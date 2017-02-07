Кулёмин сделал перезагрузку, Тарасенко взял паузу

«Островитяне» воспрянули духом без Капуано

Хаттон и Агостино – победный дуэт для «Блюз»

Праздник для юбиляра Хенрика

6 побед в 9 матчах и 2 поражения в овертайме – такой «улов» заполучили «островитяне» после того, как с поста главного тренера был уволен. Этот неожиданный спурт солидно прибавил шансы «Айлендерс» на борьбу в зону плей-офф: на данный момент клуб с Лонг-Айленда отстаёт от последней путёвки в плей-офф на три очка, но имеет три матча в запасе.Домашняя встреча с «Торонто» получилась для подопечных Дага Уэйта очень непростой. Ранний гол Строума сослужил для «островитян» плохую службу, разозлив соперника, и уже к середине двадцатиминутки хозяева должны были отыгрываться. У «кленовых листьев», по традиции отличилась молодёжь: сначалане стал делиться шайбой, а мощно и точно бросил со входа в зону, а чуть позжеразыграли быструю «двойку» у чужих ворот.С задачей не отпустить резвого соперника в отрыв «Айлендерс» справился благодаря. 30-летний магнитогорец, как правило, находится на втором плане внимания российских болельщиков, но нынешний сезон для него наверняка получится лучше предыдущего: Николай уже повторил свой прошлогодний снайперский результат (9 голов), и вполне сможет превзойти отметку в 30 набранных очков за сезон, что станет лучшим показателем за последние шесть сезонов. Удачно поборовшись на отскоке, Кулёмин сравнял счёт, доведя до логического завершения атаку с участием Принса и Цизикаса.Отыгрываться по ходу оставшегося матча «островитянам» пришлось ещё дважды. Пропустив две шайбы в начале второго периода, хозяева усилиямивновь восстановили равновесие, но за две минуты до конца Нюландер максимально приблизил «Торонто» к победе. Замкнув великолепный пас Райлли на дальней штанге, 20-летний сынв пятый раз в этой встрече заставил капитулировать, но интрига на этом не погибла. Спустя 40 секунд бывший капитан «Виннипега», крайне неудачно отыгравший первую половину сезона, принёс хозяевам спасение и перевёл встречу в овертайм.Дополнительное время продлилось чуть больше двух минут. «Айлендерс» забил первым же броском в створ, когда Нельсон и Бейли убежали в острую контратаку, и Брок решил не делать передачу партнёру, а выстрелить самостоятельно. «Самое главное – это иметь короткую память о своих поражениях. Нужно учиться быстро их забывать и тут же переходить к следующему сражению», — заявил Эндрю Лэдд. Эта победа стала первой для «островитян» в тех матчах, когда они уступали после двух периодов. «Действительно, мы уже не та команда, которая еле-еле начинала сезон. Сейчас у нас есть уверенность в своих силах», — резюмировал Уэйт, коллектив которого выиграл 4 матча из последних шести.Если «островитяне» уже адаптировались к новому главному тренеру и принялись навёрстывать упущенное, то «музыкантам» ещё только предстоит пройти этот путь. Матч в Филадельфии стал для «Сент-Луиса» третьим после отставки, и турнирное положение «лётчиков» было очень схожим с позицией соперников: ближе к весне каждое набранное очко может оказаться решающим в отчаянной борьбе за попадание в плей-офф.Осторожный хоккей, продемонстрированный обеими командами, принёс удачу «блюзменам», в составе которых великолепно сыграл голкипер. 26 сейвов позволили Хаттону записать в свой профайл третий в сезоне «сухарь», а голыи вызванного из фарм-клубапозволили гостям отпраздновать столь желанную победу.«В первом периоде мы имели преимущество по броскам 11-1, но за два розыгрыша большинства лишь дважды попали в створ ворот. Иногда соперник играет в другой манере «убивания» меньшинства, а мы не смогли к этому привыкнуть. Если бы мы забили в тех моментах, получилась бы совершенно другая игра», — сокрушался лидер «Флайерз». Лучший бомбардир «Блюз»второй матч подряд остался без очков, не отметился ни одним броском в створ, но завершил встречу с показателем полезности «+1».Нет лучше способа отметить день рождения, чем забитый гол – это подтвердил нападающий «Нью-Джерси», который в день домашнего матча с «Баффало» праздновал своё 27-летие. В середине второго периода нападающий открыл счёт, остроумно воспользовавшись защитником «Сэйбрз» Франсоном в качестве подходящего объекта для рикошета.В третьей двадцатиминутки форвард «Баффало» Эннис забил красивый гол с разворота, сравняв счёт, но спустя четыре минуты равновесие было нарушено. Чешский новобранец «дьяволов» оказался в нужное время в нужном месте, вовремя сориентировался на пятачке, и его шайба оказалась для «Нью-Джерси» победной. За счёт этого успеха хоккеисты «Дэвилз» ещё больше обострили борьбу за кубковую строчку на Востоке: шесть команд на границе зоны плей-офф расположились в 4-очковом интервале.