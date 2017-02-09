Светлаков дрался, Голышев «зажигал». Россия обыграла Финляндию

Первый матч третьего этапа Евротура сборная России проводила в Санкт-Петербурге. Городе, где на постоянной основе трудится главный тренер, совмещающий посты. Вот только из СКА в нынешнюю сборную вызвали лишь троих человек: голкипера Шестёркина, защитника Рыкова и нападающего Прохоркина. Остальные работают под бдительным присмотромв Новогорске. «Поначалу была мысль пригласить больше игроков СКА, потом отказались от этой идеи. Нет смысла разрывать тренировочный процесс. Не получилось бы ни там, ни там», — сказал Знарок на пресс-конференции. Что ж, это право тренера. Безусловно, дела СКА его тоже заботят. Не за горами плей-офф, куда команду нужно подвести в оптимальной форме.Заранее стало известно, что сыграет в Петербурге ещё один представитель «армейцев» — голкипер. Тренерский штаб Суоми заранее объявил состав, в котором Коскинен значился основным вратарём. Прошлый турнир для Микко выдался неудачным: на Кубке Карьяла он получил травму как раз в матче со сборной России, выбыв на достаточно длительный срок. Главный тренер финнов Лаури Марьямяки снова решил, что с россиянами сыграет именно Коскинен. И он, и Юха Метсола имеют хорошие шансы на попадание в окончательный состав сборной на чемпионат мира 2017 года. Не вышел на игру с финнами защитник сборной России, который приболел. Место в воротах занялНа трибунах, несмотря на обещанный аншлаг, были заметны свободные места. По всей видимости, не все успели добраться до пункта назначения к установленному времени по вечерним питерским пробкам.Гости уже в начале первого периода заработали две минуты – правила нарушил. Хорошие моменты не использовали Капризов и Кручинин, абуквально обнимал каждого хоккеиста, делая подсказки.Пришлось потрудиться и Шестёркину. Неплохой бросок наносил Хинц, хлёстко атаковал низом Оямяки. Порой градус напряжения возрастал, дело доходило до серьёзных потасовок. Одного зрители так и не увидели: заброшенных шайб. Первый период голами не порадовал, а у команд, несмотря на созданные моменты, была видна определённая несыгранность.Во второй двадцатиминутке по удалению схлопотали Яруллин и Суомела, но результата по-прежнему не было. Очень старался капитан россиян, который постоянно был нацелен на ворота Коскинена.Вообще скорость игры заметно возросла, оба коллектива постарались взвинтить темп. Наверное, это в том числе и тренерская установка. Во второй половине периода на борт толкнули Прохоркина. Второе удаление за матч схлопотал Койвисто. В большинстве забить опять не получилось, зато после выхода соперника из штрафного бокса началось всё самое интересное.Сперва едва не отличился Светлаков, а затем здорово сработал дебютант сборной России Кручинин. Алексей поднял голову и решил нанести бросок из левого круга вбрасывания. Шайба попала между щитков Коскинену, залетев в цель. Знарок радостно сжал кулак. Было видно, что тренер доволен.Отличный момент упустил Фёдоров, не забивший из выгодной позиции. Сразу после сиренычто-то объяснял нападающему, уходившему в подтрибунное помещение, а другой форвард –– объяснил, почему не доиграл концовку периода. В российского хоккеиста попала шайба, но ничего серьёзного, травмы нет.В третьем отрезке встрече команды сходу обменялись выходами один на один. Сперва своим шансом не воспользовался Кирилл Капризов, за что наша команда была моментально наказана. Олли Палола убежал в ответную атаку и переиграл Шестёркина. Увы, но в этом эпизоде молодому форварду россиян банально не хватило опыта.Вскоре прицельный кистевой бросок нанёс Фёдоров – Коскинен занял правильную позицию и поймал шайбу. К сожалению, совсем не шла игра в большинстве, что нельзя не констатировать. Много неточных передач и брака мешало хозяевам реализовать лишнего.За восемь минут до окончания периода с капитаном Финляндии сцепился нападающий Андрей Светлаков, пытавшийся вытолкать Саллинена с пятака. Судьи отправили нарушителей спокойствия остужать пыл в боксы для штрафников.Судьбу встречи решило индивидуальное мастерство Голышева. Наброс Арзамасцева, а затем и грамотное подставление клюшки Анатолием помогло россиянам вырвать победу в основное время. Гол форвард «Автомобилиста» отпраздновал в фирменном стиле, сделав двумя руками жест вверх. Парень «зажёг»! Интересно, что в третьем периоде клюшка Голышева, которую он потерял в одном из эпизодов в пылу борьбы, оказалась на финской лавке. И соперник вернул её законному владельцу. Получилось удачно, правда?Финны в экстренном порядке заменили Коскинена на шестого полевого хоккеиста, но тщетно. 2:1 – таков окончательный счёт схватки.Свой следующий матч сборная России проведёт в субботу, 11 февраля. В Гётеборге соперником командыстанет шведская ледовая дружина.