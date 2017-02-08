«Фрёлунду» остановит только КХЛ. Как прошла Лига чемпионов?

Третий год без КХЛ
Вот уже третий год проходит хоккейная Лига чемпионов. Проходит без участия российских клубов, которые последний раз были частью европейского клубного турнира в сезоне-2008/2009. Тогда «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» разыгрывали между собой место в финале Лиги чемпионов, а в решающем матче «сталевары» уступили швейцарскому «Цюриху». Лига чемпионов, спонсируемая «Газпромом», в таком формате просуществовала всего один сезон. После четырёх лет простоя турнир был возрождён с тем же названием, но уже с другим регламентом, составом участников и спонсором.
Лига чемпионов сегодня – это 48 команд, разбитые на 12 групп, которые обираются по трём категориям. Первая – это клубы-основатели. Их 26 и они представляют Германию, Австрию, Швейцарию, Швеция, Финляндию и Чехию. Финны со шведами имеют наибольшее представительство – по шесть клубов-основателей. Ещё 12 команд из этих же стран попадают в Лигу чемпионов по итогам внутренних чемпионатов: от каждой страны отбирается победитель регулярного чемпионата и плей-офф. Любопытно, что Австрийскую лигу в качестве победителя «регулярки» представляет…чешский клуб. «Орли Зноймо» ещё в 2006 году играл в полуфинале Экстралиги, но последнее время соседствует с австрийскими, венгерскими, итальянскими и словенскими командами. Что касается ещё 10 участников Лиги чемпионов, то это обладатели wild card из не самых хоккейных стран.
Если не удаётся договориться о выставочных матчах с НХЛ, то почему бы не провести нечто подобное с соседями-европейцами?
Рене Фазель не первый год пытается затащить российские клубы в Лигу чемпионов, но пока безрезультатно. Прежде всего, непонятно, как уместить в многострадальный календарь ещё и матчи Лиги чемпионов, если учесть, что наши клубы с разных сторон притесняют этапы Евротура и чемпионат мира. Дмитрий Чернышенко пообещал рассмотреть вариант с участием клубов КХЛ в Лиге чемпионов, но сложно представить, что Россия присоединится к турниру в олимпийский год. Впрочем, Чернышенко предложил альтернативный вариант интеграции в европейскую хоккейную семью. По его задумке победитель Лиги чемпионов может сыграть с обладателем Кубка Гагарина. Если не удаётся договориться о выставочных матчах с НХЛ, то почему бы не провести нечто подобное с соседями-европейцами?
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Доминирование шведов и провал финнов
Если кто и может посягнуть на негласный титул сильнейшей лиги Европы, принадлежавшей КХЛ, то это шведы. В Лиге чемпионов они представлены восьмью командами – это больше половины всей SHL. Столько же есть только у финнов. Скандинавы в итоге доминировали на протяжении всего группового этапа. Во всех группах, за исключением одной, шведские команды финишировали первыми. Особенно впечатляюще выступил «Линчёпинг», не потерявший ни одного очка. Единственное чёрное пятно – провал «Лулео». Команда, которая два года назад стала первым победителем Лиги чемпионов, не вышла в плей-офф, пропустив вперёд себя финскую «Сайпу» и немецкий «Айсберен». 1 очко в четырёх играх – настоящий провал для коллектива, где капитанит хорошо нам знакомый Юхан Харью.
В плей-офф Лиги чемпионов вышло семь команд из шведской лиги, но первый раунд пережило только четыре, а до четвертьфинала добрались «Векшё», «Линчёпинг» и «Фрёлунда». Правда, последние две команды играли между собой, и команда из Гётеборга по сумме двух матчей одержала убедительную победу – 9:2! До этой же стадии дожили две чешские команды, три швейцарские и ни одной финской. Действующий чемпион и лидер текущего чемпионата «Таппара» достаточно неожиданно уступила соотечественникам из «Сайпы» в первом же раунде плей-офф, а «Кярпят», год назад игравший в финале Лиги чемпионов, на той же стадии проиграл «Спарте». В итоге именно команда из Праги, ведомая 40-летним Ярославом Глинкой и Петером Враной, добралась до финала.
«Фрёлунда» приобрела абонемент на финал
Проделав сложный путь к финалу, «Спарта» ждала встречи с «Фрёлундой». Команда из Гётеборга – настоящий монстр по европейским меркам. По сути, это символ возрождённой Лиги чемпионов. За три года существования турнира финальные матчи неизменно проходили с участием «Фрёлунды». Два года назад команда Роджера Рённберга споткнулась на «Лулео» в чисто шведском финале. После первого периода он вели с преимуществом в две шайбы, но умудрились проиграть третью двадцатиминутку со счётом 0:4.
Вернувшись в финал через год, подопечные Рённберга учли все ошибки и одолели «Кярпят», взяв свой первый титул. В сезоне-2015/16 «Фрёлунда» совершила золотой дубль, добавив к титулу сильнейшей европейской команды ещё и золото чемпионата Швеции. Рённберг вернул чемпионство в Гётеборг спустя 11 лет.
И вот – третий финал за три года. Удивительно, но наибольшие проблемы на пути к главному матчу «Фрёлунде» доставила…минская «Юность». Белорусская команда в первом матче 1/32 финала сенсационно обыграла фаворита, но получила 0:5 в ответной игре. С «Фрибургом», «Айсбереном» и «Линчёпингом» шведы разобрались значительно проще, а то поражение в Минске так и осталось для них единственным в плей-офф.
Против «Спарты» были трибуны, судьи и овертайм 3х3
Финал, в отличие от остальных кубковых игр, состоял не из двух матчей, а из одного. Вместо того чтобы проводить решающую битву на нейтральном поле, организаторы придумали свою фишку: преимущество своей площадки получает та команда, которая имела лучшие показатели на протяжении всего турнира. «Фрёлунда» пусть и набрала на групповом этапе на одно очко меньше «Спарты», получила право принимать финал. Первое место в группе и более убедительное шествие по сетке плей-офф обеспечили команде Роджера Рённберга преимущество своих стен. 12-тысяный «Скандинавиум» был в этот вечер за парней из Гётеборга.
Первый период финального матча выдался крайне насыщенным. Быстрый гол чехов, симметричный ответ шведов, удаление Мирослава Формана до конца игры, шайба «Спарты» в меньшинстве и тут же реализация большинства хозяевами! На перерыв команды ушли со счётом 2:2, а «Спарта» помимо Формана потеряла и форварда ударного звена Михала Ржепика. Пусть не до конца матча, а всего на 10 минут. Героем мог стать экс-спартаковец Кейси Уэллмен, который во втором периоде вывел «Фрёлунду» вперёд, но вопреки «домашнему» судейству чехам удалось-таки отыграться.
Творец доминирования «Фрёлунды» в Лиге чемпионов – тот самый человек, что лишил молодёжную сборную России золота Калгари.
Первый овертайм в истории Лиги чемпионов продлился совсем недолго. Автором золотого гола стал Никлас Ласу, отличившийся на второй минуте дополнительного времени. Любопытно, что команды играли в формате 3х3, что удивительно для матчей плей-офф. Пусть ИИХФ и внесла это новшество во все свои соревнования, решающие матчи чемпионата мира обойдутся без экспериментов. Тоже самое можно сказать и о розыгрыше Кубка Гагарина. Зачем организаторы Лиги чемпионов пошли на такой шаг – загадка.
Рённберг – самый крутой европейский тренер, не работавший в КХЛ
Творец доминирования «Фрёлунды» в Лиге чемпионов – тот самый человек, что лишил молодёжную сборную России золота Калгари. Нет, конечно, решающую шайбу в овертайме МЧМ-2012 забросил Мика Зибанеджад, но строителем той команды был Роджер Рённберг. С 2010 по 2013 этот тренер возглавлял шведскую «молодёжку», параллельно помогая Перу Мортсу в национальной команде. Последние четыре года Рённберг трудится на посту главного тренера «Фрёлунды». 45-летний специалист, никогда не игравший на высоком уровне, имеет в своём активе золото и серебро МЧМ, чемпионство шведской лиги и два титула Лиги чемпионов. Пожалуй, это если не самый титулованный европейский тренер из тех, кто никогда не работал в КХЛ, то уж точно самый перспективный и передовой.
Говоря о Рённберге, мало упомянуть его титулы. Работая тренером с 20 лет, Роджер успел побывать ассистентом у Мортса и Густафссона, а в молодёжной команде «Лулео» приложил руку к развитию Линуса Умарка. С одной стороны, Рённберга называют «ботаником» от хоккея, а с другой – его командам, как правило, не присуща типичная шведская бесхарактерность. Кроме того, подход тренера «Фрёлунды» отличается тем, что он много занимается игроками персонально, прокачивая их индивидуальные качества. В Швеции слагают легенды о тяжести тренировок Рённберга.
Ещё в 2013 году Рённберг говорил, что у него две цели – выиграть чемпионский титул и поработать за границей, возможно даже в России. Первый пункт он успешно выполнил. Дело за вторым?
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MVP стал брат-близнец Короля Хенрика
Несмотря на то что именно удаление Юэля Лундквиста в третьем периоде удалось реализовать «Спарте» и перевести игру в овертайм, 34-летнего форварда «Фрёлунды» признали MVP Лиги чемпионов. Брат-близнец голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 14 очков в 13 матчах турнира при показателе полезности «+9». Одну из четырёх шайб он отправил в ворота «Спарты», а титул лучшего бомбардира турнира разделил с уже упомянутым нами Уэллменом. В отличие от американца, Лундквист в КХЛ не играл и почти всю свою профессиональную карьеру, за исключением трёх сезонов за «Даллас», провёл в «Фрёлунде». В качестве капитана он приводил команду из Гётеборга к чемпионству и двум подряд победам в Лиге чемпионов. Быть может, уровня звёздного брата он и не достиг, но здесь и сейчас Юэль – один из сильнейших игроков Старого света.
Помимо Лундквиста и Уэллмена к героям Лиги чемпионов можно смело причислить Томаша Пёпперле. Во многом благодаря уверенной игре голкипера, выступавшего за пражский «Лев» и ХК «Сочи», а также высокой результативности 33-летнего форварда Лукаша Пеха, «Спарта» добралась до финала. Несмотря на то что «Фрибург» с треском провалил регулярный чемпионат, в Лиге чемпионов команда, которой с недавних пор помогает Вячеслав Быков, забралась далеко, а её главной ударной силой был Роман Червенка. Яркко Иммонен, Мартин Тёрнберг, Патрик Зарикссон – все они были заметными персонажами завершившего турнира. Стоит выделить и сверхрезультативную игру защитника «Фрёлунды» Хенрика Тёммернеса, которого уже сватают в КХЛ. В третьем розыгрыше Лиги чемпионов принял участие и один россиянин. Александр Георгиев провёл два матча за ТПС.
Зачем сильнейшему европейскому хоккейному турниру польская «Краковия», которая меньше пяти шайб за матч не пропускает, решительно непонятно.
Поляки, французы, англичане. Что они делают в элите?
В Лиге чемпионов у наших тренеров выпал бы шанс помериться мозгами с самым прогрессивным европейским специалистом. Здесь играют хорошо знакомые российским болельщикам легионеры, сделавшие себе имя в КХЛ. В конце концов, это тот самый пресловутый международный опыт, который мы привыкли получать в полутоварищеских играх Евротура. Если получится разобраться с календарём – можно хоть завтра вступать в Лигу чемпионов. Хотя бы ради того, чтобы поставить на место «Фрёлунду», уже два года удерживающую в отсутствии российских клубов титул сильнейшей команды Европы. А вот что смущает в этом проекте, так это перебор команд из маленьких хоккейных стран. Так, в последнем розыгрыше принимали участие команды из Польши, Англии, Беларуси, Дании, Норвегии и сразу два французских клуба, которые на двоих набрали всего два очка. Зачем сильнейшему европейскому хоккейному турниру польская «Краковия», которая меньше пяти шайб за матч не пропускает, решительно непонятно. Присоединяясь к Лиге чемпионов, наши клубы должны быть готовы, что им предстоят встречи не только со шведами и финнами, но и с командами в лучшем случае уровня нашей Высшей лиги. Впрочем, со следующего сезона ожидается сокращение участников с 48 до 32 команд.