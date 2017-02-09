Мозякин, Афиногенов и ещё 8 лучших нападающих «регулярки» КХЛ

Максим Афиногенов проводит свой лучший сезон за семь лет выступлений в КХЛ, а взглянув на манеру его игры, трудно поверить, что следующей осенью ему уже исполнится уже 38 лет.

Регулярный чемпионат ещё не успел завершиться, а Мозякин уже побил все рекорды: начиная от достижения легендарного Бориса Михайлова, который с 428 заброшенными шайбами на протяжении почти 40 лет был лучшим снайпером в истории чемпионатов страны, заканчивая бомбардирскими рекордами КХЛ. Сергею скоро уже 36, но возраст его блестящей игре не помеха. Защитники по-прежнему бессильны противостоять капитану магнитогорского «Металлурга». Зачастую, чтобы остановить его, они пытаются нарушить на нём правила, но, как верно заметил вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин, Мозякин отлично умеет уходить от такого рода приёмов. А ещё на его стороне великолепной точности бросок, которым он пользуется, как олимпийский чемпион по стрельбе своей винтовкой или пистолетом.История Ковальчука в этом сезоне — это история преодоления внешних обстоятельств. Илья, внезапно потерявший по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина место в основном составе «армейцев» и из-за этого не попавший на домашний для нашей сборной чемпионат мира, вернулся. Вернулся так, что своей игрой вновь напомнил о лучших годах своей молодости. Вместе с Дацюком Ковальчук — лидер СКА как по игре, так и по количеству проданных свитеров, что очень хорошо говорит о значимости игрока для команды и её болельщиков. По ходу чемпионата хватало разговоров о том, что, в связи с окончанием контракта 30 апреля 2017 года он, получив согласие всех клубов НХЛ, может вновь уехать за океан. Загадывать насчёт этого не будем, но ясно, что своей игрой Ковальчук заслужил право вновь поехать на чемпионат мира.За последние несколько лет Вадим проделал крайне нелёгкий путь от лидера родной «Северстали» до мозгового центра одной из лучших троек лиги, в которой он играет с Гусевым и Дадоновым, и безоговорочного игрока сборной России. Стал одним из немногих кахаэловских игроков в составе дружины Олега Знарка, кому удалось сыграть на Кубке мира. На льду Вадим выделяется интеллектом и отличным видением площадки, которые помогают ему не только самому забивать, но и координировать игру всей тройки. Сейчас он является третьим по количеству голевых передач (301) в истории КХЛ.Не включить в список лучших нападающих сезона давнего партнёра Шипачёва Евгения Дадонова было бы неправильно. Дадонов в этом чемпионате, как, впрочем, и за всё время своих выступлений в составе СКА, является одной из основных движущих и бомбардирских единиц питерского клуба. Выделяется Евгений прежде всего своей скоростью, которая позволяет ему как уходить от оппонентов, так и в борьбе за нейтральные шайбы.В сезоне-2015/16 занял место уехавшего в «Чикаго» Артемия Панарина в тройке с Шипачёвым и Дадоновым и сумел сделать это так, что «отряд не заметил потери бойца». Из играющих в КХЛ молодых россиян Никита является одним из наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы со временем попробовать свои силы за океаном, тем более что он в 2012 году был выбран на драфте «Тампой». Техничный и быстрый Гусев проводит свой лучший в карьере сезон, а темпы его прогресса позволяют надеяться на то, что у нас появится ещё один звёздный форвард.Играть в одной пятёрке с Сергеем Мозякиным и при этом не находиться в его тени — это надо постараться. И Коваржу это удаётся. Помимо того что чех отлично справляется с ролью подносчика снарядов для лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатов, он ещё и сам немало забивает. Работу его связки с Мозякиным и Зариповым можно сравнить с работой часового механизма: на протяжении всей «регулярки» она практически не давала сбоев, являясь одной из самых опасных троек всей лиги. В текущем чемпионате чех является лучшим бомбардиром среди нападающих-легионеров.Шведский легионер — один из наиболее технически подготовленных и разносторонних игроков КХЛ. До тех пор пока он не сломал ногу в матче с «Северсталью», он был опорой и надеждой команды. Судите сами: даже в тех матчах, которые уфимцы проигрывали в своей чёрной серии, он практически неизменно забивал или отдавал передачи. После того как он выбыл из строя на месяц, болельщики и эксперты начали говорить, что без Линуса Уфе будет очень сложно выйти в плей-офф, ведь на протяжении сезона он вместе с Хартикайненом и Капризовым определял игру коллектива в атаке. А с его потерей команда Захаркина практически перестала забивать, правда, встречалась она пока что только с двумя «армейскими» командами. Попадёт Уфа в кубковые баталии или нет — неизвестно, но игру такого мастера, как Линус, в этом сезоне ещё хотелось бы увидеть.Канадец уже много лет выступает за «Барыс» и за это время успел даже получить казахстанский паспорт и сыграть за сборную страны. Но этот сезон в КХЛ для него однозначно следует признать лучшим. Мало того что он побил свой личный бомбардирский рекорд в нашей лиге, так ещё и стал лидером в её истории по количеству хет-триков. «У меня теперь хет-триков больше, чем у Мозякина? Зато у него больше голов в сезоне. Ещё надо оформить парочку, чтобы его догнать», — так тогда прокомментировал это событие Доус.В этом сезоне нельзя не отметить игру капитана подмосковной команды. Подопечные Валерия Белова переживают настоящий расцвет и практически обеспечили первый в истории клуба выход в плей-офф. И заслуга Максима в этом довольно велика. С годами Афиногенов практически не растерял свой главный конёк — скорость, которую он с завидной регулярностью демонстрирует в матчах своей команды. Форвард проводит свой лучший сезон за семь лет выступлений в КХЛ, а взглянув на манеру его игры, трудно поверить, что следующей осенью ему исполнится уже 38 лет.Летом многим болельщикам было интересно, как проявит себя в составе подмосковного клуба бывший капитан «Сибири». Получилось просто блестяще: Копейкин сходу влюбил в себя подольских болельщиков, а Валерий Белов сумел создать тройку вместе с ним, Миро Аалтоненом и Марио Кемпе, которая сумела навести шороху в подходящем к концу регулярном чемпионате. Алексей неоднократно по ходу сезона признавался поклонниками «Витязя» лучшим игроком месяца в команде. Также «регулярка» стала самой результативной в его карьере. Сумеет ли он свою бомбардирскую форму перенести на столь близкий для подмосковного клуба плей-офф?