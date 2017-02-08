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Ли, Войнов, Киселевич и ещё 7 лучших защитников «регулярки» КХЛ

Ли набирает очки на уровне нападающих, Ержабек стал открытием сезона, а Даллмэн продолжает ловить на себя броски.