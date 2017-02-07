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175 лет назад 2016
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Николай Кулёмин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кулёмин сделал перезагрузку, Тарасенко взял паузу

Гол Николая Кулёмина помог «Айлендерс» сохранить шансы на плей-офф, а «Сент-Луис» выиграл, благодаря своему голкиперу Хаттону.
7 февраля 2017, вторник. 09:30. Хоккей

«Островитяне» воспрянули духом без Капуано

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 5 2:2, 1:2, 2:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Строум (Нельсон, Бойчак) – 01:23 (5x5), 1:1 – Сошников (Зайцев, Райлли) – 13:27 (5x5), 1:2 – Мэттьюс (Райлли) – 14:51 (5x5), 2:2 – Кулёмин (Цизикас, Принс) – 18:13 (5x5), 2:3 – Марнер (Бозак, Ханвик) – 25:12 (5x5), 2:4 – Хайман (Зайцев) – 29:34 (4x5), 3:4 – Нельсон (Строум, Ли) – 33:48 (5x5), 4:4 – Бейли (Ли, Зайденберг) – 53:30 (5x5), 4:5 – Нюландер (Кэррик, Кадри) – 57:59 (5x5), 5:5 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 58:31 (6x5), 6:5 – Нельсон (Бейли, де Хаан) – 62:42 (3x3)

6 побед в 9 матчах и 2 поражения в овертайме – такой «улов» заполучили «островитяне» после того, как с поста главного тренера был уволен Джек Капуано. Этот неожиданный спурт солидно прибавил шансы «Айлендерс» на борьбу в зону плей-офф: на данный момент клуб с Лонг-Айленда отстаёт от последней путёвки в плей-офф на три очка, но имеет три матча в запасе.

Домашняя встреча с «Торонто» получилась для подопечных Дага Уэйта очень непростой. Ранний гол Строума сослужил для «островитян» плохую службу, разозлив соперника, и уже к середине двадцатиминутки хозяева должны были отыгрываться. У «кленовых листьев», по традиции отличилась молодёжь: сначала Никита Сошников не стал делиться шайбой, а мощно и точно бросил со входа в зону, а чуть позже Мэттьюс и Райлли разыграли быструю «двойку» у чужих ворот.


С задачей не отпустить резвого соперника в отрыв «Айлендерс» справился благодаря Николаю Кулёмину. 30-летний магнитогорец, как правило, находится на втором плане внимания российских болельщиков, но нынешний сезон для него наверняка получится лучше предыдущего: Николай уже повторил свой прошлогодний снайперский результат (9 голов), и вполне сможет превзойти отметку в 30 набранных очков за сезон, что станет лучшим показателем за последние шесть сезонов. Удачно поборовшись на отскоке, Кулёмин сравнял счёт, доведя до логического завершения атаку с участием Принса и Цизикаса.


Отыгрываться по ходу оставшегося матча «островитянам» пришлось ещё дважды. Пропустив две шайбы в начале второго периода, хозяева усилиями Брока Нельсона и Джоша Бейли вновь восстановили равновесие, но за две минуты до конца Нюландер максимально приблизил «Торонто» к победе. Замкнув великолепный пас Райлли на дальней штанге, 20-летний сын Микаэля Нюландера в пятый раз в этой встрече заставил капитулировать Томаса Грайсса, но интрига на этом не погибла. Спустя 40 секунд бывший капитан «Виннипега» Эндрю Лэдд, крайне неудачно отыгравший первую половину сезона, принёс хозяевам спасение и перевёл встречу в овертайм.

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Дополнительное время продлилось чуть больше двух минут. «Айлендерс» забил первым же броском в створ, когда Нельсон и Бейли убежали в острую контратаку, и Брок решил не делать передачу партнёру, а выстрелить самостоятельно. «Самое главное – это иметь короткую память о своих поражениях. Нужно учиться быстро их забывать и тут же переходить к следующему сражению», — заявил Эндрю Лэдд. Эта победа стала первой для «островитян» в тех матчах, когда они уступали после двух периодов. «Действительно, мы уже не та команда, которая еле-еле начинала сезон. Сейчас у нас есть уверенность в своих силах», — резюмировал Уэйт, коллектив которого выиграл 4 матча из последних шести.

Хаттон и Агостино – победный дуэт для «Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2017, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Штястны (Шаттенкирк, Стин) – 35:22 (5x5), 0:2 – Агостино (Перрон, Лехтеря) – 42:10 (5x5)

Если «островитяне» уже адаптировались к новому главному тренеру и принялись навёрстывать упущенное, то «музыкантам» ещё только предстоит пройти этот путь. Матч в Филадельфии стал для «Сент-Луиса» третьим после отставки Кена Хичкока, и турнирное положение «лётчиков» было очень схожим с позицией соперников: ближе к весне каждое набранное очко может оказаться решающим в отчаянной борьбе за попадание в плей-офф.

Осторожный хоккей, продемонстрированный обеими командами, принёс удачу «блюзменам», в составе которых великолепно сыграл голкипер Катер Хаттон. 26 сейвов позволили Хаттону записать в свой профайл третий в сезоне «сухарь», а голы Штястны и вызванного из фарм-клуба Кенни Агостино позволили гостям отпраздновать столь желанную победу.


«В первом периоде мы имели преимущество по броскам 11-1, но за два розыгрыша большинства лишь дважды попали в створ ворот. Иногда соперник играет в другой манере «убивания» меньшинства, а мы не смогли к этому привыкнуть. Если бы мы забили в тех моментах, получилась бы совершенно другая игра», — сокрушался лидер «Флайерз» Якуб Ворачек. Лучший бомбардир «Блюз» Владимир Тарасенко второй матч подряд остался без очков, не отметился ни одним броском в створ, но завершил встречу с показателем полезности «+1».


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Праздник для юбиляра Хенрика

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Хенрик (Каммальери, Заха) – 28:46 (5x4), 1:1 – Эннис (Окпосо, Фолк) – 48:39 (5x5), 2:1 – Заха (Каммальери, Сиверсон) – 52:33 (5x4)

Нет лучше способа отметить день рождения, чем забитый гол – это подтвердил нападающий «Нью-Джерси» Адам Хенрик, который в день домашнего матча с «Баффало» праздновал своё 27-летие. В середине второго периода нападающий открыл счёт, остроумно воспользовавшись защитником «Сэйбрз» Франсоном в качестве подходящего объекта для рикошета.


В третьей двадцатиминутки форвард «Баффало» Эннис забил красивый гол с разворота, сравняв счёт, но спустя четыре минуты равновесие было нарушено Павлом Захой. Чешский новобранец «дьяволов» оказался в нужное время в нужном месте, вовремя сориентировался на пятачке, и его шайба оказалась для «Нью-Джерси» победной. За счёт этого успеха хоккеисты «Дэвилз» ещё больше обострили борьбу за кубковую строчку на Востоке: шесть команд на границе зоны плей-офф расположились в 4-очковом интервале.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Баффало Сэйбрз Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Владимир Тарасенко Никита Зайцев Николай Кулёмин
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7 февраля 2017, вторник
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