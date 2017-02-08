Знарок: на Кубке Карьяла команда была ещё моложе, а мы выиграли

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Сборная России готовится к Шведским хоккейным играм. Команда Олега Знарка сыграет вынесенный матч шведского этапа Евротура в Санкт-Петербурге 9 февраля со сборной Финляндии, а затем переедет в Гётеборг, где 11 и 12 февраля сыграет со шведами и чехами соответственно.
В среду, 8 февраля, российская сборная провела тренировочное занятие в «Юбилейном» в преддверии Шведских хоккейных игр. На лёд команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов;
«Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов.
«Синие»: Дамир Мусин — Альберт Яруллин; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников;
«Белые»: Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин — Андрей Светлаков — Максим Мамин;
«Чёрные»: Егор Рыков – Максим Осипов, Артём Фёдоров — Николай Прохоркин — Константин Окулов; Максим Карпов;
Защитник Виктор Антипин не принял участия в тренировке из-за плохого самочувствия.
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Сразу после окончания занятия главный тренер команды Олег Знарок ответил на вопросы журналистов.
— Состояние у ребят нормальное, график у нас приемлемый, игроки отдохнувшие. Было несколько дней выходных, — начал Знарок.
— В каком состоянии находится форвард Андрей Светлаков, у которого было уже несколько сотрясений мозга?
— В хорошем. Игроки должны получать больше международного опыта. Неизвестно, что у нас будет с хоккеистами из НХЛ. Чем больше получат международного опыта, тем лучше для ребят.
— Первый матч играем в Санкт-Петербурге. Почему решили не вызывать больше игроков СКА?
— Поначалу была мысль пригласить больше игроков СКА, потом отказались от этой идеи. Нет смысла разрывать тренировочный процесс. Не получилось бы ни там, ни там. Считаю, что у нас хорошая добротная команда, которая способна решать задачи.
— Будете ли вы и скауты просматривать кого-то из НХЛ в марте, нужно ли это?
— Про мартовские матчи давайте потом говорим, пока не определились, кого будем вызывать.
— Какие задачи ставите на Шведские игры? Посмотреть молодых ребят?
— У нас восемь новых игроков, надо посмотреть на них, как они будут смотреться на матчах Евротура. Плюс задача — выигрывать, как всегда.
— Увидим ли Илью Самсонова в воротах?
— Не готов сказать. У нас есть тренер вратарей.
— Кто капитан команды?
— Капитан Санников, ассистенты — Антипин и Прохоркин.
— Может ли случиться такое, что молодые игроки, которых вы вызвали, перенервничают?
— Нервы бывают и у тренеров, не только у игроков. На Кубке Карьяла была ещё более молодая команда. В итоге мы выиграли турнир.
— Приятно, что начинаете Шведские игры в городе, где выступает ваш клуб?
— Эмоционально легче играть в Санкт-Петербурге, но в России для нас любая арена домашняя.
— Почему в тренерском штабе нет Харийса Витолиньша?
— Витолиньш был только на московском этапе Евротура. У нас ничего в штабе не меняется, ничего нового нет. Он работает со СКА.
— Что могут почерпнуть для себя молодые хоккеисты, что нового для них в плане хоккея?
— На уровне сборных совершенно другие скорости, другое мышление. Здесь надо играть и разбираться оперативнее, нежели на клубном уровне. Когда ребята возвращаются из сборной, то приучаются действовать быстрее, это всё полезно для них.
— Наконец-то мы дождались Капризова в первой сборной. Как бы вы его оценили?
— Насчёт Капризова не могу ничего сказать, прошла только одна тренировка, у нас ещё семь новичков.
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