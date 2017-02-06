Супершайба. Обмен тренеров и другие правила для НХЛ из Супербоула

Итак, давайте включим воображение и рассмотрим новшества, которые в той или иной форме могли бы примениться и в хоккее.
Обмен тренеров
На первый взгляд, идея об обмене тренерских кадров между командами по ходу сезона выглядит нелепой, однако с точки зрения ведения бизнеса здесь никаких преград нет. Тренер – такой же наёмный работник, как и любой из игроков или сотрудников клуба, и потенциальная сделка с участием либо главного «коуча», либо кого-то из его штаба, может солидно повысить интерес к происходящему в хоккее.
В 1988 году генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Фил Эспозито выменял у «Квебек Нордикс» тренера Мишеля Бержерона, отдав взамен раунд драфта и $ 75 тыс. наличными.
В NFL трейды с участием игроков происходят не столь активно, как в хоккее, а слухи о возможных обменах прав на переговоры с наставниками прилично подогревают ажиотаж. Многие именитые тренеры по американскому футболу (Билл Парселлс, Джон Груден и даже нынешний триумфатор Билл Беличик) были участниками подобных обменов. Бывали похожие случаи и в бейсбольной лиге MLB – например, когда несколько лет назад «Бостон» выменял у «Торонто Блю Джейс» права на собеседование с менеджером Джоном Фарреллом.
>>> Овечкину – золотую клюшку, Бучневичу – победу в драке
Впрочем, имел место и яркий прецедент тренерского обмена и в НХЛ, но это случилось достаточно давно. В 1988 году экстравагантный генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Фил Эспозито выменял у «Квебек Нордикс» тренера Мишеля Бержерона, отдав взамен раунд драфта и $ 75 тыс. наличными. У Бержерона тогда оставалось два года действующего контракта с «северянами», но разногласия с руководителями клуба привели к столь необычному завершению его работы в «Квебеке». «Во время драфта новичков, который проходил в Детройте, я общался с генеральным менеджером «Нордикс» Морисом Филионом. Я в шутку сказал об обмене Бержерона, но в ответ услышал шокирующее: «Давайте обсудим», — вспоминал потом Эспозито.
Сделка получилась не слишком успешной: в «рейнджерах» Бержерон отработал лишь один полный сезон, не сумев вывести команду в плей-офф, а затем был уволен и вернулся на работу… в «Квебек», где так же бесславно провёл год и завершил карьеру.
В нынешних реалиях Национальной хоккейной лиги было бы любопытно посмотреть на возможные сделки с участием главного тренера «Тампы» Джона Купера, команда которого два сезона подряд очень далеко заходила в плей-офф, а теперь терпит настоящее бедствие. Ещё один кандидат на обмен – Клод Жюльен из «Бостона», в активе которого есть выигранные трофеи, а, скажем, обменная ценность Джеффа Блашилла из «Детройта» стремительно приближается к отрицательным величинам. Что же касается Континентальной хоккейной лиги, то здесь простор для фантазии в плане тренерских обменов просто безграничен.
В сентябрьском матче между «Джексонвиллем» и «Грин Бэй» руководство NFL отметило 16 ошибочных решений арбитра, которые должны были трактоваться в другую сторону.
Признание ошибок арбитров
Арбитры ошибаются – это понимают все, но признавать ошибки своих судей ни одна из спортивных корпораций не торопится. NFL в этом плане идёт впереди планеты всей: в лиге отказались от лукавой фразы «судья имеет право на ошибку» и начали эти ошибки признавать, разбирать и объяснять болельщикам. Так, в сентябрьском матче между «Джексонвиллем» и «Грин Бэй» руководство NFL отметило 16 ошибочных решений арбитра, которые должны были трактоваться в другую сторону. Лига внимательно рассматривает каждый матч, глава лиги по судейству общается с болельщиками через «Твиттер», объясняя неоднозначные или спорные решения, а в случае оплошностей не прячется за пошлыми формулировками в стиле «Ошибки судей – это часть игры».
Безусловно, и эта система не является идеальной, поскольку не предохраняет игру от ошибок арбитров – все разборы полётов проходят уже после того, как матч доигран, а результат зафиксирован. Но эта мера даёт болельщикам очень важное ощущение доверия, справедливости и понимания процесса. НХЛ пока не научилась эффективно защищать своих арбитров, поэтому ошибки судей никогда не признаются публично, а на критику рефери существует только одна реакция – жёсткое наказание для того, кто её высказывает.
>>> Хичкок – на выход. «Мучитель» Филатова и Якупова закончил карьеру
Объяснение решений судей
Это новшество отчасти перекликается с предыдущим. Когда происходит видеоразбор какого-либо спорного эпизода, судья в NFL делает чёткое заявление о том, какой именно момент оспаривается, обнародует решение, принятое на поле, а после всех просмотров зрителям объясняют, почему решение было или не было изменено. В результате болельщики крайне редко гадают о том, что стало причиной споров, и понимают внутреннюю логику, хотя с итоговым вердиктом соглашаются далеко не все.
В хоккее главный судья никак не комментирует решение, принятое на льду, и даже недавно введённые тренерские запросы на видеопросмотр не всегда вносят ясность. Объяснение рефери после просмотра сводится к простому вердикту: либо гол, либо его отмена. А вынужденное в таких случаях общение с трибунами через микрофон вводит судей в дополнительный стресс: многие арбитры, объявляя решение, выглядят словно школьники, которых впервые вызвали к доске.
Короткая серия между командами, занявшими 8 и 9 место в конференции, украсила бы концовку регулярного чемпионата.
>>> «Детройт» отказался от Марченко, НХЛ не спешит на Олимпиаду
Стыковые матчи
Эта идея достаточно проста и понятна, а её корни стоит искать даже не в американском, а европейском футболе, где практика стыков достаточно богата. Короткая серия между командами, занявшими 8-е и 9-е место в конференции (как дополнение – матч 7-го и 10-го клубов), украсила бы концовку регулярного чемпионата, а заодно повысила мотивацию тех, кто борется в нижней части турнирной таблицы.
Интереснее было бы и тем командам, чьи шансы на кубковую путёвку близки к максимальным. Так, в нынешней таблице Столичного дивизиона за лидерство борются «Вашингтон», «Коламбус», «Питтсбург» и «Рейнджерс», которые входят в пятёрку лучших команд Восточной конференции. Без сомнения, все эти клубы попадут в плей-офф, но сомнительная перспектива проходить дополнительный стыковой раунд перед стартом основного розыгрыша Кубка Стэнли могла бы подогреть интригу.
>>> Тарасенко стал Гарри Поттером, а Марков попал на бал в Монреале
Ноль очков за поражение в овертайме
Иногда в матчах по американскому футболу случаются овертаймы, и проигравшей команде не достаётся ничего: победа есть победа, а поражение означает полный ноль. Для хоккея этот вариант может показаться весьма спорным, но по схожим правилам играют и в баскетболе, который по популярности также превосходит игру с шайбой. Возможное увеличение разрывов в турнирной таблице было бы компенсировано более ожесточённой борьбой за победу и повышенной ценностью каждой отдельно взятой игры.