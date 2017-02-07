Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юха Метсола («Амур»)
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Метсола, Кареев, Ерёменко и ещё 3 лучших вратаря «регулярки» КХЛ

Кареев стал открытием сезона, Шестёркин вытеснил из ворот СКА матёрого Коскинена, а Александр Ерёменко вновь показывает чемпионскую игру.
7 февраля 2017, вторник. 11:00. Хоккей
>>> Опрос. Кто лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Кареев («Металлург» Нк / «Нефтехимик»)


Открывает рейтинг лучших голкиперов по итогам регулярного чемпионата одно из открытий сезона — Андрей Кареев. Он начинал сезон в новокузнецком «Металлурге», а затем переехал на повышение в Нижнекамск и теперь с «Нефтехимиком» борется за путёвку в плей-офф.
Кареева пока нельзя поставить в один ряд с Сергеем Бобровским и Ильёй Сорокиным, другими известными воспитанниками новокузнецкой вратарской школы, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что Андрей проводит очень сильный сезон. На данный момент Кареев с показателем 93,6 % отражённых бросков входит в пятёрку лучших вратарей лиги в этой номинации, и это при том, что голкипер большую часть сезона провёл в худшей команде лиги, где вратарь – в прямом смысле «расстрельная» должность. Во многом из-за огромного количества бросков по своим воротам Кареев имеет довольно низкий коэффициент надёжности – 2,35. В Нижнекамске Андрей появился как раз вовремя – у «Нефтехимика» в начале календарного года возникли проблемы с результативностью, и лишь блестящая игра голкипера позволяла команде набирать очки. Чего стоит только матч с «Салаватом Юлаевым», выигранный нижнекамцами по буллитам, в котором Кареев отразил 61 бросок, установив новый рекорд КХЛ. Можно не сомневаться, если «Нефтехимик» войдёт в плей-офф, сопернику команды Андрея Назарова придётся поломать голову над тем, как пробить Кареева.
Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут заканчивать регулярный чемпионат, а затем сражаться в Кубке Гагарина.

Юха Метсола («Амур»)


В это трудно поверить, но финский голкипер начинал этот сезон на скамейке запасных. Тогда ещё главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов почему-то больше доверял Александру Печурскому, а Метсола терпеливо ждал своего шанса. Но справедливость быстро восторжествовала, и миниатюрный финн стал незаменимым игроком хабаровчан – на данный момент Юха провёл уже 51 матч, это третий показатель в лиге. В этом сезоне Метсола улучшил свою прошлогоднюю статистику: прямо сейчас он отражает 93,5 % бросков, а его коэффициент надёжности — 1,82. Финский вратарь – главный творец того, что «Амур», не попав в плей-офф, имеет одну из лучших оборон в лиге. Меньше хабаровчан на Востоке пропустили только «Ак Барс» и «Трактор», а сам Юха семь раз оставлял нападающих соперника на голодном пайке и входит в тройку самых «сухих» вратарей лиги. У Метсолы ещё год контракта с хабаровским клубом и хочется, чтобы в следующем сезоне команда не отставала от своего голкипера.

Илья Проскуряков («Торпедо»)


Голкипер нижегородского «Торпедо» под чутким руководством бывшего вратаря Петериса Скудры проводит лучший сезон в карьере. То ли дело в том, что Проскуряков подошёл к самому вратарскому возрасту – Илье сейчас 29 лет, то ли он нашёл своего тренера – не так важно, что стало причиной расцвета весьма талантливого голкипера. Прошлый сезон в «Торпедо» стал для Проскурякова статистически весьма средним, зато сейчас Илья отражает 93,1 % бросков и пропускает 1,63 шайбы за матч, а это пятый показатель в лиге. Кроме того, на счету Проскурякова семь игр без пропущенных шайб. Да, голкипер «Торпедо», как и вся команда, не всегда стабилен, а эмоциональный Скудра, бывало, менял Проскурякова в воротах после нескольких пропущенных шайб, но в важных матчах Илья всегда даёт своей команде необходимую уверенность в надёжном тыле. Во многом благодаря своему голкиперу нижегородцы, не обладая большим бюджетом и звёздным составом, имеют шансы завершить «регулярку» на третьем месте Запада, сразу после двух «армейских» тяжеловесов. И есть ощущение, что с Проскуряковым в воротах «Торпедо» способно и на большее.
Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в Кубке Гагарина.

Игорь Шестёркин (СКА)


Тройку лучших голкиперов этой «регулярки» открывает совсем ещё молодой вратарь СКА Игорь Шестёркин. Весной 2015 года его переход в СКА из обанкротившегося московского «Спартака» казался ошибкой, многие полагали, что юному вратарю в топ-клубе, где результат нужен здесь и сейчас, попросту не дадут шанса. Но Шестёркин спустя всего чуть больше года пробился в основную команду, потеснив обладателя кубка Гагарина Микко Коскинена. Причина тому – феноменальная для своих лет психологическая устойчивость и выдержка Шестёркина, помноженные на блестящую вратарскую выучку и талант. Эти факторы позволяют Игорю показывать в этом сезоне такую превосходную статистику: в 38 играх 94% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 1,58. Третье место в лиге по обоим показателям, а также восемь сухих матчей, три из которых – подряд. И всё это в 21 год! Самое главное, Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут штурмовать сначала первое место в регулярном чемпионате, а затем и кубок Гагарина.

Павел Францоуз («Трактор»)


Чешский вратарь «Трактора» на своём примере опровергает известный стереотип о «синдроме второго сезона», который якобы обнаруживается у легионеров из этой восточно-европейской страны. Впрочем, прошлый сезон у Францоуза получился совсем коротким, голкипер провёл всего 18 матчей, а затем выбыл из-за травмы до конца сезона. Нельзя сказать, что и в этом чемпионате Павел получает много игрового времени: чех провёл лишь 29 игр, в то время как на счету его коллеги по «Трактору» Василия Демченко – 34 сыгранные встречи. Тем удивительнее появление Францоуза в нашем рейтинге, но статистика – вещь упрямая. Праворукий голкипер челябинцев на данный момент лучший вратарь КХЛ по проценту отражённых бросков с показателем 95,3 %. По среднему количеству пропущенных шайб за игру Павел на втором месте с потрясающим результатом 1,45. Кроме того, за отведённые ему 29 матчей, Францоуз уходил без пропущенных шайб целых пять раз. Глядя на эти цифры, становится понятно, благодаря кому «Трактор» занимает место в четвёрке сильнейших команд Востока. Нет сомнений, что и в плей-офф команда Гатиятулина будет придерживаться осторожной, больше оборонительной игры, а в воротах ставка будет сделана на Францоуза, ведь просто кощунственно будет держать голкипера с такой статистикой на скамейке во время решающих матчей.

Александр Ерёменко («Динамо» М)


Абсолютный лидер сезона в двух из трёх статистических номинаций для вратарей, олицетворение чемпионского духа бело-голубых, символ московского «Динамо» — это всё про Александра Ерёменко, который проводит очередной блестящий сезон. С Ерёменко в воротах динамовцы чувствуют себя намного увереннее, чем с другими голкиперами, а как может быть иначе с такой статистикой: невероятный коэффициент надёжности – 1,31 пропущенная шайба за игру, высочайший процент отражённых бросков – 94,9% и девять матчей на ноль, больше всех в лиге. При этом Ерёменко провёл в воротах бело-голубых немалое количество игр (35 матчей) и вместе с командой с честью выдержал осенний кризис, когда команда балансировала на границе зоны плей-офф. Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в розыгрыше кубке Гагарина, а Ерёменко дважды подряд становился MVP плей-офф. Динамовцы сейчас борются за третью строчку в Западной конференции, но с таким Ерёменко им по большому счёту нет разницы, с какого места начинать новый поход за желанным трофеем.

Вне рейтинга хотелось бы выделить ещё одного голкипера. Бен Скривенс из минского «Динамо» провёл уже 53 игры в этом сезоне, лишь три раза получив передышку. Стоит ли говорить о том, что Скривенс – абсолютный рекордсмен сезона по минутам, проведённым на льду? Поистине железный Бен, летом приехал в Минск из НХЛ и стал главной опорой Крейга Вудкрофта при строительстве новой команды. Из-за огромной игровой загруженности и нестабильного выступления минчан Скривенс не может похвастать гроссмейстерской статистикой, но он восемь раз оставлял свои ворота сухими (второй показатель в лиге), а также имеет три очка за результативные передачи. Вудкрофт неоднократно подчёркивал, что Скривенс очень много значит как для него, так и для всей команды, и с таким голкипером минчане могут навести шорох в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Амур ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Металлург Нк ХК Нефтехимик ХК Торпедо Александр Ерёменко Андрей Кареев Бен Скривенс Игорь Шестёркин Илья Проскуряков Павел Францоуз Юха Метсола
Новости. Хоккей
7 февраля 2017, вторник
13:34 «Медвешчак» покинули ещё два игрока — защитник Парлетт и форвард Лессио
13:08 «Вашингтон», «Чикаго», «Питтсбург», «Шаркс» – фавориты букмекеров в Кубке Стэнли
12:54 Бэбкок: набрать очко на выезде – это всегда хорошо
12:39 Макдэвид: очки не всегда являются прямым показателем ценности
12:19 Салливан: Кросби творит на площадке
12:02 Андре Петерссон пропустит Шведские игры из-за травмы
11:50 Юниорская сборная России U17 назвала состав на Турнир пяти наций
11:39 Волчков: лимит на легионеров нам в КХЛ и вовсе не нужен
11:23 Шибанова: мы знали, что мы лучше Канады
11:01 Сосина: за счёт командной игры и духа добились победы на Универсиаде
11:00 Ковалёв: не следил за Кубком мира, тяжело смотреть прямолинейный хоккей
10:46 Сорокина: нас весь матч «душили», а мы взяли и выиграли Универсиаду
10:36 Чистяков: давно я не видел, чтобы так хулиганили судьи
10:08 Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ
10:02 А. Юдин: «Медвешчак» распродал состав, а «Спартак» и «Северсталь» за его спиной
10:01 Читатели: Скривенс — лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ
09:48 Малкин вернулся к тренировкам на льду
09:32 Малкин: я получаю удовольствие от каждой игры с Кросби
09:30 Кадейкин: воспринимаю название «олимпийская сборная» скорее по возрасту
09:26 Хайман стал рекордсменом «Торонто» среди новичков по голам в меньшинстве
09:22 «Авангард» вошёл в число крупнейших налогоплательщиков Омска
09:19 Средняя результативность Овечкина в сезоне – 2-й худший показатель за карьеру
09:15 Кросби: 1000 очков – впечатляющая цифра, но больше думаю о том, с кем я играл
09:13 Пепеляев: ХК «Сочи» некуда отступать и без разницы, с кем играть
09:04 5 разных новичков «Торонто» впервые в истории клуба забили по голу в одном матче
09:00 Нелсон, Хаттон и Заха — звёзды дня в НХЛ
06:05 «Сухарь» Хаттона помог «Сент-Луису» обыграть «Филадельфию»
05:59 «Нью-Джерси» победил «Баффало»
05:53 «Айлендерс» в ОТ вырвали победу у «Торонто», Кулёмин и Сошников забили по голу
00:56 Каменский: игроки НХЛ хотят поехать на Олимпиаду, их мнение должно учитываться
00:41 Слепышев: тренерский штаб «Эдмонтона» мне доверяет, есть время показывать себя
00:39 Падакин: Барулин спас «Сочи» в начале матча, а потом мы перестроились
00:29 Буре: без игроков НХЛ цена победы на Олимпиаде будет совершенно иной
00:22 Результаты игрового дня МХЛ
00:22 Радулов: у Нестерова есть опыт игры в плей-офф — это плюс для «Монреаля»
00:22 Нападающий «Питтсбурга» Хагелин получил сотрясение мозга
6 февраля 2017, понедельник
23:52 Гончаренко: судьи нас убивали, но золото мы канадкам не отдали
23:31 Буцаев: игроки «Сочи» молодцы, выстояли в меньшинстве в третьем периоде
23:30 Чубаров: «Торпедо» провалило 2-й период, потом спохватилось, но не хватило сил
22:59 Хичкок: с Йео «Сент-Луис» в хороших и умелых руках
22:40 Задоров и Григоренко провели мастер-класс для детской команды «Колорадо»
22:14 Малкин: может, я выиграю ещё пару трофеев и стану 101-м в списке НХЛ
21:56 Гол и передача Петерссона помогли «Сочи» одержать победу над «Торпедо»
21:34 Кронвалль переведён из списка травмированных и другие изменения в составах
21:07 «Нэшвилл» вернул из АХЛ вратаря Сароса и отправил Мазанеца в фарм-клуб
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+