Кто лучший игрок в истории «Автомобилиста»? От Дацюка до Голышева

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Вслед за «Ак Барсом», «Торпедо», «Локомотивом» и другими клубами мы продолжаем серию материалов о лучших игроках в истории «Автомобилиста». Когда заводят речь о команде из Екатеринбурга, вынуждены оговариваться: тот клуб, что с 2009 года выступает в КХЛ, был основан лишь в 2006 году. Он является однофамильцем команды, которая в разное время называлась «Спартаком», «Автомобилистом» и «Динамо-Энергией». Мы же рассмотрим весь период свердловского хоккея, объединив старый «Автомобилист» и возрождённый.
Наивысшим достижением «Автомобилиста» является 5-е место в 1969 году в Высшем дивизионе чемпионата СССР. Уральскую команду тогда больше относили к категории «лифта», так как она активно курсировала между лигами. Так, в 1967, 1972, 1977 и 1984 годах клуб становился победителем соревнований в первой лиге. В регулярных чемпионатах КХЛ возрождённый «Автомобилист» четырежды пробивался в плей-офф, но дальше 1/4 финала не забирался.
Свердловск подарил нашему хоккею таких мастеров, как Николай Хабибулин, Владимир Малахов, Сергей Шепелев, Павел Дацюк и Алексей Яшин, но далеко не все они оставили свой след в «Автомобилисте».
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