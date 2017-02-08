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Овечкин встретил Фатиму, а Кучеров и Тарасенко оформили по дублю

Кучеров и Тарасенко после небольшой паузы снова отметились голами, а Александр Овечкин вышел на третье место в споре снайперов.