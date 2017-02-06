Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Ковалёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Ковалёв вспомнил о России, а «Сочи» — о жажде плей-офф

«Сочи» по потерянным очкам уже в плей-офф, Ковалёв хочет в сборную, Браташ собрал «олимпийцев», девушки взяли Универсиаду – в итогах дня.
6 февраля 2017, понедельник. 23:00. Хоккей

ХК «Сочи» в плей-офф! Пока только по потерянным очкам


После гостевых побед над «Спартаком» и «Торпедо» подопечные Вячеслава Буцаева вернулись домой, чтобы вновь сыграть с нижегородцами. Южане отчаянно борются за плей-офф, и каждая потеря очков для них может быть губительна. «Сочи» постарался начать с места в карьер, открыв счёт благодаря ловкости Бена Максвелла, обыгравшего вратаря. Сочинцы позволили Каспарсу Даугавиньшу сравнять счёт классным броском, но трудно было не заметить по характеру матча, что хозяева «Большого» чуть больше заряжены на результат. Ударная четырёхминутка во втором периоде превратила 1:1 в 3:1, а наибольший вклад в успех сочинцев внёс Андре Петерссон. Шведский форвард не только сам забил, но и результативную передачу отдать не забыл. Сочинцы после этой победы набирают 88 очков и отстают теперь от «Йокерита», располагающегося на восьмом месте, всего на три результативных балла. Это притом, что у «Сочи» на один матч меньше, а по дополнительным показателям они превосходят финнов. Плей-офф стал на один шаг ближе.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 – Падакин (Максвелл, Петерссон) – 10:51 (5x5), 1:1 – Даугавиньш (Сёмин) – 16:42 (5x5), 2:1 – Петерссон (Фантенберг) – 24:09 (5x5), 3:1 – О'Делл (Костицын, Крикунов) – 27:52 (5x4), 3:2 – Сёмин (Батлер, Аляев) – 29:51 (5x4), 4:2 – Крикунов – 59:31 (en)

Ковалёв изъявил желание работать в сборной России


Алексей Ковалёв при всём масштабе таланта не попал в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Вот только в России мало кто счёл это большой несправедливостью. В отличие, скажем, от отсутствия там Малкина или Фетисова. Так сложилось, что Ковалёв всегда был немного в стороне от российской действительности. За последние 10 лет он всего один сезон провёл на родине, да и тот лучше забыть. Сейчас Алексей работает генеральным менеджером в швейцарском «Виспе», периодически поигрывая за клуб, выступающий во второй лиге. И вот капитан сборной России на Олимпиаде в Турине неожиданно вспомнил о национальной команде, изъявив желание с ней поработать.

«Всегда было бы интересно поработать в сборной — в зависимости от того, какая работа. Да и своего народу в сборной достаточно. Хотя, опять же, что именно нужно будет делать? Ездить собирать и смотреть игроков мне неинтересно, а работать непосредственно с игроками — вот это здорово. Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь», — сказал Ковалёв.

>>> Россияне в Европе. Ковалёв удивляет Швейцарию, Георгиев тащит ТПС

Будущее «Медвешчака» решат на совете директоров


Среди тех команд, которые стоят в очереди на сокращение, «Медвешчак» идёт под первым номером. Мало того что сами руководители хорватского клуба ещё не решили, продолжат ли они выступление в КХЛ или вернутся в Австрийскую лигу, так ещё и у руководства КХЛ есть немало поводов для исключения «медведей». Прежде всего это циничная торговля игроками и доигрывание сезона в заметно ослабленном составе без главного тренера. На матч с «Витязем», напомним, в составе «Медвешчака» вышли всего три защитника. Сегодня стало известно, кто будет принимать решение по будущему хорватов.

«Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернётся большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки. У клубов должны быть гарантии, подкреплённые документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим», — цитирует члена совета директоров КХЛ, первого президента лиги Александра Медведева ТАСС.

>>> «Медвешчак» отпустил главного тренера. Клуб позорит КХЛ?

Браташ создал в олимпийской сборной омское и магнитогорское звено


Олимпийская сборная России провела тренировочное занятие на базе в Новогорске. 9 февраля сборная России сыграет с командой Словакии товарищеский матч, а 10-го состоится повторная встреча, уже в рамках полуфинала турнира. На следующий день команда Олега Браташа сыграет в матче за третье место или в финале со сборной Швейцарии или Беларуси. Мы же хотим обратить внимание на сочетания, в которых игроки вышли на первое занятие.

Вратари: Игорь Бобков, Василий Демченко, Александр Шарыченков;
«Белые»: Рушан Рафиков – Роман Манухов, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Александр Кадейкин;
«Синие»: Михаил Науменков – Глеб Корягин, Ярослав Косов – Владислав Калетник – Антон Шенфельд;
«Чёрные»: Дмитрий Юдин – Фёдор Беляков, Максим Казаков – Кирилл Рассказов – Илья Михеев;
«Красные»: Владислав Провольнев – Егор Зайцев, Павел Варфоломеев – Вячеслав Основин – Даниил Вовченко.

Обращает на себя внимание, что Браташ, как и тренер первой сборной Олег Знарок, придерживается клубных сочетаний. Здесь вам и ярославская пара Рафиков – Манухов, и магнитогорское звено, и омская тройка. Из сочетания Казаков – Рассказов – Михеев только последний играет сейчас за «Авангард», но все они воспитанники омского хоккея и успели поиграть вместе. Браташ вспомнил, что земляки-ровесники Косов и Шенфельд ещё с ранних лет играли в одном звене. Вряд ли они растеряли былую химию за годы разлуки.

>>> Как олимпийская сборная России готовится к Кубку Словакии

Легенда ЦСКА снова вступился за ценность «регулярки» КХЛ


Уже не первый раз легендарный форвард ЦСКА Владимир Петров выступает с инициативой добавить ценности регулярному чемпионату. Мол, кахаэловская «регулярка» не имеет того веса, что в советские времена.

«Мы сами себя лишили большой февральской интриги. Если бы в регулярном первенстве разыгрывался полноценный титул, например чемпионов России, то плотность борьбы была бы совсем другой. Причём в спор СКА и ЦСКА, уверен, вмешалась бы и «Магнитка», которая зимой показывает интересный, качественный хоккей. При нынешней формуле турнира мы больше шести месяцев разыгрываем, по сути, таблички с номером, под которым будем посеяны в плей-офф. Отсюда и несколько дежурный финиш. Ряд клубов уже переключились на подготовку к кубковым матчам. Учитывая наши реалии и традиции, такая ситуация выглядит крайне сомнительной. И мы, и СКА в оставшихся матчах играем с одними соперниками — «Сочи», «Торпедо», «Спартаком». Сам календарь дарит нам вот такую интереснейшую интригу! Которую мы, к сожалению, сами же и нивелируем — проходным статусом регулярного чемпионата», — цитирует Петрова Russia-Hockey.

Прислушаются ли к ветерану или же преимущество своей площадки так и останется единственной наградой за более высокое место в регулярном чемпионате?

Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами.

Девушки обыграли канадок на Универсиаде. Дело за парнями?


Женская студенческая сборная России в финальном матче одержала уверенную победу над командой Канады и стала чемпионом XVIII Всемирной зимней Универсиады. Наши девушки повели в счёте благодаря успешно реализованному большинству, а на первый перерыв ушли при счёте 2:0. Несмотря на то что канадки отыграли одну шайбу, а судьи заметно «поддушивали» наших девушек, в том числе оставляя их втроём против пятерых, золото досталось сборной России. Голы в нашей команде забила Ольга Сосина, оформившая дубль, а также Людмила Белякова и Алевтина Штарёва. Завтра, также в главном финале, но уже среди мужских команд сыграют те же соперники. Удастся ли нашим парням повторить успех девушек, одолев сборную Канады?

Комаров и Йоэнсуу поплатились за третий 10-минутный штраф


Нападающие минского «Динамо» и «Йокерита» получили одноматчевые дисквалификации. Случаи Ессе Йоэнсуу и Никиты Комарова объединяет то, что ни тот, ни другой не были удалены до конца игры. Минчанин угодил сопернику в голову в Ханты-Мансийске, получив 2+10, а финн за аналогичное нарушение схлопотал идентичный штраф в Екатеринбурге. По правилам КХЛ третий дисциплинарный штраф в сезоне карается дисквалификацией. Комаров пропустит завтрашний матч с «Витязем», а Йоэнсуу будет не хватать «шутам» в крайне важном с точки зрения борьбы за плей-офф поединке с «Нефтехимиком».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
6 февраля 2017, понедельник
22:59 Хичкок: с Йео «Сент-Луис» в хороших и умелых руках
22:40 Задоров и Григоренко провели мастер-класс для детской команды «Колорадо»
22:14 Малкин: может, я выиграю ещё пару трофеев и стану 101-м в списке НХЛ
21:56 Гол и передача Петерссона помогли «Сочи» одержать победу над «Торпедо»
21:34 Кронвалль переведён из списка травмированных и другие изменения в составах
21:07 «Нэшвилл» вернул из АХЛ вратаря Сароса и отправил Мазанеца в фарм-клуб
20:54 Макгуайер: у Мэттьюса и Лайне есть шанс стать игроками поколения
20:18 Ахо, Гранлунд и Будай — лучшие игроки недели в НХЛ
20:10 Россиянки обыграли сборную Канады и завоевали золото Универсиады
19:43 «Детройт» поместил Нильсена в список травмированных и перевёл оттуда Отта
19:22 Карлссон: хочется, чтобы болельщики «Барыса» и дальше заполняли трибуны
19:00 Ворачек: не думаю, что Путин опасен
18:38 ХК «Сочи» и «Торпедо» назвали составы на очную встречу
18:13 «Баффало» продлил контракт с защитником Фолком на один год
18:00 Ковалёв: было бы интересно поработать в сборной России, я бы мог помочь молодёжи
17:46 Норман: в КХЛ больше игроков высокого класса, чем в Шведской лиге
17:33 Нестеров: вопрос с возвращением в КХЛ на данный момент для меня закрыт
17:00 Бобровский: Торторелла уже не кричит, где надо и где не надо
16:54 Еглич: я пока не обсуждал продление контракта со «Слованом»
16:23 Россиянки назвали состав на финал Универсиады с командой Канады
16:00 Саттер: «Вашингтон» весь сезон доминирует в первых периодах
15:46 А. Макаров: в Ханты-Мансийске бывает такой холод, что лицо обжигает моментально
15:17 Тривино: этот сезон идёт у меня лучше, освоился в КХЛ
15:11 А. Медведев: будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ
14:58 КХЛ наложила обязательную дисквалификацию на Никиту Комарова
14:49 Кенневилль: вратари увеличиваются в размерах, с увеличением экипировки или без
14:38 Нападающий «Йокерита» Йоэнсуу дисквалифицирован на один матч
14:19 Провольнев: вызов в олимпийскую сборную стал неожиданностью
14:18 Паршин: «Салават Юлаев» не может до конца собраться на все 60 минут
14:10 Бобков: в сборную приехал с боевым настроением, настрой только на победу
14:08 Вовченко: две неудачные серии стоили «Северстали» борьбы за плей-офф
13:52 Браташ: олимпийская сборная — шанс для ребят заявить о себе
13:40 Нападающий «Слована» Лушняк получил вызов в сборную Словакии
13:14 Метсола: обменял бы все свои «сухари» на плей-офф
13:11 Воронин: второй сезон после возрождения «Спартак» проваливает, от этого тяжело
12:51 Тальбо оформил свой 5-й шат-аут в сезоне, а лучший показатель — 7
12:39 Марун: «Ойлерз» сыграли 4 матча – и теперь ещё один 5-дневный перерыв
12:19 ХК «Сочи» вернул нападающего Томилина из ВХЛ
12:11 Лундквист: «Рейнджерс» вышли на третий период, решив, что хотят эти два очка
12:06 Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной перед Кубком Словакии
11:59 Монтойя: когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело
11:39 Гуденау: команд в КХЛ очень много. Может, ввести ежегодный обмен между лигами?
11:22 Тротц: Радулов — великолепное подписание для «Канадиенс»
11:17 Ван Римсдайк: в игре с «Бостоном» мы показали себя с лучшей стороны
11:12 Лучич: Макдэвид — как хоккейный Криштиану Роналду
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+