Ковалёв вспомнил о России, а «Сочи» — о жажде плей-офф

ХК «Сочи» в плей-офф! Пока только по потерянным очкам
После гостевых побед над «Спартаком» и «Торпедо» подопечные Вячеслава Буцаева вернулись домой, чтобы вновь сыграть с нижегородцами. Южане отчаянно борются за плей-офф, и каждая потеря очков для них может быть губительна. «Сочи» постарался начать с места в карьер, открыв счёт благодаря ловкости Бена Максвелла, обыгравшего вратаря. Сочинцы позволили Каспарсу Даугавиньшу сравнять счёт классным броском, но трудно было не заметить по характеру матча, что хозяева «Большого» чуть больше заряжены на результат. Ударная четырёхминутка во втором периоде превратила 1:1 в 3:1, а наибольший вклад в успех сочинцев внёс Андре Петерссон. Шведский форвард не только сам забил, но и результативную передачу отдать не забыл. Сочинцы после этой победы набирают 88 очков и отстают теперь от «Йокерита», располагающегося на восьмом месте, всего на три результативных балла. Это притом, что у «Сочи» на один матч меньше, а по дополнительным показателям они превосходят финнов. Плей-офф стал на один шаг ближе.
Ковалёв изъявил желание работать в сборной России
Алексей Ковалёв при всём масштабе таланта не попал в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Вот только в России мало кто счёл это большой несправедливостью. В отличие, скажем, от отсутствия там Малкина или Фетисова. Так сложилось, что Ковалёв всегда был немного в стороне от российской действительности. За последние 10 лет он всего один сезон провёл на родине, да и тот лучше забыть. Сейчас Алексей работает генеральным менеджером в швейцарском «Виспе», периодически поигрывая за клуб, выступающий во второй лиге. И вот капитан сборной России на Олимпиаде в Турине неожиданно вспомнил о национальной команде, изъявив желание с ней поработать.
«Всегда было бы интересно поработать в сборной — в зависимости от того, какая работа. Да и своего народу в сборной достаточно. Хотя, опять же, что именно нужно будет делать? Ездить собирать и смотреть игроков мне неинтересно, а работать непосредственно с игроками — вот это здорово. Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь», — сказал Ковалёв.
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Будущее «Медвешчака» решат на совете директоров
Среди тех команд, которые стоят в очереди на сокращение, «Медвешчак» идёт под первым номером. Мало того что сами руководители хорватского клуба ещё не решили, продолжат ли они выступление в КХЛ или вернутся в Австрийскую лигу, так ещё и у руководства КХЛ есть немало поводов для исключения «медведей». Прежде всего это циничная торговля игроками и доигрывание сезона в заметно ослабленном составе без главного тренера. На матч с «Витязем», напомним, в составе «Медвешчака» вышли всего три защитника. Сегодня стало известно, кто будет принимать решение по будущему хорватов.
«Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернётся большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки. У клубов должны быть гарантии, подкреплённые документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим», — цитирует члена совета директоров КХЛ, первого президента лиги Александра Медведева ТАСС.
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Браташ создал в олимпийской сборной омское и магнитогорское звено
Олимпийская сборная России провела тренировочное занятие на базе в Новогорске. 9 февраля сборная России сыграет с командой Словакии товарищеский матч, а 10-го состоится повторная встреча, уже в рамках полуфинала турнира. На следующий день команда Олега Браташа сыграет в матче за третье место или в финале со сборной Швейцарии или Беларуси. Мы же хотим обратить внимание на сочетания, в которых игроки вышли на первое занятие.
Вратари: Игорь Бобков, Василий Демченко, Александр Шарыченков;
«Белые»: Рушан Рафиков – Роман Манухов, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Александр Кадейкин;
«Синие»: Михаил Науменков – Глеб Корягин, Ярослав Косов – Владислав Калетник – Антон Шенфельд;
«Чёрные»: Дмитрий Юдин – Фёдор Беляков, Максим Казаков – Кирилл Рассказов – Илья Михеев;
«Красные»: Владислав Провольнев – Егор Зайцев, Павел Варфоломеев – Вячеслав Основин – Даниил Вовченко.
Обращает на себя внимание, что Браташ, как и тренер первой сборной Олег Знарок, придерживается клубных сочетаний. Здесь вам и ярославская пара Рафиков – Манухов, и магнитогорское звено, и омская тройка. Из сочетания Казаков – Рассказов – Михеев только последний играет сейчас за «Авангард», но все они воспитанники омского хоккея и успели поиграть вместе. Браташ вспомнил, что земляки-ровесники Косов и Шенфельд ещё с ранних лет играли в одном звене. Вряд ли они растеряли былую химию за годы разлуки.
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Легенда ЦСКА снова вступился за ценность «регулярки» КХЛ
Уже не первый раз легендарный форвард ЦСКА Владимир Петров выступает с инициативой добавить ценности регулярному чемпионату. Мол, кахаэловская «регулярка» не имеет того веса, что в советские времена.
«Мы сами себя лишили большой февральской интриги. Если бы в регулярном первенстве разыгрывался полноценный титул, например чемпионов России, то плотность борьбы была бы совсем другой. Причём в спор СКА и ЦСКА, уверен, вмешалась бы и «Магнитка», которая зимой показывает интересный, качественный хоккей. При нынешней формуле турнира мы больше шести месяцев разыгрываем, по сути, таблички с номером, под которым будем посеяны в плей-офф. Отсюда и несколько дежурный финиш. Ряд клубов уже переключились на подготовку к кубковым матчам. Учитывая наши реалии и традиции, такая ситуация выглядит крайне сомнительной. И мы, и СКА в оставшихся матчах играем с одними соперниками — «Сочи», «Торпедо», «Спартаком». Сам календарь дарит нам вот такую интереснейшую интригу! Которую мы, к сожалению, сами же и нивелируем — проходным статусом регулярного чемпионата», — цитирует Петрова Russia-Hockey.
Прислушаются ли к ветерану или же преимущество своей площадки так и останется единственной наградой за более высокое место в регулярном чемпионате?
Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами.
Девушки обыграли канадок на Универсиаде. Дело за парнями?
Женская студенческая сборная России в финальном матче одержала уверенную победу над командой Канады и стала чемпионом XVIII Всемирной зимней Универсиады. Наши девушки повели в счёте благодаря успешно реализованному большинству, а на первый перерыв ушли при счёте 2:0. Несмотря на то что канадки отыграли одну шайбу, а судьи заметно «поддушивали» наших девушек, в том числе оставляя их втроём против пятерых, золото досталось сборной России. Голы в нашей команде забила Ольга Сосина, оформившая дубль, а также Людмила Белякова и Алевтина Штарёва. Завтра, также в главном финале, но уже среди мужских команд сыграют те же соперники. Удастся ли нашим парням повторить успех девушек, одолев сборную Канады?
Комаров и Йоэнсуу поплатились за третий 10-минутный штраф
Нападающие минского «Динамо» и «Йокерита» получили одноматчевые дисквалификации. Случаи Ессе Йоэнсуу и Никиты Комарова объединяет то, что ни тот, ни другой не были удалены до конца игры. Минчанин угодил сопернику в голову в Ханты-Мансийске, получив 2+10, а финн за аналогичное нарушение схлопотал идентичный штраф в Екатеринбурге. По правилам КХЛ третий дисциплинарный штраф в сезоне карается дисквалификацией. Комаров пропустит завтрашний матч с «Витязем», а Йоэнсуу будет не хватать «шутам» в крайне важном с точки зрения борьбы за плей-офф поединке с «Нефтехимиком».