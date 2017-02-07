Ковалёв: играл бы на уровне Ягра, но хоккей сейчас «бей-беги»

В Россию олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 1994 года приезжает редко. Однако по приглашению члена совета директоров КХЛ и генерального директора теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александра Медведева Ковалёв прилетел на несколько дней в Северную столицу. В Петербурге Алексей принял участие в теннисном турнире «Формула Теннис-Хоккей». Корреспондент «Чемпионата» встретилась с легендарным хоккеистом прямо на корте.
«Смог бы ещё играть на уровне Ягра»
— Алексей, обычно хоккеисты играют в гольф. Как в вашей жизни возник теннис?
— Хоккеисты вообще многими видами спорта занимаются. Гольф, конечно, с хоккеем похожи, но и в теннис тоже играют многие. Я всегда любил теннис, может быть, если бы не хоккей, стал бы теннисистом. Но на корте высокая нагрузка на колени, поэтому и не выбрал его.
— Полгода назад вы объявили о возобновлении карьеры. Поняли, что без соревновательного драйва не мыслите жизни?
— Не сказал бы, что возобновлял карьеру. Я очень хотел вернуться, но не получилось. Поэтому сейчас работаю в швейцарском клубе генеральным менеджером и спортивным директором. Теперь больше делаю для развития хоккея.
— Но в этом сезоне вы провели 11 матчей за «Висп».
— Я на замене, если надо помочь, то всегда в строю. Во второй швейцарской лиге можно заявить в команду только двух иностранцев. Если один из легионеров травмирован, то я попадаю в заявку. 11 игр за сезон — совсем немного, я больше на работе вне льда сконцентрирован.
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— Смогли бы составить конкуренцию в НХЛ Яромиру Ягру?
— Конкуренцию в плане его статистики составить невозможно. А так, играть на таком уровне я спокойно могу, просто сейчас в хоккее другой подход. Если раньше упор делался на технику, то сейчас установка «бей-беги», главное, чтобы молодые лёгкие ребята быстрее бежали и сильно бросали. Сегодня тяжело смотреть матчи, потому что хоккей перестал быть комбинационным.
— Насколько пристально следите сейчас за НХЛ и КХЛ?
— Практически не слежу, иногда смотрю результаты матчей НХЛ, некоторые голы пересматриваю и всё.
«На динамовской базе говорил Овечкину: «Тебе стоит сейчас ехать в НХЛ, пока молодой»
— Александру Овечкину осталось набрать всего 15 очков, чтобы обойти вас в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. Как относитесь к Овечкину и когда поняли, что он будет первым, кто потеснит вас?
— Как можно было понять, когда он меня обгонит? Этого не предугадать. С Овечкиным у нас был разговор на динамовской базе ещё перед его отъездом в НХЛ. Я ему сказал тогда: «Тебе стоит сейчас ехать в НХЛ, потому что, пока ты молодой, у тебя больше возможностей громко заявить о себе там, твой стиль игры очень подходит заокеанской лиге, ты быстро приспособишься там». Он приехал в «Вашингтон» и сразу стал звездой. А что касается его голов, то Саша хорошо бросает, а те, кто хорошо бросает, всегда выделяются статистикой.
Во второй швейцарской лиге можно заявить в команду только двух иностранцев. Если один из легионеров травмирован, то я попадаю в заявку.
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— В топ-100 хоккеистов НХЛ попали Дацюк, Фёдоров, Буре и Овечкин. Согласны со списком россиян?
— Не совсем, наверное. Стиль игры 20-30 лет назад отличался от того, что есть сейчас. Но я считаю, что такие игроки, как Сергей Макаров, Владимир Крутов, заслуживают быть в списке лучших. Им не было равных в то время, то, что они творили на льду вместе с Игорем Ларионовым, это невероятно. О них до сих пор говорят и пишут. Думаю, есть масса других игроков, которые могли войти в топ-100.
— Удивились, как Александр Радулов быстро стал своим в «Монреале»? Ведь там требовательные болельщики.
— В Монреале не так уж тяжело прижиться, если ты своей работе уделяешь всё время и делаешь её на 100%. Там легко влиться в струю, тем более это хоккейный город, люди живут этим видом спорта. Нужно полностью отдаваться своему делу. Видимо, Александру это удалось.
— У вас были какие-нибудь инциденты с монреальской прессой?
— Да везде, как только плохо сыграл матч, на тебя обрушивается критика, удачно сыграл — ты хороший. Журналисты везде одинаковые.
— Есть российский игрок из новой волны, за игрой которого следите с большим удовольствием?
— Очень нравится стиль игры Тарасенко, Кузнецова, выделил бы Дацюка, хоть он и постарше. Павел уже в Россию переехал, но его игра по-прежнему восхищает. От таких игроков никогда не знаешь, чего ждать. Они хитрые, всегда что-то придумывают на льду. Именно такой стиль в хоккее мне импонирует.
Раньше можно было в России дух перевести, а теперь приезжаешь сюда и постоянно в суете какой-то находишься.
— Понравилась ли вам игра сборной России на Кубке мира?
— Да не было возможности следить за турниром. Настолько безынтересен сейчас такой прямолинейный хоккей, что желания смотреть Кубок мира особо не было.
«В России уже чувствую себя неуютно, за последние пять лет был раза два»
— У вас накопился солидный опыт, вас знают в хоккейном мире. Почему пока обосновались в Швейцарии, а не занимаете какую-то должность в НХЛ или КХЛ?
— Такой работы, которую мне дали в Швейцарии, мне не предлагали больше нигде.
— То есть предложений из НХЛ вообще не было?
— Если бы были, я бы с удовольствием остался в Америке.
— Скучаете по родине? Как часто удаётся приезжать в Россию?
— Редко, только если на такие мероприятия, как здесь. За последние пять лет в России был два раза. В Питере уже очень давно не был, а в Москве последний раз был два года назад.
— В Америке вы прожили 20 лет. К чему за эти годы так и не смогли привыкнуть?
— Я достаточно хорошо чувствую себя за океаном, мне всё нравится. Я в последнее время неуютно ощущаю себя в России, здесь жизнь немного изменилась — стала быстрой. Раньше можно было в России дух перевести, а теперь приезжаешь сюда и постоянно в суете какой-то находишься. Сейчас я ещё и в Швейцарию переехал и совсем успокоился.
— Сильно отличается ваша жизнь в Швейцарии от жизни в Америке и России?
— Конечно. Там совершенно другой менталитет, другое понятие времени. Швейцарцы — очень необычный народ по тому, как они живут, как относятся к работе.
— Есть ли какой-то клуб в Швейцарии, например «Висп», который, по вашему мнению, мог бы вступить в КХЛ?
— Нет, пока рано. Для этого нужно ещё проделать много работы. Про будущее говорить трудно. Швейцарцы любят оставаться в своей Швейцарии и не выходить за пределы. У них своя лига есть, они там играют, а включаться в КХЛ им неинтересно.
— Насколько в Швейцарии популярен хоккей?
— Достаточно популярен. Он развивается, есть интересные игроки. С каждым годом интерес растёт, поэтому и на турнирах Швейцария выступает всё лучше и лучше.
— Если рассуждать гипотетически, работа в штабе сборной России вам интересна?
— В зависимости от того, какая работа, да и своего народу в сборной достаточно. Но всегда было бы интересно поработать в сборной. Хотя опять же, что именно нужно будет делать. Ездить собирать и смотреть игроков мне не интересно, а работать непосредственно с игроками — вот это здорово. Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь.
«Перстень за в Кубке Стэнли — 1994 достаю редко, прошлым не живу»
— Кем вы больше себя ощущаете, оглядываясь на заокеанскую карьеру — игроком «Рейнджерс», «Питтсбурга» или «Монреаля»?
— Не люблю выбирать, везде работа была одинаковая. Во всех клубах я выкладывался на 100%, везде были интересные игроки и тренеры. Мне было во всех командах хорошо, потому что я делал то, что люблю.
— С кем из партнёров по чемпионскому «Рейнджерс» общаетесь до сих пор?
— Я вообще мало с кем общаюсь из мира хоккея. У кого-то свой бизнес или другая какая-то работа. Обычно люди пересекаются по каким-то причинам, но у меня не выходит так.
— Где храните перстень за победу в Кубке Стэнли-1994?
— Дома лежит, редко достаю его. Прошлым не живу, пытаюсь дальше двигаться.
Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь.
— Вспоминаете свои лучшие матчи?
— Иногда бывает, но в основном во время обучения игроков пересматриваю какие-то матчи, чтобы потом показать им пример.
— Лучший тренер в вашей карьере и лучшие партнёры?
— Тренер — Майк Кинэн, с которым работал в «Рейнджерс». А партнёры — Роберт Ланг и Мартин Страка.
— Продолжаете ли играть на саксофоне?
— Уже не играю лет 15. Игорь Бутман уехал, и возможности как-то не было. Забросил, в общем, хобби.
— Известно, что вы и авиацией увлекались раньше.
— Продал свой самолёт. Когда работы не было, летал, а сейчас времени и возможности нет.
— Когда планируете официально завершить карьеру?
— Уже не хочу играть (улыбается), уже хочу работать. Я так понял, что у меня уже нет нигде возможности играть.
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