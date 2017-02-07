Ковалёв: играл бы на уровне Ягра, но хоккей сейчас «бей-беги»

«Смог бы ещё играть на уровне Ягра»

«На динамовской базе говорил Овечкину: «Тебе стоит сейчас ехать в НХЛ, пока молодой»

Во второй швейцарской лиге можно заявить в команду только двух иностранцев. Если один из легионеров травмирован, то я попадаю в заявку.

Раньше можно было в России дух перевести, а теперь приезжаешь сюда и постоянно в суете какой-то находишься.

«В России уже чувствую себя неуютно, за последние пять лет был раза два»

«Перстень за в Кубке Стэнли — 1994 достаю редко, прошлым не живу»

Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь.

В октябре 2016 года поклонников хоккея не могла не поразить новость, чтов возрасте 43 лет вышел на лёд в составе швейцарского клуба «Висп». Притом что он является спортивным директором этой команды. Но это был разовый случай. В целом же в последнее время об Алексее, как правило, вспоминают лишь в связи с, который готовится обогнать его по количеству набранных очков в НХЛ. Ковалёв же провёл за океаном 1316 игр и набрал 1029 (430+599) баллов.В Россию олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 1994 года приезжает редко. Однако по приглашению члена совета директоров КХЛ и генерального директора теннисного турнира St. Petersburg Ladies TrophyКовалёв прилетел на несколько дней в Северную столицу. В Петербурге Алексей принял участие в теннисном турнире «Формула Теннис-Хоккей». Корреспондент «Чемпионата» встретилась с легендарным хоккеистом прямо на корте.— Хоккеисты вообще многими видами спорта занимаются. Гольф, конечно, с хоккеем похожи, но и в теннис тоже играют многие. Я всегда любил теннис, может быть, если бы не хоккей, стал бы теннисистом. Но на корте высокая нагрузка на колени, поэтому и не выбрал его.— Не сказал бы, что возобновлял карьеру. Я очень хотел вернуться, но не получилось. Поэтому сейчас работаю в швейцарском клубе генеральным менеджером и спортивным директором. Теперь больше делаю для развития хоккея.— Я на замене, если надо помочь, то всегда в строю. Во второй швейцарской лиге можно заявить в команду только двух иностранцев. Если один из легионеров травмирован, то я попадаю в заявку. 11 игр за сезон — совсем немного, я больше на работе вне льда сконцентрирован.— Конкуренцию в плане его статистики составить невозможно. А так, играть на таком уровне я спокойно могу, просто сейчас в хоккее другой подход. Если раньше упор делался на технику, то сейчас установка «бей-беги», главное, чтобы молодые лёгкие ребята быстрее бежали и сильно бросали. Сегодня тяжело смотреть матчи, потому что хоккей перестал быть комбинационным.— Практически не слежу, иногда смотрю результаты матчей НХЛ, некоторые голы пересматриваю и всё.— Как можно было понять, когда он меня обгонит? Этого не предугадать. С Овечкиным у нас был разговор на динамовской базе ещё перед его отъездом в НХЛ. Я ему сказал тогда: «Тебе стоит сейчас ехать в НХЛ, потому что, пока ты молодой, у тебя больше возможностей громко заявить о себе там, твой стиль игры очень подходит заокеанской лиге, ты быстро приспособишься там». Он приехал в «Вашингтон» и сразу стал звездой. А что касается его голов, то Саша хорошо бросает, а те, кто хорошо бросает, всегда выделяются статистикой.— Не совсем, наверное. Стиль игры 20-30 лет назад отличался от того, что есть сейчас. Но я считаю, что такие игроки, как Сергей Макаров, Владимир Крутов, заслуживают быть в списке лучших. Им не было равных в то время, то, что они творили на льду вместе с Игорем Ларионовым, это невероятно. О них до сих пор говорят и пишут. Думаю, есть масса других игроков, которые могли войти в топ-100.— В Монреале не так уж тяжело прижиться, если ты своей работе уделяешь всё время и делаешь её на 100%. Там легко влиться в струю, тем более это хоккейный город, люди живут этим видом спорта. Нужно полностью отдаваться своему делу. Видимо, Александру это удалось.— Да везде, как только плохо сыграл матч, на тебя обрушивается критика, удачно сыграл — ты хороший. Журналисты везде одинаковые.— Очень нравится стиль игры Тарасенко, Кузнецова, выделил бы Дацюка, хоть он и постарше. Павел уже в Россию переехал, но его игра по-прежнему восхищает. От таких игроков никогда не знаешь, чего ждать. Они хитрые, всегда что-то придумывают на льду. Именно такой стиль в хоккее мне импонирует.— Да не было возможности следить за турниром. Настолько безынтересен сейчас такой прямолинейный хоккей, что желания смотреть Кубок мира особо не было.— Такой работы, которую мне дали в Швейцарии, мне не предлагали больше нигде.— Если бы были, я бы с удовольствием остался в Америке.— Редко, только если на такие мероприятия, как здесь. За последние пять лет в России был два раза. В Питере уже очень давно не был, а в Москве последний раз был два года назад.— Я достаточно хорошо чувствую себя за океаном, мне всё нравится. Я в последнее время неуютно ощущаю себя в России, здесь жизнь немного изменилась — стала быстрой. Раньше можно было в России дух перевести, а теперь приезжаешь сюда и постоянно в суете какой-то находишься. Сейчас я ещё и в Швейцарию переехал и совсем успокоился.— Конечно. Там совершенно другой менталитет, другое понятие времени. Швейцарцы — очень необычный народ по тому, как они живут, как относятся к работе.— Нет, пока рано. Для этого нужно ещё проделать много работы. Про будущее говорить трудно. Швейцарцы любят оставаться в своей Швейцарии и не выходить за пределы. У них своя лига есть, они там играют, а включаться в КХЛ им неинтересно.— Достаточно популярен. Он развивается, есть интересные игроки. С каждым годом интерес растёт, поэтому и на турнирах Швейцария выступает всё лучше и лучше.— В зависимости от того, какая работа, да и своего народу в сборной достаточно. Но всегда было бы интересно поработать в сборной. Хотя опять же, что именно нужно будет делать. Ездить собирать и смотреть игроков мне не интересно, а работать непосредственно с игроками — вот это здорово. Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь.— Не люблю выбирать, везде работа была одинаковая. Во всех клубах я выкладывался на 100%, везде были интересные игроки и тренеры. Мне было во всех командах хорошо, потому что я делал то, что люблю.— Я вообще мало с кем общаюсь из мира хоккея. У кого-то свой бизнес или другая какая-то работа. Обычно люди пересекаются по каким-то причинам, но у меня не выходит так.— Дома лежит, редко достаю его. Прошлым не живу, пытаюсь дальше двигаться.— Иногда бывает, но в основном во время обучения игроков пересматриваю какие-то матчи, чтобы потом показать им пример.— Тренер — Майк Кинэн, с которым работал в «Рейнджерс». А партнёры — Роберт Ланг и Мартин Страка.— Уже не играю лет 15. Игорь Бутман уехал, и возможности как-то не было. Забросил, в общем, хобби.— Продал свой самолёт. Когда работы не было, летал, а сейчас времени и возможности нет.— Уже не хочу играть (), уже хочу работать. Я так понял, что у меня уже нет нигде возможности играть.