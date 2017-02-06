КХЛ должна ввести лимит на Барнеттов. 10 выводов недели

КХЛ не должна пускать легионеров вроде Барнетта
Тема лимита на легионеров сейчас не так актуальна, как в первые годы существования КХЛ, но любое высказывание на этот счёт достойно внимания. Министр спорта России Павел Колобков впервые заявил о своей позиции публично: предпосылок к ослаблению лимита на легионеров в КХЛ пока нет. Более того, лиге и клубам сейчас нечего предъявить Минспорту. Пока в России подписывают контракты с такими легионерами, как Джастин Барнетт, ни о каком расширении лимита речи быть не может. Американец, который всю профессиональную карьеру провёл в ECHL, сначала поехал на двусторонний контракт в ЦСКА и даже сыграл один матч в КХЛ, после чего перешёл в «Амур». Занятно, что отец Барнетта – бывший агент Сергея Фёдорова, а из ЦСКА нападающий перебрался в клуб, где президентствует экс-напарник Фёдорова по звену Александр Могильный. Минуло всего три игры, как Барнетт с нулём очков покинул и Хабаровск. Поговаривают, что, подписывая с ним контракт, в стане «тигров» полагали, что берут… защитника.
Как остановить приток в лигу второсортных легионеров? В условиях, когда клубы из-за экономии всё чаще обращаются к сомнительным иностранцам, впору пойти по стопам футбольной английской Премьер-лиги. Разве что вместо процента игр за сборную стоит учитывать опыт игры в элитных лигах. Всё-таки даже качественным канадцам пробиться в свою национальную команду – задача архисложная. Можно очертить круг чемпионатов (НХЛ, АХЛ, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария) и минимальное количество сыгранных матчей в них (например — 50), тем самым сделав надстройку над существующим лимитом. Персонажи, не способные закрепиться даже в АХЛ или выступающие в чемпионате Норвегии, вряд ли сделают КХЛ лучше.
Восточные олигархи играют с огнём
Последнюю неделю перед паузой на Евротур из рук вон плохо провели «Авангард» и «Ак Барс». Казанцы сначала потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории, да не от кого-нибудь, а от соседей из Нижнекамска, а затем увезли 0:4 из Тольятти. Омичам на прошлой неделе удалось одолеть «Куньлунь», но это единственная победа в последних шести матчах. Что творится с лидерами Востока? Налицо отсутствие мотивации, ведь ни «ястребы», ни «барсы» не сдвинутся со своих позиций до конца регулярного чемпионата. Однако, даже играя не на максимуме, ведущие клубы лиги обязаны набирать очки за счёт превосходства в классе.
В условиях, когда клубы из-за экономии всё чаще обращаются к сомнительным иностранцам, впору пойти по стопам футбольной английской Премьер-лиги.
Проблема глубже, чем кажется. Складывается ощущение, что хоккеисты «Ак Барса» потеряли уверенность в себе. Что касается «Авангарда», то в омском клубе открыто говорят о поднагрузке и планомерной подготовке к плей-офф, но это не гарантирует чудесного преображения в первом же кубковом матче. Даже когда спад называется запланированным, серия поражений способна сбить любую команду с верного пути. Вспоминается, как в 2013 году «Авангард» Петри Матикайнена долго шёл на первом месте в конференции, но перед плей-офф забуксовал, что стоило омичам нервов в серии с «Сибирью» и вылета от «Трактора» во втором раунде.
Быков постепенно возвращается к тренерству
Тем, кто уже в этом сезоне хотел видеть Вячеслава Быкова в КХЛ, придётся подождать. Самый титулованный российский тренер, находящийся в статусе безработного, на прошлой неделе стал консультантом главного тренера «Фрибурга». Вячеслав Аркадьевич пришёл на помощь команде, за которую выступал в качестве игрока и членом совета директоров которой он является. Обладая приличным составом (Роман Червенка, Михал Бирнер и другие) и выступая в Лиге чемпионов, «Фрибург» болтается на дней турнирной таблицы NLA. Быков согласился помогать Ларри Хюрасу только до конца сезона, но это может означать, что экс-главный тренер сборной России не закрывает для себя тренерскую профессию. До недавнего времени он довольствовался ролью дедушки и не спешил возвращаться в большой хоккей, но теперь всё может измениться. В кулуарах уже пошли разговоры о том, что при определённых раскладах Быков в межсезонье может возглавить один из топ-клубов. Для этого, правда, нынешний наставник этой команды должен провалиться в плей-офф.
«Салават Юлаев» — аутсайдер в битве за восьмёрку
Уже можно констатировать, что концовку регулярного чемпионата «Салават Юлаев» проведёт с Игорем Захаркиным, без своего лучшего бомбардира и с оглядкой на конкурентов. Идея с приглашением Майка Кинэна не нашла поддержки у высшего уфимского руководства, Линус Умарк сломал ногу, став очередным посетителем зелёного лазарета, а турнирное положение не гарантирует юлаевцам плей-офф даже при 100% набранных очков в заключительных матчах. Здесь и сейчас «Салават Юлаев» занимает восьмое место, но по потерянным очкам уступает подпирающей его «Сибири». Новосибирцам достаточно одержать на одну победу больше уфимцев, и при равенстве очков за счёт дополнительных показателей в плей-офф сыграет команда Скабелки, а не Захаркина. Кроме того, обойти юлаевцев ещё могут и «Нефтехимик» с «Автомобилистом». Если после перерыва на Евротур в восточной восьмёрке и произойдут кардинальные перемены, то связаны они будут с историческим непопаданием «Салавата Юлаева» в плей-офф.
>>> Кнут Кинэна вместо пиара Захаркина. «Салавату» нужна встряска
Рекорды Мозякина и Ли – тревожный звонок для КХЛ
На прошлой неделе пали очередные вехи результативности. Сергей Мозякин с 84 очками побил рекорд чемпионатов России, а чуть раньше стал самым результативным игроком в истории КХЛ в рамках одного сезона. Аналогичного достижения среди защитников добился и Крис Ли, чьи 59 очков – рекорд не только для чемпионатов России, но и для первенства СССР. Можно отметить, что они оба представляют магнитогорский «Металлург», но куда примечательнее то, что россиянина и канадца объединяет ветеранский статус. Ли уже 36 лет, а Мозякин эту дату отпразднует в марте. Для КХЛ, которая поначалу называлась не иначе как лигой пенсионеров, но потом смогла избавиться от этого клише, это тревожный знак.
Быков согласился помогать Ларри Хюрасу только до конца сезона, но это может означать, что экс-главный тренер сборной России не закрывает для себя тренерскую профессию.
Давайте вспомним, чьи рекорды удалось побить «сталеварам». Мозякин превзошёл Морозова и Радулова – форвардов в самом соку, только-только приехавших из НХЛ, где также были не на последних ролях. До Ли рекорд Вячеслава Фетисова, который казался вечным, побил Кевин Даллмэн. Казалось бы, Даллмэн – фигура не самая раскрученная, а до КХЛ он выступал преимущественно в АХЛ, но 58 очков он набрал на пике карьеры в 28 лет. То, что Мозякин с Ли так доминируют, находясь в возрасте, в котором многие вешают коньки на гвоздь, говорит о падении конкуренции. Сюда же можно добавить неожиданное преображение 36-летнего Максима Афиногенова, который проводит свой лучший кахаэловский сезон. КХЛ всё больше начинает походить на европейские чемпионаты, где зажигают ветераны и молодняк, но почти нет звёзд среднего возраста.
Без Дуайера существование «Медвешчака» потеряло смысл
«Медвешчак» — удивительная команда. Каждый раз, когда она совершает подрыв своей репутации и имиджа всей лиги, думается, что это дно, но хорваты раз за разом его пробивают. Продать лучшего бомбардира? Основного вратаря? Устроить распродажу, имея шансы на плей-офф? Легко! Франциса Паре они отпустили на все четыре стороны после того, как он представил «Медвешчак» на Матче звёзд. Не укладывается в голове и то, что на игру с «Витязем» хорваты заявили всего трёх защитников. Не клуб КХЛ, а пародия. Но всё же точкой над i в вопросе, нужна ли такая команда лиге, стало расставание с Горди Дуайером. Бывший тафгай не устраивал беспредел на льду, но создал команду, которая никому не давала спуска. Однажды он не побоялся закуситься с Андреем Назаровым, но, в отличие от своего оппонента, был всегда открыт для прессы. Дуайер в меньшей степени виноват в том, во что превратился «Медвешчак». Более того, он умудрялся сохранять лицо команды в условиях бесперебойной торговли игроками. То, что Горди променял КХЛ на чемпионат Швейцарии, бьёт по лиге и лишает всякого смысла присутствие в ней хорватского клуба.
>>> «Медвешчак» отпустил главного тренера. Клуб позорит КХЛ?
В Новосибирске появится аналог «Парка Легенд»
На прошлой неделе в Новосибирске состоялось подписание меморандума о строительстве нового ледового дворца. Сама по себе эта бумага ни к чему не обязывает, но приоткрывает некоторые подробности строительства. Во-первых, уже есть зарегистрированная организация — ООО «Парк чемпионов», которую возглавил Дмитрий Шатохин – человек, имеющий прямое отношение к главному спонсору сибиряков «Сибирскому антрациту». Вместимость нового дворца «Сибири» составит 10-12 тысяч человек, а её стоимость ожидается в районе 3,5-4 млрд рублей. Впрочем, поиск инвесторов ещё продолжается. Всё идёт к тому, что в Новосибирске появится эдакий аналог «Парка Легенд», где помимо арены будет целый ряд объектов, в том числе гостиница и жилой комплекс. Скорость реализации проекта во многом зависит от того, получит ли город право проведения МЧМ-2023, но уже сейчас можно сказать, что перед нами редкий пример не благотворительности, а бизнеса в спорте.
КХЛ всё больше начинает походить на европейские чемпионаты, где зажигают ветераны и молодняк, но почти нет звёзд среднего возраста.
«Сибири» может помешать сборная
Сама ситуация, при которой команда, не попадающая в плей-офф, на одном из этапов Евротура становится базовой для сборной России, кажется абсурдной. Но так уж сложилось, что молодых и талантливых ребят, подходящих под концепцию Олега Знарка, в сегодняшней «Сибири» больше, чем в «Авангарде», «Ак Барсе» или, скажем, «Магнитке». Новосибирск вроде бы должен гордиться тем, что на Шведские хоккейные игры отправится целый квартет игроков «Сибири», а Фёдор Беляков сыграет за олимпийскую сборную. Однако гордость может смениться разочарованием от досрочного окончания сезона. В Астану, где сибиряки проведут один из трёх заключительных матчей «регулярки», лидеры команды прилетят прямо в день игры. Стоит ли говорить, что четыре ключевых нападающих будут не в лучшей форме? «Сибири» предстоит сражаться не только с конкурентами за место в плей-офф, но и с последствиями пребывания игроков в национальной команде.
>>> Базовый клуб не по своей воле. Зачем сборная бьёт по «Сибири»?
Многие тренеры хотели бы быть на месте Юрзинова
Когда только затевался проект китайского клуба, в качестве альтернативы Владимиру Юрзинову-младшему на пост главного тренера назывался разве что Владимир Крикунов. Не многие тренеры желали связываться с проектом, который создавался на ходу. Юрзинову действительно пришлось строить команду по ходу чемпионата, создавая эдакого хоккейного Франкенштейна, но сейчас, в начале февраля, можно сказать, что на его месте не отказались бы оказаться многие российские специалисты. В то время пока в Уфе дружно седеет всё руководство, рискуя не попасть в плей-офф, а «Сибирь» всеми силами пытается забраться в восьмёрку, Юрзинов открыто говорит, что в Китае на клуб нет давления, а качество игры для него важнее попадания в плей-офф. Если вспомнить, что «Куньлунь» в условиях отсутствия лимита обладает крепким составом, можно сказать, что потомственный тренер оказался в уникальных условиях. Да, Владимиру Владимировичу пришлось постараться, чтобы сделать коллектив из разношёрстного подбора игроков, но типичные проблемы российского тренера вроде дефицита местных кадров или чрезмерно требовательного руководства обошли его стороной.
Новый контракт Тальбо – удача «Локомотива»
Когда минувший летом «Локомотив» подписывал контракт с Максом Тальбо, казалось, что ярославский менеджмент совершает ошибку. Нет, конечно, опытный канадец — игрок известный, хорошо себя зарекомендовавший в кубковой мясорубке. Да только большим бомбардиром он никогда не был. 19 голов за «Филадельфию» в сезоне-2011/12 выглядят скорее исключением. Какой смысл брать легионера, привыкшего играть в третьем звене? Все опасения оказались напрасными. Тальбо – третий снайпер и бомбардир «Локомотива», а также важная часть легионерского звена, которое весь чемпионат тянет «железнодорожников» на себе. Макс быстро стал вожаком ярославской команды, лидером по духу, а в плане игры под воротами ему мало равных в КХЛ. Однажды угадав с Тальбо, подписав с ним контракт, руководство «Локомотива» схватило удачу за хвост, продлив с ним отношения ещё на год. В условиях, когда североамериканцы всё менее охотно едут в Россию, а качественных легионеров для КХЛ днём с огнём не сыскать, это самое верное решение.