Малкин с Кросби смотрели Супербоул, а Ягр отрастил бороду

Каникулы в Мексике
Томашу Татару удалось на несколько дней вырваться в солнечную Мексику. Компанию нападающему «Детройта» составила его девушка Люсия.
Идеальная пара
Лорен и Ти Джей Оши — одна из самых красивых пар в НХЛ. «Инстаграм» Лорен пестрит семейными фотографиями — Ти Джей вместе с дочкой играет в куклы, гуляет с коляской. А ведь ещё он невероятно здорово играет в хоккей. Идеальный муж.
«Привет, папа!»
Маленький сын Кэри Прайса — главный болельщик отца. С грудного возраста малыш стал завсегдатаем «Белл-центра» на матчах «Монреаля», а в этот раз вместе с мамой мальчику удалось подойти прямо ко льду. «Привет, папа», — гласит подпись под фотографией.
Борода Ягра
В свои 44 года Яромир Ягр не боится меняться. Так, ветеран решил отрастить бороду. Может быть, с бородой нападающий «Флориды» быстрее достигнет отметки в 1900 очков в НХЛ? Всего три очка осталось ему до этой гроссмейстерской отметки.
Фанатки Кулёмина
Николай Кулёмин проводит один из самых успешных сезонов за последние годы в НХЛ. В текущем сезоне магнитогорец набрал 17 очков за «Айлендерс». Жена Наталья и близкая подруга Елена — главные болельщицы Николая.
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Золотая клюшка Овечкина
Перед матчем с «Лос-Анджелесом» Александру Овечкину вручили золотую клюшку — заслужил: 1000 набранных очков в НХЛ. Отметим, что Александр уже получал клюшку из золота. В январе прошлого года владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис вручал Овечкину подобный приз за 500-й гол.
Супербоул захватил «Питтсбург»
5 февраля американский футбол приковал весь мир к телевизору. Не остались в стороне и хоккеисты «Питтсбурга». Евгений Малкин, Патрик Хёрнквист и Сидни Кросби, оказывается, большие любители этого вида спорта.
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Якупов с Тарасенко в тренде
Хоккеисты «Сент-Луиса» также не смогли пропустить Супербоул. Наиль Якупов в компании Йори Лехтеря и Владимира Тарасенко посмотрели финальный матч сезона NFL.
Диетолог Дюшен
На днях Мэтт Дюшен рассказывал о здоровом питании. Нападающий «Колорадо» даже приготовил несколько полезных блюд.
Хоккейная магия
Вы когда-нибудь видели, как готовят клюшки к матчам НХЛ? Вот инсайдерское видео от Эвандера Кейна. Нападающий «Баффало» знает толк в этом деле.