с канадцами только на победу
10:54 Ефремов: к Канаде готовы, будем биться друг за друга
10:46 Микаэль Гранлунд, Нюландер и Мразек – звёзды дня в НХЛ
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+