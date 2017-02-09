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175 лет назад 2016
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Фатима Аль-Али и Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Зачем хоккей девушке из Абу-Даби? Фатима покорила НХЛ

Арабская хоккеистка Фатима Аль-Али покорила техникой Бондру, приехала в Вашингтон и заставила о себе говорить во всём мире.
9 февраля 2017, четверг. 20:00. Хоккей
В ноябре легенда «Вашингтона» и командный посол Петер Бондра совершил деловую поездку в Объединённые Арабские Эмираты, поработав тренером в хоккейной школе в Абу-Даби. Тогда словацкого снайпера восхитила техника Фатимы Аль-Али, члена женской сборной ОАЭ по хоккею.


Доклад Бондры после приезда в стан «Вашингтона» был благосклонно принят руководством клуба. Результатом этого стали купленные для Фатимы билеты до Вашингтона. «Когда мы разговаривали, она сказала, что её любимый игрок – Алекс Овечкин, а «Вашингтон Кэпиталз» — любимая команда. Мы будем рады видеть вас. Надеюсь, вы встретитесь и с Овечкиным, и со всей командой, и обязательно покажете некоторые из своих навыков парням из «Кэпиталз», — сказал Бондра арабской хоккеистке, которая до слёз обрадовалась этому известию.


В феврале она прилетела в столицу США, этот месяц в НХЛ проходит под девизом «Хоккей для всех». Приглашением спортсменки из ОАЭ внёс свой вклад в популяризацию игры в этой нехоккейной стране. В первый же день своего пребывания в столице Фатима посетила матч НБА между «Вашингтоном» и «Кливлендом», завершившийся победой гостей в овертайме со счётом 140:135. На следующий она принесла удачу хозяевам в матче НХЛ: «Кэпиталз» разгромили дома «Каролину» со счётом 5:0, а саму игру Фатима смотрела из ложи владельца клуба Теда Леонсиса.

На следующий день она провела тренировку на льду с основным составом «столичных».


Аль-Али показала свои умения российскому форварду Евгению Кузнецову и смогла сама перенять у него несколько трюков.


Овечкин выступал в необычной для себя роли, он стал подносчиком снарядов для представительницы ОАЭ, которая бросала с его любимой точки. «В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей», — сказал Овечкин.


«Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление культурных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит», — приводятся слова Аль-Али на официальном сайте НХЛ.

9 февраля Фатима проведёт символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом». Сама же спортсменка хочет показать миру, что девушки не только во всём мире, но и в ОАЭ, могут кататься на коньках и играть в хоккей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин НХЛ
Новости. Хоккей
9 февраля 2017, четверг
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