«Американские судьи нас убивали». Россиянки — лучшие в Алма-Ате

С первых же минут встречи наши девушки захватили инициативу. Уже на 12-й минуте Ольга Сосина реализовала большинство, а в конце первого периода Людмила Белякова сделала счёт 2:0. Начало второй двадцатиминутки осталось за канадскими хоккеистками — Келти Эпперсон сократила отставание своей команды. Однако россиянки не растерялись, и Сосина быстро оформила дубль. Точку в матче поставила Алевтина Штарёва. Россиянки нанесли 36 бросков по воротам канадок, соперницы — на 10 меньше.
Людмила Белякова
Фото: instagram.com/ludmila_9
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После матча россиянки пожаловались на предвзятое судейство в финале.
«Почему канадки получили 12 минут штрафного времени, а Россия — 40? Судили матч американки! Понятно, что многие удаления были не по делу. Арбитры хотели подравнять игру, дать канадкам шанс. Но мы доказали, что сильнее на льду и вчетвером, и даже втроём! Конечно, сейчас мы все по-настоящему счастливы. Нас убивали, но золото мы Канаде не отдали! Мы от начала до конца контролировали ход игры. Если бы не придумки арбитров — всё было бы ещё проще», — заявила защитник женской студенческой сборной России Ангелина Гончаренко.
Перед стартом турнира девушки посетили церемонию открытия 28-й Всемирной зимней универсиады в Алма-Ате и остались в восторге от увиденного.
Нападающий сборной России и «Торнадо» Елена Дергачёва мыслями уже на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Вот такие прекрасные девушки защищали честь студенческой сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.
Отметим, что женская сборная России сохранила статус действующего чемпиона Универсиады. Ранее она выиграла турнир в 2015 году, а до этого три раза подряд золото брали хоккеистки студенческой сборной Канады. Бронзовым призёром Универсиады-2017 стала команда США, победившая в матче за третье место сборную Китая со счётом 3:0.