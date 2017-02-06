Как олимпийская сборная России готовится к Кубку Словакии

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В эти дни на базе в Новогорске команда ведёт подготовку к Кубку Словакии, где соперниками россиян станут хозяева турнира, а также сборные Швейцарии и Беларуси. В тренировке, состоявшейся в понедельник, не приняли участия лишь два игрока «Автомобилиста» — Алексей Василевский и Артём Гареев, которые днём ранее играли за свой клуб в КХЛ. При этом «Югра», также проводившая матч в воскресенье, заранее отпустила Павла Варфоломеева в сборную. На лёд хоккеисты вышли в следующих сочетаниях.
Вратари: Игорь Бобков, Василий Демченко, Александр Шарыченков;
«Белые»: Рушан Рафиков – Роман Манухов, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Александр Кадейкин;
«Синие»: Михаил Науменков – Глеб Корягин, Ярослав Косов – Владислав Калетник – Антон Шенфельд;
«Чёрные»: Дмитрий Юдин – Фёдор Беляков, Максим Казаков – Кирилл Рассказов – Илья Михеев;
«Красные»: Владислав Провольнев – Егор Зайцев, Павел Варфоломеев – Вячеслав Основин – Даниил Вовченко.
Всё как в «молодёжке»
В штабе сборной ровно те же люди, что всего месяц назад работали в молодёжной сборной России, выигравшей бронзовые медали чемпионат мира. Единственное изменение коснулось главного тренера – Валерий Брагин здесь помогает руководить командой Браташу, который отметил, что никаких проблем во взаимодействии у них нет. Аналогии можно проводить также с тем, что многие ребята играли за «молодёжку», а кто-то, как Игорь Бобков, например, даже выиграл золотую медаль.
В штабе сборной ровно те же люди, что всего месяц назад работали в молодёжной сборной России.
«На любом турнире задача у олимпийской сборной одна — готовить игроков для выступления в первой команде, проверять их, как они себя проявляют, чтобы они получали неоценимый опыт международных встреч в сборной. Это совсем другие ощущения, отличные от тех, которые испытываешь при игре за клуб. Там всё привычно и понятно. Новые партнёры, новые требования, не такая тактика, как в клубе, другая роль в команде. Надо очень быстро к этому адаптироваться. На практике это не у всех получается. Олимпийская сборная — шанс для ребят заявить о себе. Наша задача — проверить как можно больше игроков и никого не упустить», — пояснил главный тренер команды Олег Браташ.
Приближение конца сезона или борьбы за плей-офф
Игроки приехали в сборную в разном настроении, для части из них сезон завершится уже через две недели, а кто-то ещё борется со своим клубом за попадание в плей-офф. Из «Адмирала» в команду вызвали двух игроков – голкипера Игоря Бобкова и форварда Максима Казакова. Волею календаря приморцы проведут три заключительных матча регулярного чемпионата в европейской части России, так что поездка в Словакию не должна выбить их из колеи, к тому же клуб на этой неделе сам будет готовиться к решающему отрезку сезона в Москве.
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Проект олимпийской сборной России начинает принимать всё более чёткие очертания. Сейчас команда ведёт подготовку уже ко второму турниру.
«Понятно, что «Адмирал» борется за плей-офф, у некоторых ребят сейчас выходные, а меня пригласили в сборную. Но это ни в коем случае не выбьет нас, стараемся держать себя в форме. У нас будет три дня тренировок. Стараемся держать себя в игровом ритме. Есть определённый плюс, что заключительные игры сезона у нас будут в московском регионе. Прилетим с турнира, сядем на автобус и поедем в Ярославль», — сказал Бобков.
9 февраля олимпийская сборная России проведёт контрольный матч с командой Словакии в городе Нове-Замки, 10 февраля в полуфинале турнира эти команды сыграют вновь, но уже в Нитре. 11 февраля состоятся финал и матч за третье место, возможным соперником команды Браташа станут либо швейцарцы, либо белорусы.