Кто лучший игрок в истории «Салавата»? От Антипова до Радулова

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Вслед за материалами о лучших игроках «Ак Барса», «Авангарда», «Торпедо» и «Локомотива» продолжаем наш сериал голосованием среди болельщиков «Салавата Юлаева». Итак, в 1963 году Федерация хоккея СССР допустила уфимцев как ведущую команду второго эшелона советского хоккея к первенству страны в классе «А». В 1978 году «Салават Юлаев» впервые вышел в высшую лигу советского хоккея, где провёл с перерывами пять сезонов.
Что касается российской истории, то в сезоне-1994/95 клуб впервые завоевал бронзовые медали, повторив это достижение в последующие два чемпионата. В сезоне-2007/08 «Салават Юлаев» добился более серьёзного результата, сперва став победителем регулярного первенства. В итоге уфимцы стали триумфаторами чемпионата России под руководством Сергея Михалёва. Первый и последний на сегодняшний день Кубок Гагарина юлаевцы выиграли в сезоне-2010/11 при тренерском тандеме Быков-Захаркин.
В десятку лучших игроков, по мнению «Чемпионата», попали Александр Радулов, Игорь Григоренко, Кирилл Кольцов, Владимир Антипов, Николай Заварухин, Александр Семак, Ирек Гимаев, Игорь Кравчук, Виталий Прошкин, Андрей Сидякин.
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