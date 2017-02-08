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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: instagram.com/p/BQPEpgkjVFI/
Текст: Максим Замятин

Овечкин встретил Фатиму, а Кучеров и Тарасенко оформили по дублю

Кучеров и Тарасенко после небольшой паузы снова отметились голами, а Александр Овечкин вышел на третье место в споре снайперов.
8 февраля 2017, среда. 09:50. Хоккей

Тарасенко: первый дубль без Хичкока



НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
0 : 6 0:0, 0:2, 0:4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Пяаярви (Шаттенкирк) – 21:51 (5x5), 0:2 – Тарасенко (Штястны, Перрон) – 26:46 (5x5), 0:3 – Берглунд (Агостино, Перрон) – 41:46 (5x4), 0:4 – Стин (Штястны) – 50:43 (5x5), 0:5 – Тарасенко (Стин, Парэйко) – 53:49 (5x5), 0:6 – Барбашев – 55:01 (5x5)


«Мне посчастливилось тренировать множество замечательных хоккеистов. Я бесконечно благодарен, что являюсь частью организации «Блюз», а Сент-Луис стал для меня настоящим домом за последние шесть лет. Что касается Майка Йео, то он настоящий профессионал, невероятный источник знаний. «Блюзмены» в хороших руках», — такое признание сделал недавно уволенный главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок перед выездным матчем с «Оттавой».

Напутствие прежнего наставника, без которого команда одержала две победы в трёх предыдущих матчах, оказалось пророческим. В игре с потерявшими ход «сенаторами» Тарасенко и компания выглядели очень уверенно, но первый период провели несколько нервно: несмотря на почти трёхкратное преимущество по броскам, пробить голкипера «Оттавы» Хэммонда им удалось лишь во второй двадцатиминутке. После гола Магнуса Пааярви, который порадовал болельщиков гостей эффектным сольным проходом, к «музыкантов» вернулась уверенность. Спустя пять минут Тарасенко прервал свою двухматчевую паузу без заброшенных шайб и вогнал снаряд в ворота «Оттавы» после великолепной передачи Пола Штястны.




В заключительном отрезке хоккеисты «Сенаторз» пытались организовать камбэк, но их бросковая активность натыкалась на уверенную игру голкипера Картера Хаттона, который оформил второй «сухарь» подряд. Ближе к концовке Тарасенко отметился вторым голом, хлёстко бросив с кистей с дальнего пятачка, — эта шайба стала для российского бомбардира 25-й в сезоне, и в списке самых результативных хоккеистов лиги он идёт на восьмом месте (52 очка).




За пять минут до сирены отличился и ещё один российский «блюзмен». Новичок Иван Барбашёв забил свой первый гол в НХЛ, воспользовавшись грубой ошибкой лидера обороны «Оттавы» Эрика Карлссона. «Мечта сбылась, мне удалось забить. Шайба оказалась в воротах, и я очень доволен. Йори Лехтеря здорово поборолся за шайбу в чужой зоне, а мне повезло, я смог реализовать этот момент», — сказал после матча улыбающийся Барбашёв.




«Много вопросов. Хичкока больше нет в команде, но мы стараемся фокусироваться на игре, держаться все вместе. Нужно играть за команду, за тренера от первой до последней минуты. Наше сочетание с Полом Штястны? Это получилось старое новое звено, потому что мы уже играли вместе. Потребовалось лишь немного времени, чтобы вспомнить прежние игровые связи. Сейчас мы в хорошем настроении, впереди у команды очень важные матчи. На самом деле мы не так много говорили о звеньях. Тренеры меняют сочетания, а наша задача играть на максимуме, показывать свой лучший хоккей, ведь с хорошими партнёрами не так сложно найти «химию». Очень рад за Ваню Барбашёва, всегда приятно видеть, как кто-то забивает свой первый гол в карьере. Надеюсь, он забьёт ещё много. С тех пор как я играю за «Сент-Луис», мы ни разу не вели такой плотной борьбы за попадание в плей-офф. Сейчас для нас каждая игра как последняя», — сказал Тарасенко, набравший 24 (9+15) очка в 24 гостевых матчах нынешнего сезона.

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Овечкин забил и встретил Фатиму



НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 0 2:0, 0:0, 3:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Овечкин (Нисканен, Бекстрём) – 10:23 (5x4), 2:0 – Коннолли (Бураковски, Карлсон) – 13:47 (5x5), 3:0 – Эллер (Коннолли, Шмидт) – 46:10 (5x5), 4:0 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 46:37 (5x5), 5:0 – Юханссон (Овечкин, Нисканен) – 54:12 (5x4)


За день до домашнего матча с «Каролиной» хоккеистов «Вашингтона» ждал небольшой сюрприз. В ноябре прошлого года легенда «Вашингтона» и командный посол Петер Бондра совершил деловую поездку в Арабские Эмираты, поработав тренером в хоккейной школе в Абу-Даби. Тогда словацкого снайпера восхитила техника Фатимы Аль-Али, члена женской сборной ОАЭ по хоккею. «Посмотрите на неё, её руки лучше, чем у меня!» — восхитился тогда Бондра на своей страничке в «Твиттере», после чего руководством «Кэпиталз» было принято решение пригласить Фатиму к себе в гости.

Именно перед игрой с «ураганами» и состоялась первая встреча хоккеистов «Вашингтона» с арабской хоккеисткой, которая с трудом сдерживала эмоции, оказавшись в раздевалке «столичных».




Перед следующей встречей «Вашингтона» с «Детройтом» Фатима будет смотреть предматчевую разминку со скамейки запасных, и не исключено, что в рамках предыгрового шоу организаторы выпустят девушку показать свою хоккейную технику, которой так восхищался Бондра.




Так или иначе, но Фатима оказалась счастливым талисманом для «Вашингтона». В игре с «Каролиной» хозяева не испытали никаких трудностей: Овечкин забил привычный гол из левого круга, «выстрелив» в касание в большинстве, Кузнецов замкнул в касание удобный пас Юханссона, а вратарь Холтби отразил все 23 броска и записал на свой счёт 30-й «сухарь» в карьере. Всё в совокупности принесло «столичным» 10-ю домашнюю победу подряд, а капитан «Вашингтона» вышел на третье место в лиге в споре снайперов (26 голов), заодно обогнав Джо Сакика по количеству шайб в большинстве за карьеру (205, 14-е место в истории).



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«Тампа» вспомнила, как забивать



НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Друен – 07:46 (4x4), 2:0 – Кучеров (Наместников, Шустр) – 26:55 (5x5), 3:0 – Дюмон (Браун, Хедман) – 31:02 (5x5), 4:0 – Кучеров (Наместников, Уитковски) – 38:18 (5x5), 5:0 – Коберн (Друен, Вермин) – 53:08 (5x5)


«Молнии», почувствовав серьёзную угрозу своей перспективе попадания в плей-офф, наконец-то взялись за дело. Домашняя победа над «Лос-Анджелесом» помогла «Тампе» начать выигрышную серию, а самыми приятными фактами для поклонников южан стали прорыв в результативности и уверенная игра голкипера Бена Бишопа, отразившего 28 бросков по своим воротам.




Великолепно отыграла и российская связка форвардов Владислав НаместниковНикита Кучеров. Первый отметился двумя голевыми передачами, а что касается лучшего бомбардира и снайпера «Лайтнинг», то Кучеров оформил свой четвёртый в сезоне голевой дубль. В начале второго периода Никита мастерски реализовал выход один на один, воспользовавшись пасом Наместникова, а затем открыл третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, точно бросив в касание. «Пас Владди под синюю линию был просто отличным. Наместников – умный игрок, мы с ним хорошие друзья, всегда говорим об игре, обсуждаем нюансы», — отметил Кучеров.



Бомбардир по фамилии Зайцев



НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Даллас Старз
Даллас


«Торонто», проигравший четыре матча из пяти предыдущих, смог вырвать победу в непростом поединке с «Далласом», и одну из главных ролей в этом успехе «Мэйпл Лифс» сыграл российский защитник Никита Зайцев. В середине третьего периода Зайцев реализовал большинство в формате «пять на три», что лишило «Старз» возможности организовать полноценное «возвращение» в игру. Для Никиты это набранное очко стало четвёртым в пяти последних матчах (1 гол, 3 передачи).



«Колорадо» сыграл на ноль без Варламова



НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2017, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 00:30 (5x5), 2:0 – Мартинсен (Бошмен, Пикар) – 02:25 (5x5), 3:0 – Рантанен (Барберио, Ландеског) – 33:10 (5x5), 4:0 – Рантанен (Маккиннон, Барберио) – 46:01 (5x3)


«Лавины» провели великолепный домашний матч с «Монреалем», который потерпел четвёртое поражение подряд. Главными героями у «Колорадо» стали голкипер Келвин Пикар, который отразил 27 бросков и записал на свой счёт второй в сезоне шат-аут, и новичок Микко Рантанен, оформивший первый в карьере хет-трик. Ни одну из пяти возможностей реализовать большинство «канадцы» не воплотили в гол, а самым активным у «Монреаля» неожиданно оказался защитник Никита Нестеров, который отметился тремя силовыми приёмами.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Владимир Тарасенко Владислав Наместников Евгений Кузнецов — хоккей Никита Зайцев Никита Кучеров
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