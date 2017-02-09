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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евротур. Россия — Финляндия – 2:1
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Светлаков дрался, Голышев «зажигал». Россия обыграла Финляндию

Голы Кручинина и Голышева помогли сборной России выиграть у Финляндии в вынесенном в Санкт-Петербург матче Евротура.
9 февраля 2017, четверг. 22:10. Хоккей
Первый матч третьего этапа Евротура сборная России проводила в Санкт-Петербурге. Городе, где на постоянной основе трудится главный тренер Олег Знарок, совмещающий посты. Вот только из СКА в нынешнюю сборную вызвали лишь троих человек: голкипера Шестёркина, защитника Рыкова и нападающего Прохоркина. Остальные работают под бдительным присмотром Харийса Витолиньша в Новогорске. «Поначалу была мысль пригласить больше игроков СКА, потом отказались от этой идеи. Нет смысла разрывать тренировочный процесс. Не получилось бы ни там, ни там», — сказал Знарок на пресс-конференции. Что ж, это право тренера. Безусловно, дела СКА его тоже заботят. Не за горами плей-офф, куда команду нужно подвести в оптимальной форме.

Знарок: на Кубке Карьяла команда была ещё моложе, а мы выиграли

Еврохоккейтур. Шведские игры. 1-й тур
09 февраля 2017, четверг. 19:30 МСК
Россия
2 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Финляндия
1:0 – Кручинин (Светлаков, Рыков) – 35:08 (5x5), 1:1 – Палола (Хаапала, Саллинен) – 40:37 (5x5), 2:1 – Голышев – 58:34 (5x5)

Заранее стало известно, что сыграет в Петербурге ещё один представитель «армейцев» — голкипер Микко Коскинен. Тренерский штаб Суоми заранее объявил состав, в котором Коскинен значился основным вратарём. Прошлый турнир для Микко выдался неудачным: на Кубке Карьяла он получил травму как раз в матче со сборной России, выбыв на достаточно длительный срок. Главный тренер финнов Лаури Марьямяки снова решил, что с россиянами сыграет именно Коскинен. И он, и Юха Метсола имеют хорошие шансы на попадание в окончательный состав сборной на чемпионат мира 2017 года. Не вышел на игру с финнами защитник сборной России Виктор Антипин, который приболел. Место в воротах занял Игорь Шестёркин.

На трибунах, несмотря на обещанный аншлаг, были заметны свободные места. По всей видимости, не все успели добраться до пункта назначения к установленному времени по вечерним питерским пробкам.

Гости уже в начале первого периода заработали две минуты – правила нарушил Миика Койвисто. Хорошие моменты не использовали Капризов и Кручинин, а Олег Знарок буквально обнимал каждого хоккеиста, делая подсказки.

Пришлось потрудиться и Шестёркину. Неплохой бросок наносил Хинц, хлёстко атаковал низом Оямяки. Порой градус напряжения возрастал, дело доходило до серьёзных потасовок. Одного зрители так и не увидели: заброшенных шайб. Первый период голами не порадовал, а у команд, несмотря на созданные моменты, была видна определённая несыгранность.

Во второй двадцатиминутке по удалению схлопотали Яруллин и Суомела, но результата по-прежнему не было. Очень старался капитан россиян Степан Санников, который постоянно был нацелен на ворота Коскинена.

Вообще скорость игры заметно возросла, оба коллектива постарались взвинтить темп. Наверное, это в том числе и тренерская установка. Во второй половине периода на борт толкнули Прохоркина. Второе удаление за матч схлопотал Койвисто. В большинстве забить опять не получилось, зато после выхода соперника из штрафного бокса началось всё самое интересное.

Россия обыграла Финляндию на Евротуре. Как это было

Сперва едва не отличился Светлаков, а затем здорово сработал дебютант сборной России Кручинин. Алексей поднял голову и решил нанести бросок из левого круга вбрасывания. Шайба попала между щитков Коскинену, залетев в цель. Знарок радостно сжал кулак. Было видно, что тренер доволен.

Отличный момент упустил Фёдоров, не забивший из выгодной позиции. Сразу после сирены Олег Знарок что-то объяснял нападающему Максиму Шалунову, уходившему в подтрибунное помещение, а другой форвард – Анатолий Голышев – объяснил, почему не доиграл концовку периода. В российского хоккеиста попала шайба, но ничего серьёзного, травмы нет.

В третьем отрезке встрече команды сходу обменялись выходами один на один. Сперва своим шансом не воспользовался Кирилл Капризов, за что наша команда была моментально наказана. Олли Палола убежал в ответную атаку и переиграл Шестёркина. Увы, но в этом эпизоде молодому форварду россиян банально не хватило опыта.

Вскоре прицельный кистевой бросок нанёс Фёдоров – Коскинен занял правильную позицию и поймал шайбу. К сожалению, совсем не шла игра в большинстве, что нельзя не констатировать. Много неточных передач и брака мешало хозяевам реализовать лишнего.

За восемь минут до окончания периода с капитаном Финляндии сцепился нападающий Андрей Светлаков, пытавшийся вытолкать Саллинена с пятака. Судьи отправили нарушителей спокойствия остужать пыл в боксы для штрафников.

Судьбу встречи решило индивидуальное мастерство Голышева. Наброс Арзамасцева, а затем и грамотное подставление клюшки Анатолием помогло россиянам вырвать победу в основное время. Гол форвард «Автомобилиста» отпраздновал в фирменном стиле, сделав двумя руками жест вверх. Парень «зажёг»! Интересно, что в третьем периоде клюшка Голышева, которую он потерял в одном из эпизодов в пылу борьбы, оказалась на финской лавке. И соперник вернул её законному владельцу. Получилось удачно, правда?

Финны в экстренном порядке заменили Коскинена на шестого полевого хоккеиста, но тщетно. 2:1 – таков окончательный счёт схватки.

Свой следующий матч сборная России проведёт в субботу, 11 февраля. В Гётеборге соперником команды Олега Знарка станет шведская ледовая дружина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Евротур
Новости. Хоккей
9 февраля 2017, четверг
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