«Не говорил, что хочу в СКА». Но кто теперь спросит Голышева?

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в вынесенном матче шведского этапа «Евротура» в Санкт-Петербурге. В составе россиян забитыми голами сумели отметиться Алексей Кручинин и Анатолий Голышев. Единственный гол финнов на счету Олли Палолы.
«Понравилась команда самоотдачей и характером»
— Тяжёлая игра у нас была, — начал Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции — Команда в принципе понравилась самоотдачей и характером. Здорово, что выиграли. Есть моменты, которые нужно доработать, но у нас было очень мало времени на это. Всех с победой.
— Как оцените игру новичков? Никто из игры не выпадал?
— Нет, вся команда неплохо смотрелась. Конечно, нервотрёпка была у них, да и у тех, кого раньше вызывали. А так собрались ребятки, молодцы.
— Почему в концовке встречи не хватало остроты? Моменты хорошие были, но забить долгое время не получалось.
— У нас её не хватало с первого периода. Я же говорю, только к концу собрались.
— Недостаток сыгранности?
— Где-то да.
— Два ваших голкипера сегодня играли, голов было мало. Можно похвалить Шестёркина и Коскинена?
— Естественно, могу похвалить обоих своих вратарей. Но в этот день удачи Коскинену не желал.
— Будут ли изменения в составе на следующие матчи?
— Кроме одного запасного нападающего у нас больше никого нет, поэтому посмотрим.
— Что с Антипиным?
— Антипин пока больной, может быть, отправим его домой, смотря что скажут врачи.
«Я счастлив в «Автомобилисте», меня все устраивают»
Первым в микст-зоне остановили автора победной шайбы.
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— Мне показалось, что мы перебегали их, перебросали в начале, больше атаковали, — отметил Анатолий Голышева. — Здорово, что дотерпели, достояли. В конце они сравняли — трудно было, но дожали.
— В концовках атак сказывалось волнение?
— Вчера первый раз катались, если честно. Не знаю, это сказалось или нет. Может, кто-то первые игры волновался. Но у них тоже вратарь хороший. Самое главное, что мы выиграли.
— Сколько рикошетов было, когда вы забрасывали?
— Захар хотел шайбу бросать, мы переглянулись. Он увидел меня, побежал на прострел. Показалось, что я подставил и сразу гол под перекладину влетел.
— Что пытались поцеловать на плече?
— Я ничего не целовал! Не-не-не!
— Расскажите про ваш жест — дэб.
— Случайно получилось.
— Вы говорили, что не против обмена в СКА.
— Я такого не говорил. Вопрос был задан по-другому. Я не читал сам интервью, мне не давали его сверить. Мне Илья Петрович Воробьёв сказал, я думал, шутит. Вопрос звучал по-другому. Я всегда говорил, что если захотят меня обменять — обменяют. Я сказал, что мечта любого игрока — играть в таких командах, как СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Магнитка». Играть в команде с высокими задачами. Я счастлив в «Автомобилисте», меня все устраивают. Я это имел в виду.
— Как вам игралось с Капризовым?
— Кирилл — мастер с большой буквы, у него всё впереди. Он большой молодец, но ему ещё работать, стараться. С ним и с Вовой Ткачевым быстро нашли взаимопонимание.
«Мастерства не хватило, чтобы забить»
Нападающий сборной России Кирилл Капризов сказал, что волнение не помешало ему в дебютном матче за взрослую команду.
«Волнение было, пару смен сыграл, и оно прошло. Была тяжёлая игра, счёт это показывает. Хорошо, что играли до конца и в конце смогли забить. В голе, наверно, было больше импровизации, Ткачёв отдал Захару Арзамасцеву, тот прострелил, и Толя Голышев подставил. Хорошие игроки собраны, со всеми приятно играть. Мои моменты? Первый раз вообще мимо бросил, а после второго нам гол забили. Такие моменты должен забивать, мастерства не хватило», — отметил Капризов.
«До эйфории далеко, но рад забитому голу»
Нападающий сборной России Алексей Кручинин рассказал о своих эмоциях от дебютного матча за национальную команду.
«Игра в сборной для меня — это новые эмоции, поэтому, думаю, что я приеду в клуб в хорошем настроении. Я не думаю, что у меня возникнут проблемы, потому что играть за сборную — это удовольствие. У нас много дебютантов, поэтому игроки, которые провели несколько турниров, уже считаются ветеранами по сравнению с другими. Буду ли я таким через несколько месяцев? Не хочу загадывать, я сыграл только один матч всего, надо готовиться дальше. С «армейскими» ребятами взаимодействие было отличным. Мы много разговариваем. Упростили игру, проблем не возникло. Мы играем все вместе, поэтому роли у меня никакой в тройке нет. Стараемся забить гол и не пропустить. Эйфория от гола? Пока просто положительные эмоции от победы, до эйфории далеко. Когда я увидел, что защитник немножко отвалился от меня и что в центре есть место, решил вытащить руки и бросить из-под игрока», — сказал Кручинин.
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