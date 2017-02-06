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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкину – золотую клюшку, Бучневичу – победу в драке

Символическая золотая клюшка, вручённая капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, помогла «столичным» разгромить» «Кингз».
6 февраля 2017, понедельник. 09:30. Хоккей

Золотая клюшка для Великой восьмёрки


Перед домашним матчем с «Лос-Анджелесом» на льду вашингтонского «Верайзон-центра» прошла торжественная церемония вручения капитану «столичных» Александру Овечкину памятной золотой клюшки. Поводом для праздника стала тысяча набранных россиянином очков, причём эта клюшка стала уже второй для Александра: в январе прошлого года владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис уже вручал Овечкину подобный приз за 500-й гол.

Российский снайпер вышел на ковровую дорожку в окружении семьи. Вместе с Александром радовались этому успеху его родители, Михаил и Татьяна, супруга Анастасия, а главными подносчиками призов были Леонсис, президент «Вашингтона» Дик Патрик и старший вице-президент НХЛ Джим Грегори. «Это здорово. Моя семья будет наслаждаться этим моментом», — сказал Овечкин после церемонии.


Одновременно с этим организаторы матча с «Лос-Анджелесом» подготовили болельщикам несколько интересных сюрпризов: на каждом сидении на стадионе зрителей ждала вырезанная из картона голова Овечкина, с помощью которой трибуны «Верайзон-центра» поучаствовали в грандиозном флешмобе, а заодно получили прекрасную возможность сделать незабываемые фотографии.


Кроме того, к этому событию «столичные» создали особый фильтр для фотографий в одном из популярных приложений для смартфонов. Введя слово «Ovech1Kin», с помощью которого обыгрывалась 1000 очков, набранных Александром, болельщики получали возможность «приклеить» на собственный снимок знаменитую щербатую улыбку капитана «Вашингтона». Не удержался от подобной забавы и Тед Леонсис, у которого, впрочем, этот эксперимент с внешностью получился не слишком удачно.

Герой Грубауэр

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 0 2:0, 2:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Эллер (Коннолли) – 03:16 (5x5), 2:0 – Юханссон (Кузнецов, Орпик) – 18:12 (5x5), 3:0 – Коннолли (Уилсон, Алзнер) – 23:43 (5x5), 4:0 – Оши (Бекстрём, Овечкин) – 36:24 (5x5), 5:0 – Уильямс (Юханссон) – 56:38 (5x5)

Сам матч с «королями» получился для «Кэпиталз» весьма напряжённым по содержанию, но очень приятным по финальному результату. Раннее начало игры не смутило калифорнийцев, которые с первых же минут стали действовать весьма активно, но невнимательность в обороне и великолепная игра голкипера «столичных» Филиппа Грубауэра свели на нет все попытки «Лос-Анджелеса» испортить хозяевам праздник. Уже на старте четвёртой минуты «Вашингтон» открыл счёт, когда Бретт Коннолли великолепной передачей из угла чужой зоны нашёл на пятачке Ларса Эллера.


Старательные калифорнийцы временами подолгу задерживались в зоне соперников, несколько раз обстучали каркас ворот Грубауэра, но результата не достигли. Под занавес первого периода Кузнецов и Юханссон соорудили элегантную контратаку, завершившуюся точным кистевым броском шведа, но этим лишь раззадорили хоккеистов «Кингз».


Гости прибавили оборотов, но все атаки «королей» разбивались о неприступного Грубауэра, а практически каждый контрвыпад «столичных» приводил к острейшему моменту у противоположных ворот. Самым эффектным голом «Вашингтона» стал лазерный по точности бросок в касание Ти Джея Оши, который метко «подстрелил» вратарскую бутылочку с водой, да так, что у неё вылетела крышка.


«Сегодня мы провели именно такой матч, какой хотели. Грубауэр сыграл просто великолепно, и у нас были моменты, чтобы забить много. У «Вашингтона» два прекрасных голкипера. Считаю, что это лучший вратарский дуэт во всей лиге. Когда Холтби берёт паузу, в дело вступает Груби, который также может играть на самом высоком уровне. Это здорово для нас», — сказал после матч Овечкин, отметив голкипера, который отразил 38 бросков. Этот «сухарь» стал третьим в сезоне для немецкого вратаря «Кэпиталз», а что касается российских легионеров, то на счету Овечкина 5 очков в последних 5 матчах и 18 – в последних 14. Голевой пас Евгения Кузнецова также продлил его удачную серию: на счету челябинца 23 (8+15) балла в 17 последних встречах.

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Голевая засуха в Монреале

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль – 65:00 ( ПБ)

Матч в «Монреале» между «Канадиенс» и «Эдмонтоном» оказался неожиданно скуп на голы, хотя квалифицированных форвардов в составах обеих команд было предостаточно. По итогам 65 игровых минут был зафиксирован тот редкий случай, когда оба голкипера записали на свой счёт «сухари», что помешало выявить победителя. Серия буллитов лучше удалась «нефтяникам»: Александр Радулов, бивший у «канадцев» первым, не сумел переиграть Кэма Тальбо, а в ответной попытке Леон Драйзайтль был точен, и этот бросок стал для «Ойлерз» победным.


«Это был хороший матч. Все играли в хорошем темпе, было много моментов, но вратари действовали здорово, к тому же им везло. Очень рад, что итоговый успех достался именно нам», — отметил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, для которого эта игра стала 100-й в НХЛ.

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«Рейнджерс» обыграл «Калгари», Бучневич подрался

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 3 1:1, 0:0, 3:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) – 06:59 (5x4), 1:1 – Нэш (Степан, Макдона) – 08:54 (5x4), 2:1 – Грабнер (Шей, Миллер) – 41:54 (5x5), 2:2 – Брауэр (Годро, Монахан) – 44:40 (5x5), 3:2 – Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) – 48:20 (5x5), 4:2 – Фаст (Миллер, Грабнер) – 51:32 (5x5), 4:3 – Ткачук (Баклунд) – 52:33 (5x5)

29 сейвов голкипера Хенрика Лундквиста и 2 (1+1) очка нападающего Михаэля Грабнера помогли «рейнджерам» обыграть дома «Калгари», у которого до этого матча была серия из трёх побед. Пропустив первыми, «синерубашечники» не дали гостям развить преимущество, и усилиями Нэша и Грабнера перевели игру в нужный для себя ритм. Победа «Рейнджерс» подтвердила хорошую статистику ньюйоркцев в поединках с командами из Западной конференции: в 21 таком матче команда Алена Виньо одержала 16 побед. «Нет лучше чувства, чем победа перед своими болельщиками. У «Флэймз» очень хорошая команда, они боролись до конца. Но два очка достались именно нам», — заявил после матча Хенрик Лундквист.


Событийным получился матч и для новичка «Рейнджерс» Павла Бучневича, который провёл свою первую драку в заокеанской карьере. Оппонентом россиянина выступил ветеран «Калгари» Крис Верстиг, которого никак нельзя отнести к тафгаям, но в данном случае у нападающего «Флэймз» просто сдали нервы. Жёсткая игра Бучневича после вбрасывания не понравилась Верстигу, с которым Павел сначала просто потолкался, а затем оба нападающих решили сбросить краги. Полноценного боя не получилось: Бучневич поскользнулся, наступив на собственную клюшку, а Верстиг, не прикрепивший свитер к шортам согласно правилам, был удалён до конца матча.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Александр Овечкин Александр Радулов Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Хенрик Лундквист
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