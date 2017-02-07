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175 лет назад 2016
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Почему КХЛ должна исключить «Медвешчак»?
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Хорватские фарцовщики. 7 причин, почему нужно выгнать «Медвешчак»

Продажа лидеров, русские деньги, расставание с Дуайером и сокращение лиги. Почему КХЛ нужно без раздумий выгонять «Медвешчак»?
7 февраля 2017, вторник. 14:00. Хоккей
Член совета директоров КХЛ и бывший президент лиги Александр Медведев заявил, что будущее «Медвешчак» будет рассмотрено на совете директоров наравне с другими клубами. Мы предлагаем его не дожидаться и объясняем, почему хорватский клуб необходимо как можно скорее исключить из Континентальной хоккейной лиги.

Продают когда угодно и кого угодно


Первая и основная претензия к «Медвешчаку» — массовая продажа игроков. Казалось бы, в той или иной степени этим занимаются все клубы в лиге. Особенно те, что сопоставимы с хорватами по величине бюджета. Да только та же «Кузня» свою главную звёздочку Кирилла Капризова продала в межсезонье, а в минувший дедлайн отказалась отпускать его тёзку Семёнова. Загребцы же готовы продать кого угодно, кому угодно и когда угодно. Жильбер Брюле – лучший бомбардир команды? Выгодно продадим его в «Нефтехимик». Дэнни Тейлор – основной вратарь? Срубим деньги на желании «Сибири» оперативно найти замену травмированному Салаку.
По пути новосибирцев пошли и в «Салавате Юлаеве», заменив Андреаса Энгквиста чехом Томашем Мертлем. Шон Мориссонн в разгар сезона сменил Загреб на Владивосток, а Петерис Скудра закупился в хорватском супермаркете оптом, перетянув в «Торпедо» сразу двух форвардов «Медвешчака».

А сколько игроков загребцы отпустили в европейские чемпионаты? Особняком стоит случай с Францисом Паре, который уехал в Швейцарию сразу после того, как принял участие в Матче звёзд. Этим шагом «Медвешчак» подставил всю лигу: отъезд Паре, выбранного для участия в уфимском празднике, автоматически означал, что КХЛ потеряла звезду. Что это, если не удар по имиджу? Поговаривают, что ещё при заключении контрактов с новичками боссы хорватского клуба рассылают по клубам предложения о продаже. Другими словами, в лиге существует 28 клубов, которые обозначают хоть какие-то турнирные цели, и одна, которая ставит перед собой совершенно иные задачи. Такая белая ворона сильнейшей лиге Европы точно не нужна.

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Они лишили нас Дуайера


Когда говорят о «Медвешчаке», то любят вспоминать команду образца первого сезона, когда был и жёсткий североамериканский стиль, и мастеровитые североамериканцы, и громкие победы над ЦСКА, и участие в плей-офф. Многое из этого кануло в Лету, но Горди Дуайер по крайней мере пытался воссоздать ту философию, что была у команды во времена Марка Френча. Бывший тафгай лепил крепкий духовитый коллектив из того, что было в его распоряжении. Канадский Папа Карло, не иначе. Дуайер, несмотря на своё прошлое, не держал в команде чистых бойцов и не устраивал беспредел а-ля старый «Витязь». При этом закончить матч с «Медвешчаком» без синяков, обыграв хорватов на одном коньке, было миссией практически невыполнимой. Однако за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата хорваты отпустили и Дуайера. Специалист, который был открыт и доброжелателен для прессы, отправился в Швейцарию, возглавив «Амбри-Пиотту». Доработай он сезон в Загребе, возможно, Горди получил бы предложение от другого клуба КХЛ, но теперь высока вероятность, что он осядет в NLA, а мы потеряем квалифицированного и самобытного тренера.
В лиге существует 28 клубов, которые обозначают хоть какие-то турнирные цели, и одна, которая ставит перед собой совершенно иные задачи.

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Соперники «Медвешчака» в разных условиях


Если вы думаете, что бизнес «Медвешчака» по продаже игроков — это личное дело клуба, то сильно ошибаетесь. Устраивая трансферную круговерть, руководство «медведей» напрямую влияет на распределение мест в турнирной таблице. В начале сезона «Медвешчак» — это одна команда, а в концовке – совершенная другая. Яркий пример: в своём последнем, на данный момент, матче хорваты вышли против «Витязя» с 13 полевыми игроками, среди которых было лишь три защитника. Победителя этого матча можно было предсказать заранее, даже не обладая экстрасенсорными способностями. Тогда как сочинцы, являющиеся конкурентами подмосковной команды за место в восьмёрке, последний раз встречались с «Медвешчаком» в ноябре, когда загребцы ещё обладали вполне боеспособным составом. Ну а больше всего повезло «Словану». Уже после матча с «Витязем» хорватское руководство отпустило защитника Блейка Парлетта в «Таппару», а также перенесло последний домашний матч из Загреба в Братиславу. Не условия для набора очков, а сказка.

Живут на деньги «Газпрома»


«Любой каприз за ваши деньги» — можно было воспользоваться этой простой истиной и дать «Медвешчаку» карт-бланш на любые поступки, в том числе и трансферного толка. Вот только когда заступники хорватского клуба говорят, что продажами хоккеистов «медведи» зарабатывают деньги и окупают свой бюджет, почему-то умалчивается, что у иностранного клуба есть действующий контракт с «Газпромом». Это отнюдь не прецедент: российский капитал присутствовал в бюджете и пражского «Льва», и рижского «Динамо». Александр Медведев недавно заявил, что поддерживая хорватский клуб, «Газпром» рассчитывал, что со временем местный бизнес начнёт аккумулировать средства, необходимые для формирования бюджета. Хорватские спонсоры действительно появились, в частности из банковской сферы, но для содержания команды КХЛ этого явно недостаточно. Не пора ли государственной компании заканчивать с благотворительностью? Куда уместнее перенаправить эти деньги на поддержку команды в том же Новокузнецке.
Идея с обкаткой молодых недорогих российских игроков в составе хорватского клуба с треском провалилась.

Бюджет больше подходит для Австрийской лиги


Как бы это кому ни нравилось, но КХЛ – лига больших бюджетов. Для здоровья российского хоккея будет правильно затянуть пояса и перестать бросаться деньгами, но пока это данность. Тем более от расходов на перелёты, учитывая огромные расстояния, никуда не деться. «Медвешчак» же изначально зашёл в лигу с солидным бюджетом для среднестатистического европейского клуба, но с микроскопическим по меркам КХЛ. По последним официальным данным, которые лига публиковала перед сезоном-2013/14, хорваты тратили на зарплаты 180 млн рублей в год. Меньше, чем у кого бы то ни было в лиге. И это в те времена, когда за «медведей» выступали Чичу, Лингле, Веске. Сейчас исполнители такого уровня, а значит и таких зарплатных жалований, в столице Хорватии не водятся. Соответственно из-за бюджета, не соответствующего уровню лиги, руководству «Медвешчака» приходится изощряться, продавая всё, что движется. Быть может, настало время жить по средствам и вернуться в Австрийскую лигу?


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В Загребе почти нет русских игроков


Поговаривают, что в следующем году руководство «Куньлуня» установит общую квоту для российских и китайских игроков, которая составит 10 человек. Получается, что работу в Пекине получат 5-7 россиян. Одно время и «Медвешчак» был готов предоставить рабочие места нашим соотечественникам, что хоть как-то оправдывало существование хорватского клуба. Перед прошлым сезоном на сборы «Медвешчака» пожаловала целая группа российских хоккеистов, но вот только их уровень был весьма сомнительным. Любопытно и то, что чуть ли не все они были клиентами одного агента. В итоге до старта сезона дожили единицы, а в основу из всей диаспоры пробился только Илья Аркалов. До недавнего времени он был единственным россиянином в Загребе, но в дедлайн «Адмирал» отправил туда за игровой практикой Кирилла Воронина. В целом же идея с обкаткой молодых недорогих российских игроков в составе хорватского клуба с треском провалилась.
«Медвешчак» — чуть ли не единственный очевидный кандидат на выход из КХЛ наряду с рижским «Динамо».

КХЛ необходимо сокращение


На девятый год существования КХЛ стало очевидно: лига раздута. Раздута настолько, что это понимают люди со стороны Атлантики и даже внутри самой лиги. В то время когда в других европейских чемпионатах выступают по 12-14 команд, КХЛ пытается угнаться за НХЛ, не имея для этого необходимых ресурсов. Возможно, резать по живому начнут уже после этого сезона. Но кому указать на выход? «Куньлунь» — проект политический, одобренный на самом верху. «Йокерит» хоть и проводит неудачный сезон, делает лигу лучше, как и «Слован». Несмотря на похолодание отношений между Россией и Беларусью, вряд ли перемены затронут минское «Динамо». Прочные позиции у «Барыса». На защиту «Кузни» всякий раз готовы прийти её многочисленные воспитанники, и даже «Югра» за время выступления в КХЛ обзавелась сильной школой, который выступает для неё социальным щитом. А как можно убрать из лиги «Витязь», после того как подмосковная команда провела лучший сезон в своей истории? Вот и получается, что «Медвешчак» — чуть ли не единственный очевидный кандидат на выход из КХЛ наряду с рижским «Динамо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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