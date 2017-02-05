Минск пробился в плей-офф, за «Медвешчак» сыграли три защитника

Рига не создала проблем «Барысу»

Минск официально в плей-офф

«Йокерит» взялся за дело

13 хоккеистов «Медвешчака»

Астанинцы на домашнем льду с минимальным счётом переиграли «Динамо». Рижане почти не создали проблем сопернику, так как за весь матч всего 17 раз потревожили. С такой невразумительной атакой сложно рассчитывать на какой-то успех, но сезон для рижан давно закончился, они его доигрывают. В свою очередь «Барыс» идёт пятым на Востоке, показывая, что в целом готов играть в плей-офф. Осталось лишь подтянуть некоторые моменты, над которыми работает тренерский штаб. Победу же командепринёс опытный защитник, реализовавший большинство в первом периоде. Скромно, спокойно, но главное – есть результат.Задачу-минимум на нынешний сезон минские динамовцы выполнили. После того как командаобыграла по буллитам «Югру», набрав два очка, она официально попала в плей-офф. «Зубры» сыграют там в четвёртый раз в своей истории. К слову, достаточно было и одного набранного балла, но победа всегда слаще и приятнее. Тем более что досталась она непросто. Гости пропустили от Лапенкова уже на 14-й секунде первого периода, а затем, поведя 2:1, не смогли дотерпеть до конца основного времени – Людучин перевёл матч в овертайм. В нём победитель выявлен не был, а в серии буллитов Палушай и Матерухин по разу огорчили Фокина. У «Югры» не забил никто. «В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов, и голом даже не пахнет. Лучше на буллитах сразу сдаваться», — сказал главный тренер югорчанНа финскую команду за последнее время обрушился вал критики. И критиковали «Йокерит» по делу, так как при«джокеры» стали играть совершенно в другой хоккей, который не приносил должного результата. Вспомните: в его времена всё было совершенно иначе. А теперь клуб борется за попадание в плей-офф, хотя раньше уже давно бы там оказался. Кто-то, как двукратный олимпийский чемпион, считает, что финнов сгубил календарь и тяжёлые перелёты на Дальний Восток. Но большинство специалистов склоняются именно к неправильно выстроенной тренерской работе. Ну а в отчётный игровой день «Йокерит» выиграл в Екатеринбурге, взяв у «Автомобилиста» реванш за безвольное домашнее поражение со счётом 2:6. Интересно, что шайбы во встрече забрасывали исключительно финны. Даже у екатеринбуржцев отличился защитник. Видимо, вышел на матч с соотечественниками с особым настроем.Именно столько полевых игроков загребского клуба вышло на лёд в домашнем матче с «Витязем». Среди них всего было всего три защитника. Про наплевательское отношение руководства этой команды к лиге и к своим болельщикам мы уже неоднократно писали, поэтому теперь оставим случившееся на откуп функционерам КХЛ. Борьба за плей-офф, напомним, в самом разгаре. И «Медвешчак», вместо того чтобы становиться преградой и, подобно «Амуру» в матче с «Сибирью», стараться отбирать очки у крепких команд, по сути раздаёт их направо и налево. Такие команды наносят огромный урон имиджу и престижу лиги. Встреча в Загребе в итоге завершилась со счётом 5:3 в пользу подмосковного коллектива. Дублями у победителей отметились нападающие. «Витязь» выиграл в восьмой раз подряд.