«Американские судьи нас убивали». Россиянки — лучшие в Алма-Ате

Людмила Белякова Фото: instagram.com/ludmila_9

Женская студенческая сборная России в финале одержала победу над командой Канады и стала чемпионом XVIII Всемирной зимней универсиады. Встреча завершилась со счётом 4:1.С первых же минут встречи наши девушки захватили инициативу. Уже на 12-й минутереализовала большинство, а в конце первого периодасделала счёт 2:0. Начало второй двадцатиминутки осталось за канадскими хоккеистками —сократила отставание своей команды. Однако россиянки не растерялись, и Сосина быстро оформила дубль. Точку в матче поставила. Россиянки нанесли 36 бросков по воротам канадок, соперницы — на 10 меньше.После матча россиянки пожаловались на предвзятое судейство в финале.«Почему канадки получили 12 минут штрафного времени, а Россия — 40? Судили матч американки! Понятно, что многие удаления были не по делу. Арбитры хотели подравнять игру, дать канадкам шанс. Но мы доказали, что сильнее на льду и вчетвером, и даже втроём! Конечно, сейчас мы все по-настоящему счастливы. Нас убивали, но золото мы Канаде не отдали! Мы от начала до конца контролировали ход игры. Если бы не придумки арбитров — всё было бы ещё проще», — заявила защитник женской студенческой сборной РоссииПеред стартом турнира девушки посетили церемонию открытия 28-й Всемирной зимней универсиады в Алма-Ате и остались в восторге от увиденного.Нападающий сборной России и «Торнадо»мыслями уже на Олимпиаде в Пхёнчхане.Вот такие прекрасные девушки защищали честь студенческой сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.Отметим, что женская сборная России сохранила статус действующего чемпиона Универсиады. Ранее она выиграла турнир в 2015 году, а до этого три раза подряд золото брали хоккеистки студенческой сборной Канады. Бронзовым призёром Универсиады-2017 стала команда США, победившая в матче за третье место сборную Китая со счётом 3:0.