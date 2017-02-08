Овечкин встретил Фатиму, а Кучеров и Тарасенко оформили по дублю

Тарасенко: первый дубль без Хичкока
«Мне посчастливилось тренировать множество замечательных хоккеистов. Я бесконечно благодарен, что являюсь частью организации «Блюз», а Сент-Луис стал для меня настоящим домом за последние шесть лет. Что касается Майка Йео, то он настоящий профессионал, невероятный источник знаний. «Блюзмены» в хороших руках», — такое признание сделал недавно уволенный главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок перед выездным матчем с «Оттавой».
Напутствие прежнего наставника, без которого команда одержала две победы в трёх предыдущих матчах, оказалось пророческим. В игре с потерявшими ход «сенаторами» Тарасенко и компания выглядели очень уверенно, но первый период провели несколько нервно: несмотря на почти трёхкратное преимущество по броскам, пробить голкипера «Оттавы» Хэммонда им удалось лишь во второй двадцатиминутке. После гола Магнуса Пааярви, который порадовал болельщиков гостей эффектным сольным проходом, к «музыкантов» вернулась уверенность. Спустя пять минут Тарасенко прервал свою двухматчевую паузу без заброшенных шайб и вогнал снаряд в ворота «Оттавы» после великолепной передачи Пола Штястны.
В заключительном отрезке хоккеисты «Сенаторз» пытались организовать камбэк, но их бросковая активность натыкалась на уверенную игру голкипера Картера Хаттона, который оформил второй «сухарь» подряд. Ближе к концовке Тарасенко отметился вторым голом, хлёстко бросив с кистей с дальнего пятачка, — эта шайба стала для российского бомбардира 25-й в сезоне, и в списке самых результативных хоккеистов лиги он идёт на восьмом месте (52 очка).
За пять минут до сирены отличился и ещё один российский «блюзмен». Новичок Иван Барбашёв забил свой первый гол в НХЛ, воспользовавшись грубой ошибкой лидера обороны «Оттавы» Эрика Карлссона. «Мечта сбылась, мне удалось забить. Шайба оказалась в воротах, и я очень доволен. Йори Лехтеря здорово поборолся за шайбу в чужой зоне, а мне повезло, я смог реализовать этот момент», — сказал после матча улыбающийся Барбашёв.
«Много вопросов. Хичкока больше нет в команде, но мы стараемся фокусироваться на игре, держаться все вместе. Нужно играть за команду, за тренера от первой до последней минуты. Наше сочетание с Полом Штястны? Это получилось старое новое звено, потому что мы уже играли вместе. Потребовалось лишь немного времени, чтобы вспомнить прежние игровые связи. Сейчас мы в хорошем настроении, впереди у команды очень важные матчи. На самом деле мы не так много говорили о звеньях. Тренеры меняют сочетания, а наша задача играть на максимуме, показывать свой лучший хоккей, ведь с хорошими партнёрами не так сложно найти «химию». Очень рад за Ваню Барбашёва, всегда приятно видеть, как кто-то забивает свой первый гол в карьере. Надеюсь, он забьёт ещё много. С тех пор как я играю за «Сент-Луис», мы ни разу не вели такой плотной борьбы за попадание в плей-офф. Сейчас для нас каждая игра как последняя», — сказал Тарасенко, набравший 24 (9+15) очка в 24 гостевых матчах нынешнего сезона.
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Овечкин забил и встретил Фатиму
За день до домашнего матча с «Каролиной» хоккеистов «Вашингтона» ждал небольшой сюрприз. В ноябре прошлого года легенда «Вашингтона» и командный посол Петер Бондра совершил деловую поездку в Арабские Эмираты, поработав тренером в хоккейной школе в Абу-Даби. Тогда словацкого снайпера восхитила техника Фатимы Аль-Али, члена женской сборной ОАЭ по хоккею. «Посмотрите на неё, её руки лучше, чем у меня!» — восхитился тогда Бондра на своей страничке в «Твиттере», после чего руководством «Кэпиталз» было принято решение пригласить Фатиму к себе в гости.
Именно перед игрой с «ураганами» и состоялась первая встреча хоккеистов «Вашингтона» с арабской хоккеисткой, которая с трудом сдерживала эмоции, оказавшись в раздевалке «столичных».
Перед следующей встречей «Вашингтона» с «Детройтом» Фатима будет смотреть предматчевую разминку со скамейки запасных, и не исключено, что в рамках предыгрового шоу организаторы выпустят девушку показать свою хоккейную технику, которой так восхищался Бондра.
Так или иначе, но Фатима оказалась счастливым талисманом для «Вашингтона». В игре с «Каролиной» хозяева не испытали никаких трудностей: Овечкин забил привычный гол из левого круга, «выстрелив» в касание в большинстве, Кузнецов замкнул в касание удобный пас Юханссона, а вратарь Холтби отразил все 23 броска и записал на свой счёт 30-й «сухарь» в карьере. Всё в совокупности принесло «столичным» 10-ю домашнюю победу подряд, а капитан «Вашингтона» вышел на третье место в лиге в споре снайперов (26 голов), заодно обогнав Джо Сакика по количеству шайб в большинстве за карьеру (205, 14-е место в истории).
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«Тампа» вспомнила, как забивать
«Молнии», почувствовав серьёзную угрозу своей перспективе попадания в плей-офф, наконец-то взялись за дело. Домашняя победа над «Лос-Анджелесом» помогла «Тампе» начать выигрышную серию, а самыми приятными фактами для поклонников южан стали прорыв в результативности и уверенная игра голкипера Бена Бишопа, отразившего 28 бросков по своим воротам.
Великолепно отыграла и российская связка форвардов Владислав Наместников – Никита Кучеров. Первый отметился двумя голевыми передачами, а что касается лучшего бомбардира и снайпера «Лайтнинг», то Кучеров оформил свой четвёртый в сезоне голевой дубль. В начале второго периода Никита мастерски реализовал выход один на один, воспользовавшись пасом Наместникова, а затем открыл третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, точно бросив в касание. «Пас Владди под синюю линию был просто отличным. Наместников – умный игрок, мы с ним хорошие друзья, всегда говорим об игре, обсуждаем нюансы», — отметил Кучеров.
Бомбардир по фамилии Зайцев
«Торонто», проигравший четыре матча из пяти предыдущих, смог вырвать победу в непростом поединке с «Далласом», и одну из главных ролей в этом успехе «Мэйпл Лифс» сыграл российский защитник Никита Зайцев. В середине третьего периода Зайцев реализовал большинство в формате «пять на три», что лишило «Старз» возможности организовать полноценное «возвращение» в игру. Для Никиты это набранное очко стало четвёртым в пяти последних матчах (1 гол, 3 передачи).
«Колорадо» сыграл на ноль без Варламова
«Лавины» провели великолепный домашний матч с «Монреалем», который потерпел четвёртое поражение подряд. Главными героями у «Колорадо» стали голкипер Келвин Пикар, который отразил 27 бросков и записал на свой счёт второй в сезоне шат-аут, и новичок Микко Рантанен, оформивший первый в карьере хет-трик. Ни одну из пяти возможностей реализовать большинство «канадцы» не воплотили в гол, а самым активным у «Монреаля» неожиданно оказался защитник Никита Нестеров, который отметился тремя силовыми приёмами.