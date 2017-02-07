Россия не оставила шансов Канаде, «Динамо» притормозило «Витязь»

Универсиада: россияне одолели канадцев и вышли в финал

Серия «Витязя» прервалась

«Если НХЛ откажется от ОИ, они не перестанут быть интересным турниром»

«Медвешчак» продолжает позорить лигу

Продолжают поступать приятные новости с Универсиады. Накануне мы порадовались за наших девушек, которые в финале выиграли у Канады и завоевали звание чемпионок. Пришло время похвалить мужчин — пока не с титулом, но с выходом в финал. И снова обыграны «кленовые листья». Счёт аналогичный с женским турниром – 4:1. У россиян отличились Заборников, Осипов, Ерофеев и Иванов. В финале нашим соотечественникам предстоит сыграть со сборной Казахстана – хозяйкой соревнования. Кстати, после побед девушек, а теперь и ребят слышишь и читаешь недовольные высказывания из серии: «А кого мы обыграли? Привезли профессиональных спортсменов, а у соперников сплошь любители». Может, оно и так, вот только кого это волнует и почему нас должны интересовать чужие проблемы? Кто и кого привозит – дело сугубо личное, если это не противоречит регламенту студенческих Игр. Нам же нужно просто порадоваться за россиян и поздравить их с завоёванными медалями.Восемь побед подряд одержала команда Валерия Белова до приезда в Минск. И оступилась именно в столице Беларуси. Местное «Динамо», гарантировавшее себе выход в плей-офф, вполне могло выиграть матч в основное время, дважды реализовав большинство в первом периоде. Однако у подмосковного клуба есть своя спецбригада и свой ответ на сей счёт. Аалтонен и Копейкин во второй двадцатиминутке повторили успех «зубров», по разу огорчив Скривенса. В дальнейшем команды обменялись заброшенными шайбами, а овертайм, получившийся захватывающим, победителя не выявил. В серии буллитов Игоря Сапрыкина переиграл только Аарон Палушай, а Скривенса не пробил никто. В итоге два очка отправились в копилку минчан, но и «Витязь» набрал важное для себя очко в борьбе за плей-офф. Почти нет сомнений, что хоккеисты Валерия Белова там окажутся. Хотя «Сочи» не оставляет попыток догнать клуб из Подольска и «Йокерит». Всё решится после паузы на Евротур.Президент Международной федерации хоккеяпрокомментировал переговоры с Национальной хоккейной лигой о возможности участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.«Олимпиада – это спортивное событие мирового масштаба, которое предлагает влиятельную платформу для такого спорта, как хоккей. Олимпийские игры заслуживают того, чтобы показать зрителям соревнования лучших хоккеистов. Я не снимаю с себя обязательств гарантировать, что у нас будут играть лучшие из лучших, и показать максимальную версию нашего вида спорта.Олимпийский хоккей имеет славную, захватывающую историю, которая не заканчивается Играми-1998 в Нагано, в которых игроки НХЛ впервые приняли участие. Вспомните шведов в Лиллехаммере, сборную СССР в Кортина Д'Ампеццо, американцев в Лейк-Плэсиде. Это лишь некоторые из великих эпизодов, свидетелями которых мы были на Олимпиадах. Но если энхаэловцы в Корею не приедут, у меня нет никаких сомнений в том, что мужской олимпийский турнир будет таким же захватывающим и интересным, как раньше. Мы не станем менять формат соревнования, его правила, расписание или ограничивать возраст участвующих игроков до 23 лет», — отметил Фазель.«Медвешчак» расстался с очередными игроками. Защитник Блейк Парлетт перешёл в финский клуб «Таппара», а форвард Лукас Лессио отправился в шведский «Эребру». Напомним, что в недавней игре с «Витязем» заявка хорватов уместила в себя всего 13 полевых хоккеистов и всего трёх защитников. Дело доходит до абсурда. При этом загребский клуб почему-то поддерживает бывший президент КХЛ Александр Медведев, а нынешний вице-президент «медведей» Маркантонио Белинич заявил, что клуб рассчитывает остаться в КХЛ на следующий сезон. Но лиге ни в коем случае нельзя оставлять эту команду, так как она не уважает ни себя, ни болельщиков, ни сам хоккейный проект. В головах у руководителей «Медвешчака» лишь одна мысль: продать всё, что купят. Странно, как они ещё арену не продали. Другие моменты и уж тем более спортивный результат этих людей совершенно не интересуют. Ну и зачем в КХЛ такие команды?