Россия играет вничью с Финляндией на Евротуре. LIVE

>>> Текстовая трансляция матча Россия – Финляндия
>>> Знарок: на Кубке Карьяла команда была ещё моложе, а мы выиграли
Указанное в трансляции время – московское
19:44. Прекрасный сейв сейчас сделал Игорь Шестёркин. Вообще, вратари СКА сегодня действуют очень здорово. К сожалению, оба.
19:40. Очередное подтверждение, что поход на хоккей — дело семейное. На трибунах сборную России поддерживают болельщики буквально всех возрастов.
19:34. Интересное начало у нас: не прошло и минуты, как финны схватили удаление на Анатолии Голышеве. Реализовать, к сожалению, не удалось.
19:32. Команды построились, гимн исполнен — поехали!
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19:27. Считанные минуты до начала. Все готовы?
19:17. «Беги, Вася, беги», — призывает сборную России Овечкин. А в команде, как назло, ни одного Василия.
19:11. Кстати, не лишним будет вспомнить, что Олег Знарок никогда не проигрывал Лаури Марьямяки в качестве главного тренера сборной России. Два матча на нынешнем Евротуре завершились в пользу россиян, а до этого Знарок и компания обыграли Марьямаки на групповом этапе Кубка мира в Торонто (3:1).
18:58. Разминка команд в разгаре.
Раскатка
18:52. Программка к матчу выполнена в традиционном стиле «Красной машины».
Программка
18:50. Спустя полтора часа после старта матча Россия — Финляндия в шведском Гётеборге начнётся другая встреча этого этапа Евротура. «Тре Крунур» сыграет со сборной Чехии, которая идёт на втором месте в общем зачёте, отставая от россиян на 6 очков.
18:41. А вот и состав сборной России по звеньям! В воротах сыграет Игорь Шестёркин, первая тройка Голышев — Ткачёв — Капризов должна стать образцом энергии и таланта. Вторая линия нападения — целиком новосибирская, а заболевший защитник Виктор Антипин на матч не заявлен.
18:32. Капитаном сборной России тренерский штаб Олега Знарка выбрал форварда новосибирской «Сибири» Степана Санникова. «Игрок, который как никто другой впитал в себя принципы «рельсового» хоккея, способен стать системообразующим элементом любой передовой команды КХЛ», — так пишет о нём корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
18:25. До матча ещё больше часа, а это значит, что время позволяет ознакомиться с творчеством талантливых болельщиков. Шуточный коллаж «с участием» Малкина, Овечкина и Радулова выглядит весьма остроумно.
18:18. Около «Юбилейного» уже зажгли фонари, но пока немноголюдно.
«Юбилейный»
18:13. Для сборной России результат практически любого матча традиционно чуть важнее, чем для соперников. Но эксперт «Чемпионата» Алексей Бадюков призывает болельщиков не относиться к этой встрече, как к экзамену.
«Будет много интересных вещей, на которые стоит взглянуть. Но не стоит рассматривать сегодняшнюю игру и этот этап как некий приговор и экзамен, после которого всё станет ясно. Для кого-то это станет стартом, кто-то будет топтаться на месте, ну а кто-то сделает шаг назад», — сказал Бадюков.
18:00. Пока зрителей на трибунах нет, организаторы проводят последние приготовления перед матчем.
17:55. Сегодня днём финская команда провела тренировку на льду «Юбилейного». Судя по комментариям наставника сборной Финляндии Лаури Марьямяки, он рассматривает этот этап Евротура, в основном, как способ подготовится к чемпионату мира.
17:51. Пока до матча есть время, мы приглашаем наших читателей принять участие в опросе о том, как завершится сегодняшняя встреча. Напомним, что две предыдущих игры в рамках нынешнего Евротура сложились для россиян удачно: на Кубка Карьяла сборная России выиграла со счётом 5:1, а на Кубке Первого канала — 4:3.
17:48. В среду, 8 февраля, российская сборная провела тренировочное занятие в «Юбилейном».На лёд команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов;
«Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов.
«Синие»: Дамир Мусин — Альберт Яруллин; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников;
«Белые»: Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин — Андрей Светлаков — Максим Мамин;
«Чёрные»: Егор Рыков – Максим Осипов, Артём Фёдоров — Николай Прохоркин — Константин Окулов; Максим Карпов;
Защитник Виктор Антипин не принял участия в тренировке из-за плохого самочувствия.
17:42. Уже известно, что в воротах финской команды сыграет Микко Коскинен, для которого питерский лёд «Юбилейного» хорошо знаком.
17:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн трансляцию матча между сборными России и Финляндии на третьем этапе Евротура. Это вынесенная встреча Шведских хоккейных игр. Состоится она в Санкт-Петербурге на льду арены «Юбилейный». Начало в 19:30 мск. Напомним, что сборная России уверенно лидирует в общей турнирной таблице по итогам Кубка Первого канала и Кубка Карьяла. Посмотрим, как коллектив Олега Знарка выступит на сей раз. Команда подобралась молодая и задорная.