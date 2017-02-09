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175 лет назад 2016
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Степан Санников
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Символ рельсовой эпохи. Как Санников стал капитаном сборной

Степан Санников стал капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх. Почему форвард «Сибири» — символ эпохи рельсового хоккея?
9 февраля 2017, четверг. 15:00. Хоккей
Олег Знарок назначил Степана Санникова капитаном сборной России. Не на Олимпиаду, чемпионат мира или хотя бы Кубок Первого канала, а на шведский этап Евротура. Не абы какое событие, на первый взгляд. Скажем, на Кубке Карьяла обязанности капитана исполнял Андрей Миронов, который моложе Санникова на четыре года. Да и не получи травму Евгений Медведев, наверняка именно 34-летний защитник «Авангарда» примерил бы в Швеции капитанскую нашивку. По опыту и заслугам ему в молодой команде не было бы равных. Однако капитаном сборной России в трёх ближайших матчах будет всё-таки Санников, и в этом есть определённый символизм.

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Родись Санников на десять, а то и на пять лет раньше, ни о какой сборной, а уж тем более капитанстве речи бы не шло. В середине 2000-х в Суперлиге процветал совершенно другой хоккей: более техничный, позиционный, но при этом не сравнимый с нынешним по скоростно-силовой составляющей. Когда в чемпионате блистали игроки формата Максима Сушинского, не обязательно было быть атлетом, чтобы получать вызовы в национальную команду. Даже лет пять назад игроков вроде Санникова в сборной России можно было пересчитать по пальцам. Быков и Захаркин словно и не знали такого понятия, как чекер, составляя все четыре звена из игровиков-созидателей. Если про иных непризнанных гениев говорят «опередил своё время», то Санникову повезло появиться в правильную эпоху.

Нельзя сказать, что Санников пробил дверь в сборную рабочим, но обделённым большим талантом хоккеистам. Скорее первопроходцем был Денис Кокарев, которого под возмущённые возгласы общественности раз за разом тянул в сборную Зинэтула Билялетдинов. Кокарев никогда не был выдающимся мастером, но за счёт сумасшедшей работоспособности и скорости идеально вписался в новую реальность. Санников же выглядит прокаченной версией Кокарева: это такой же энерджайзер с несадящимися батарейками, но при этом обладающий задатками тарана. Он более развит физически, чем Кокарев, и благодаря низкому центру тяжести его крайне сложно сбить с ног. Так протащить шайбу на пятак, намертво укрыв её корпусом, как Санников, во всей лиге умеют единицы.

Если перечислить всех тренеров, с которыми довелось работать Санникову, то получатся чуть ли не сплошь приверженцы «рельсового» хоккея, которые все эти годы прививали КХЛ новое лицо. Свой первый полноценный сезон во взрослом хоккее Степан провёл под руководством тандема Тарасенко – Юшкевич. Тогда же рядом с Санниковым играл Александр Бойков. Именно эксперта КХЛ ТВ новоявленный капитан сборной России назвал лучшим капитаном, с которым он когда-либо выступал за одну команду. Не исключаем, что как раз Бойков заложил в Степане те качества, что сейчас позволяют ему вести «Сибирь» к заветному восьмому месту на Востоке. В критический момент, когда новосибирцы не имеют права на ошибку, Санников начал забивать буквально всем конкурентам за выход в плей-офф.

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После работы с Юшкевичем к огранке Санникова приступил Дмитрий Квартальнов. По сути, нынешний тренер ЦСКА сделал наибольший вклад в развитие форварда сборной России. Он научил его главному: не сворачивать с выбранного курса и лезть на ворота, не боясь ударов по рукам и спине. Нападающих, которые на скорости протаскивают шайбу по флангу – не счесть, а вот те, кто при этом режут угол, вылезая на пятак, на вес золота. Квартальнов сумел достучаться до Санникова, сделав из него ключевого игрока команды. В тройке Шумаков – Губин – Санников мозгом был опытный центр Олег Губин, наконечником – Сергей Шумаков, тогда как наш герой взваливал на себя всю черновую работу. В том, что Шумаков три года кряду выбивает по 15 шайб за сезон, велика заслуга его напарника, который и в оборону успевает возвращаться, и у бортов не промах.

К 26 годам Санников развил свои навыки настолько, что его появление в сборной России уже никого не удивляет. За годы работы с Андреем Скабелкой – ещё одним видным тренером-системщиком – он не только набрался уверенности, но и заметно улучшил свой бросок. Парень, который в детстве оказался не нужен Магнитогорску и не попадал в ведущие звенья «Трактора-90» (его партнёрами были Дугин, Бурдасов и Войнов), опередил многих своих более талантливых сверстников. Вот и прошлой весной на чемпионат мира в Москву поехал он, а не Шумаков или Шалунов, чьи шансы изначально оценивались несравнимо выше. То, что в сборной России не первый год правит Знарок, ещё один счастливый билет Санникова. Тренер, который первым насадил в России «физический» хоккей, выиграв с «Динамо» два «системных» Кубка Гагарина, высоко ценит таких ребят, как Санников, Телегин и Плотников.
Причём использует их не только в четвёртом звене: по одному такому форварду у Знарка должно быть в каждой тройке.

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Сегодня Санников – капитан «Сибири» и сборной России, бронзовый призёр розыгрыша Кубка Гагарина и чемпионата мира. На него не первый год засматривается Квартальнов, предпринимая попытки переманить в ЦСКА, но Санников верен родной команде, за что его особенно любят в Новосибирске. Поговаривают даже, что однажды Степан отказал главному тренеру «армейцев». Сумеет ли он сказать «нет» Знарку, если тот после сезона пожелает видеть Санникова не только в национальной команде, но и в СКА? Форварда связывает ещё год контракта с «Сибирью», да только когда клуб из Санкт-Петербург в ком-то действительно нуждается, это не преграда. Игрок, который как никто другой впитал в себя принципы «рельсового» хоккея, способен стать системообразующим элементом любой передовой команды КХЛ.

Если через десяток-другой лет вас спросят, какой хоккей процветал в 2017 году, просто покажите на Youtube нарезку с игрой Санникова. Простота, напор, агрессия — тэги современности.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей ХК Сибирь Андрей Скабелка Дмитрий Квартальнов Олег Знарок Степан Санников
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