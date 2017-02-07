Метсола, Кареев, Ерёменко и ещё 3 лучших вратаря «регулярки» КХЛ

Андрей Кареев («Металлург» Нк / «Нефтехимик»)

Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут заканчивать регулярный чемпионат, а затем сражаться в Кубке Гагарина.

Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в Кубке Гагарина.

Открывает рейтинг лучших голкиперов по итогам регулярного чемпионата одно из открытий сезона —. Он начинал сезон в новокузнецком «Металлурге», а затем переехал на повышение в Нижнекамск и теперь с «Нефтехимиком» борется за путёвку в плей-офф.Кареева пока нельзя поставить в один ряд с, другими известными воспитанниками новокузнецкой вратарской школы, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что Андрей проводит очень сильный сезон. На данный момент Кареев с показателем 93,6 % отражённых бросков входит в пятёрку лучших вратарей лиги в этой номинации, и это при том, что голкипер большую часть сезона провёл в худшей команде лиги, где вратарь – в прямом смысле «расстрельная» должность. Во многом из-за огромного количества бросков по своим воротам Кареев имеет довольно низкий коэффициент надёжности – 2,35. В Нижнекамске Андрей появился как раз вовремя – у «Нефтехимика» в начале календарного года возникли проблемы с результативностью, и лишь блестящая игра голкипера позволяла команде набирать очки. Чего стоит только матч с «Салаватом Юлаевым», выигранный нижнекамцами по буллитам, в котором Кареев отразил 61 бросок, установив новый рекорд КХЛ. Можно не сомневаться, если «Нефтехимик» войдёт в плей-офф, сопернику команды Андрея Назарова придётся поломать голову над тем, как пробить Кареева.В это трудно поверить, но финский голкипер начинал этот сезон на скамейке запасных. Тогда ещё главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов почему-то больше доверял, а Метсола терпеливо ждал своего шанса. Но справедливость быстро восторжествовала, и миниатюрный финн стал незаменимым игроком хабаровчан – на данный момент Юха провёл уже 51 матч, это третий показатель в лиге. В этом сезоне Метсола улучшил свою прошлогоднюю статистику: прямо сейчас он отражает 93,5 % бросков, а его коэффициент надёжности — 1,82. Финский вратарь – главный творец того, что «Амур», не попав в плей-офф, имеет одну из лучших оборон в лиге. Меньше хабаровчан на Востоке пропустили только «Ак Барс» и «Трактор», а сам Юха семь раз оставлял нападающих соперника на голодном пайке и входит в тройку самых «сухих» вратарей лиги. У Метсолы ещё год контракта с хабаровским клубом и хочется, чтобы в следующем сезоне команда не отставала от своего голкипера.Голкипер нижегородского «Торпедо» под чутким руководством бывшего вратаряпроводит лучший сезон в карьере. То ли дело в том, что Проскуряков подошёл к самому вратарскому возрасту – Илье сейчас 29 лет, то ли он нашёл своего тренера – не так важно, что стало причиной расцвета весьма талантливого голкипера. Прошлый сезон в «Торпедо» стал для Проскурякова статистически весьма средним, зато сейчас Илья отражает 93,1 % бросков и пропускает 1,63 шайбы за матч, а это пятый показатель в лиге. Кроме того, на счету Проскурякова семь игр без пропущенных шайб. Да, голкипер «Торпедо», как и вся команда, не всегда стабилен, а эмоциональный Скудра, бывало, менял Проскурякова в воротах после нескольких пропущенных шайб, но в важных матчах Илья всегда даёт своей команде необходимую уверенность в надёжном тыле. Во многом благодаря своему голкиперу нижегородцы, не обладая большим бюджетом и звёздным составом, имеют шансы завершить «регулярку» на третьем месте Запада, сразу после двух «армейских» тяжеловесов. И есть ощущение, что с Проскуряковым в воротах «Торпедо» способно и на большее.Тройку лучших голкиперов этой «регулярки» открывает совсем ещё молодой вратарь СКА. Весной 2015 года его переход в СКА из обанкротившегося московского «Спартака» казался ошибкой, многие полагали, что юному вратарю в топ-клубе, где результат нужен здесь и сейчас, попросту не дадут шанса. Но Шестёркин спустя всего чуть больше года пробился в основную команду, потеснив обладателя кубка Гагарина. Причина тому – феноменальная для своих лет психологическая устойчивость и выдержка Шестёркина, помноженные на блестящую вратарскую выучку и талант. Эти факторы позволяют Игорю показывать в этом сезоне такую превосходную статистику: в 38 играх 94% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 1,58. Третье место в лиге по обоим показателям, а также восемь сухих матчей, три из которых – подряд. И всё это в 21 год! Самое главное, Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут штурмовать сначала первое место в регулярном чемпионате, а затем и кубок Гагарина.Чешский вратарь «Трактора» на своём примере опровергает известный стереотип о «синдроме второго сезона», который якобы обнаруживается у легионеров из этой восточно-европейской страны. Впрочем, прошлый сезон у Францоуза получился совсем коротким, голкипер провёл всего 18 матчей, а затем выбыл из-за травмы до конца сезона. Нельзя сказать, что и в этом чемпионате Павел получает много игрового времени: чех провёл лишь 29 игр, в то время как на счету его коллеги по «Трактору»– 34 сыгранные встречи. Тем удивительнее появление Францоуза в нашем рейтинге, но статистика – вещь упрямая. Праворукий голкипер челябинцев на данный момент лучший вратарь КХЛ по проценту отражённых бросков с показателем 95,3 %. По среднему количеству пропущенных шайб за игру Павел на втором месте с потрясающим результатом 1,45. Кроме того, за отведённые ему 29 матчей, Францоуз уходил без пропущенных шайб целых пять раз. Глядя на эти цифры, становится понятно, благодаря кому «Трактор» занимает место в четвёрке сильнейших команд Востока. Нет сомнений, что и в плей-офф команда Гатиятулина будет придерживаться осторожной, больше оборонительной игры, а в воротах ставка будет сделана на Францоуза, ведь просто кощунственно будет держать голкипера с такой статистикой на скамейке во время решающих матчей.Абсолютный лидер сезона в двух из трёх статистических номинаций для вратарей, олицетворение чемпионского духа бело-голубых, символ московского «Динамо» — это всё про, который проводит очередной блестящий сезон. С Ерёменко в воротах динамовцы чувствуют себя намного увереннее, чем с другими голкиперами, а как может быть иначе с такой статистикой: невероятный коэффициент надёжности – 1,31 пропущенная шайба за игру, высочайший процент отражённых бросков – 94,9% и девять матчей на ноль, больше всех в лиге. При этом Ерёменко провёл в воротах бело-голубых немалое количество игр (35 матчей) и вместе с командой с честью выдержал осенний кризис, когда команда балансировала на границе зоны плей-офф. Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в розыгрыше кубке Гагарина, а Ерёменко дважды подряд становился MVP плей-офф. Динамовцы сейчас борются за третью строчку в Западной конференции, но с таким Ерёменко им по большому счёту нет разницы, с какого места начинать новый поход за желанным трофеем.Вне рейтинга хотелось бы выделить ещё одного голкипера.из минского «Динамо» провёл уже 53 игры в этом сезоне, лишь три раза получив передышку. Стоит ли говорить о том, что Скривенс – абсолютный рекордсмен сезона по минутам, проведённым на льду? Поистине железный Бен, летом приехал в Минск из НХЛ и стал главной опоройпри строительстве новой команды. Из-за огромной игровой загруженности и нестабильного выступления минчан Скривенс не может похвастать гроссмейстерской статистикой, но он восемь раз оставлял свои ворота сухими (второй показатель в лиге), а также имеет три очка за результативные передачи. Вудкрофт неоднократно подчёркивал, что Скривенс очень много значит как для него, так и для всей команды, и с таким голкипером минчане могут навести шорох в плей-офф.