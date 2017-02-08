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175 лет назад 2016
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Обзор главных хоккейных событий дня. 08.02.2017
Фото: fhr.ru
Текст: Павел Панышев

Тимченко помогает хоккею в Китае, Россия выиграла Универсиаду

Тимченко вкладывает в китайский хоккей, Россия выиграла Универсиаду, а Ротенберг рассказал о переговорах об участии игроков НХЛ в ОИ-2018.
8 февраля 2017, среда. 22:00. Хоккей

Тимченко – совладелец «Куньлуня», появления в КХЛ второго китайского клуба не исключено


Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко выступил на собрании Российско-китайского делового совета. В частности, бизнесмен и функционер признался, что является совладельцем клуба «Куньлунь Ред Стар», проводящего первый сезон в КХЛ.

«Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта. В частности, я являюсь совладельцем клуба «Куньлунь Ред Стар», который сегодня играет в КХЛ. Я вижу большие перспективы в развитии этой, скажем так, коммерческой составляющей. Поскольку всё-таки китайский рынок огромен.

Если удастся добиться интересных результатов и развить хоккей китайский и поднять его на высочайший
уровень, тогда, мне кажется, мы будем получать дивиденды и в коммерческой составляющей», — отметил Тимченко.

Интересно, что в футболе у китайцев диаметрально противоположная ситуация. Там всё находится под контролем местных богачей, а зарплаты игроков доходят до космического уровня. По всей видимости, так как хоккей в стране непопулярен, то вкладывать в него гигантские средства никто не хочет. В итоге на помощь в освоении и прощупывании перспектив новых спортивных проектов приходят российские олигархи.

Тимченко не исключил возможности появления в КХЛ нового клуба из Китая.

«Это будет зависеть от успешности «Куньлуня». Как только «Куньлунь» поднимет интерес к хоккею в Китае, я думаю, вероятно, будет играть в лиге и второй китайский клуб», — сказал Тимченко.
Тимченко: Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта. В частности, я являюсь совладельцем клуба «Куньлунь Ред Стар», который сегодня играет в КХЛ.
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Мужская сборная России – чемпион Универсиады


Наша мужская сборная по хоккею повторила победное шествие девушек, вслед за ними выиграв Универсиаду в Алма-Ате. И если Канада накануне была обыграна 4:1, с хозяевами турнира пришлось тяжелее. Казахстан сражался до последнего, но российский коллектив дожал соперника и выиграл со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Даниил Ильин, форвард из системы нижегородского «Торпедо». Это 12-й титул российской команды и второй подряд. Приятно, что удалось сделать золотой дубль и завоевать высшие награды на обоих фронтах. И неважно, какие составы были у соперников, а какой у нас. Свои проблемы каждый решает сам, а результат можно посмотреть на табло и в послематчевых протоколах. Всё остальное вторично.

«НХЛ может не отпустить Овечкина на ОИ, даже если разрешит клуб»


Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал переговоры по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018, а также возможный приезд на Игры форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«С учётом моего опыта все решения принимает лига, если клуб отпускает Овечкина, то лига может заблокировать это решение очень легко. Лига всё решает, любой переход согласуется с Биллом Дэйли. Постоянно общаемся с Фазелем. Ничего не поменялось, на сегодняшний день они не едут. Официальная позиция ИИХФ будет известна до конца марта. С Дэйли обсуждали этот вопрос, у них независимая коммерческая лига, они считают, что им это невыгодно с учётом бизнес-процессов в лиге, но ситуация может поменяться.

Согласен с мнением Третьяка, мы на сегодняшний день инвестируем в развитие детского хоккея, у нас не та инфраструктура в стране, любое финансирование нам необходимо. 900 тыс. долларов – это 50% тендера конструкции крытого катка, нам лучше построить один каток, чем тратить на расходы, которые рекомендует нам оплатить ИИХФ.

Лучшие игроки — за океаном, но у нас много игроков, которые заслуживают быть там, живут в России, радуют наших болельщиков, несмотря на предложения из НХЛ. Они заслуживают тоже получить шанс сыграть на Олимпиаде. На собрании об этом с командой говорил Олег Валерьевич, что у каждого игрока, кто сейчас в сборной на Евротуре, у всех есть шанс», — подчеркнул Ротенберг.
Р. Ротенберг: С учётом моего опыта все решения принимает лига, если клуб отпускает Овечкина, то лига может заблокировать это решение очень легко.
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«Хорошо, что МОК не выдвинул ультиматум НХЛ по участию в Олимпиаде»


В свою очередь инсайдер канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман тоже прокомментировал ход переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Корее. Эта тема является одной из самых важных и обсуждаемых на сегодняшний день.
И если Канада накануне была обыграна 4:1, с хозяевами турнира пришлось тяжелее. Казахстан сражался до последнего.
«На прошлой неделе состоялась встреча главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. Одной из обсуждаемых тем был возможный ультиматум для НХЛ по срокам принятия решения: Бах не стал устанавливать дедлайн, не стал спрашивать об Играх-2022 в Китае. Это хороший знак.

Есть мнение, что Бах проявил уважение к партнёрам, потому что Гэри Беттмэн ранее заявлял о неуважительном нежелании МОК признать усилия лиги в олимпийских делах. Здесь есть свой резон, но в итоге всё решают деньги. Беттмэн и Билл Дэйли хотят убедить МОК и ИИХФ. Вы помните, в какой день лига официально объявила, что энхаэловцы поедут на Игры в Сочи? Это было 19 июля 2013 года», — отметил Фридман.

Согласно последней информации, решение о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде в Пхёнчхане должно быть принято в марте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Обзор главных хоккейных событий дня Универсиада
Новости. Хоккей
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