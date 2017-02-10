Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Варианты состава сборной России на Олимпийских играх-2018
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

С Овечкиным или Мозякиным? Какой будет сборная России на ОИ-2018

За год до Олимпиады прогнозируем две версии состава сборной России, в зависимости от того, отпустит ли НХЛ игроков в Южную Корею.
10 февраля 2017, пятница. 11:15. Хоккей
10 февраля 2017 года. До открытия олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане остаётся ровно год, а НХЛ до сих пор не решила, отпускать ли туда своих игроков. Последние заявления Гэри Беттмэна, владельцев клубов и инсайдеров дают основания сделать вывод о том, что впервые с 1994 года олимпийский хоккейный турнир пройдёт без лучших игроков мира. Как будет выглядеть состав сборной России без энхаэловцев? А какой предстанет наша национальная команда в том случае, если Овечкин и Ко всё-таки доберутся до Южной Кореи? Мы в равной степени допускаем оба варианта, поэтому составили две версии составов сборной России на грядущую Олимпиаду. Сразу оговоримся, что при составлении списков не учитывался отъезд игроков из КХЛ в НХЛ и обратно, а также возможный демарш российских легионеров, которые отправятся в Пхёнчхан вопреки решению лиги.

>>> Принесите счёт, мистер Беттмэн! Кто заплатит за Олимпиаду?

Если НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду


Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семён Варламов («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
Защитники: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев, Алексей Марченко (оба – «Торонто»), Алексей Емелин, Никита Нестеров (оба – «Монреаль»), Дмитрий Куликов («Баффало») Иван Проворов («Филадельфия»), Вячеслав Войнов (СКА).
Нападающие: Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон») Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа-Бэй»), Владимир Тарасенко, Артём Анисимов, Артемий Панарин (оба – «Чикаго») Александр Радулов («Монреаль»), Николай Кулёмин («Айлендерс»), Роман Любимов («Филадельфия»), Илья Ковальчук, Павел Дацюк (оба — СКА).

Если НХЛ всё-таки пойдёт на поводу у ИИХФ и игроков, то в Южной Корее мы увидим несколько изменённую версию сборной России на Кубке мира. Не зря же в федерации настаивали, что прошедший турнир в Торонто – всего лишь этап подготовки к Играм. А раз сборная России относительно успешно выступила на Кубке мира, добравшись до полуфинала, то и состав за полтора года не должен претерпеть серьёзных изменений. Прежде всего возможны поправки с учётом размеров площадок. На корейских «аэродромах» в игроках формата Ивана Телегина не будет острой необходимости. Форвардов, преуспевающих в силовой игре, уместно заменить игровиками. При этом шансы поехать в Корею Вадима Шипачёва не велики. Кубок мира показал, что на этом уровне ведущий центрфорвард нашей лиги зачастую пропадает с радаров и проседает в обороне. Куда вероятнее, что Олимпиада в Корее станет прощальным турниром Павла Дацюка. По крайней мере, это было бы красиво.

Вратарь, как известно, половина команды. В сборной России зависимость от игры голкиперов в последнее время даже выше. Сергей Бобровский стал одной из главных звёзд турнира в Торонто, после чего перенёс свою сумасшедшую форму на выступления за клуб. Если страж ворот «Коламбуса» продолжит в том же духе и в следующем сезоне – за пост №1 можно будет не волноваться. Здесь и сейчас есть определённое беспокойство за его сменщиков, но Семён Варламов должен восстановиться к открытию тренировочных лагерей, а Андрей Василевский имеет все шансы начать следующий сезон в качестве основного вратаря «Тампы». Впрочем, допускаем, что кого-то из них заменит Илья Сорокин – перспективный вратарь с опытом чемпионата мира и кубковых матчей.
Если НХЛ всё-таки пойдёт на поводу у ИИХФ и игроков, то в Южной Корее мы увидим несколько изменённую версию сборной России на Кубке мира.

Если с вратарской линией всё более-менее понятно, то в обороне по сравнению с Кубком мира могут быть кое-какие изменения. Прежде всего речь об Андрее Маркове. Ветеран провалил турнир в Торонто, а его контракт с «Монреалем» грядущим летом закончится. Даже если 39-летний защитник не повесит коньки на гвоздь – не лишним будет уступить дорогу молодым. Например, Ивану Проворову, который в первый же сезон в НХЛ проводит по 25 минут в среднем за матч, а в атаке уже ничем не уступает Маркову. За последние месяцы серьёзно прибавили Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Один стал ключевым защитником «Вашингтона», а другой без проблем закрепился в ведущей паре «Торонто». Они и без того составляли первую пару сборной России на Кубке мира, а к Олимпиаде лишь застолбят за собой этот статус. Смена клубов должна пойти на пользу Никите Нестерову и Алексею Марченко. Учитывая, что на Игры можно привезти не семь, а восемь защитников, впору вспомнить о Вячеславе Войнове. Из-за дисквалификации в НХЛ он не смог приехать в Торонто, но двери в Пхёнчхан для него открыты. Что он, что другой защитник СКА Антон Белов обладает олимпийским опытом. Пусть и не самым успешным.

>>> «Овечкин искренен. Он может поехать на Олимпиаду без разрешения»

На Кубке мира линию атаки сборной России называли чуть ли не сильнейшей среди всех команд-участниц. Тренерскому штабу нашей команды так до конца и не удалось реализовать потенциал, да и тот же Евгений Малкин пребывал в откровенно разобранном состоянии. Время показало, что причиной невыразительной игры ведущего центра сборной России были сроки проведения Кубка мира. В феврале, когда проводятся Олимпийские игры, проблем с физической формой не должно быть ни у Малкина, ни у других звёзд сборной России. Более того, у Олега Знарка будет шанс усилить и без того мощную атаку нашей команды. Если решение оставить за бортом Кубка мира таких звёзд, как Александр Радулов и Илья Ковальчук можно было хоть как-то объяснить травмами и неопределённой формой, то поводов оставить их без Олимпиады пока не видно. Если Знарок переступит через свои принципы, то может создать как минимум три ударных звена и избежать ситуаций, когда на большинство выходит Николай Кулёмин, совершенно для этого не приспособленный.
Бригада вратарей на Олимпиаде, где самому старшому будет 22 года – не фантастика, а реальность.

Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду


Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг).
Защитники: Вячеслав Войнов, Антон Белов, Егор Яковлев (все – СКА), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Илья Любушкин («Локомотив»), Андрей Миронов («Динамо» М), Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА).
Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Сергей Плотников, Никита Гусев (все — СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Иван Телегин, Валерий Ничушкин (оба — ЦСКА), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников (все – «Сибирь»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»).

Представить, что сборная России в таком составе отправится на главный турнир четырёхлетия, непросто. Это больше напоминает даже не чемпионат мира, а заявку на этап Евротура. Например, на Кубок Первого канала, где традиционно собираются все сильнейшие игроки внутреннего чемпионата. Впрочем, давайте перенесёмся на 23 года назад и вспомним, какую команду Виктор Тихонов возил в Лиллехаммер, когда НХЛ ещё не присоединилась к олимпийскому движению. За последний рубеж тогда отвечал 30-летний вратарь «Трактора» Андрей Зуев, по всем статьям уступающий своим современникам Илье Сорокину и Игорю Шестёркину. В атаке заправляла тройка Гусманов – Кудашов – Березин, в которой главной звездой был главный тренер «Локомотива», выступающий на тот момент в АХЛ. Лучшим же бомбардиром российской команды стал молодой Андрей Николишин, который только через год отправится за океан. Сравните с нынешними временами, когда в расположении Знарка есть экс-звёзды мирового хоккея Дацюк и Ковальчук, лучший игрок планеты из числа тех, кто никогда не выступал в НХЛ Сергей Мозякин, а также двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов.

>>> Олимпийский хоккей. Часть 18. Лиллехаммер-1994


Если при формировании состава опираться исключительно наличие олимпийского опыта, то в Корею может отправиться самая возрастная сборная России в истории Игр. Здесь вам и 36-летний Александр Ерёменко, сидевший третьим вратарём в Сочи, и Илья Никулин с Евгением Медведевым, и Никита Никитин, вернувшийся в родной Омск. Антон Белов с Вячеславом Войновым – ещё одни «свидетели Сочи», и не беда, что в том роковом четвертьфинале челябинец проиграл забег Микаэлю Гранлунду. Этот быстроногий финн до Пхёнчхана всё равно не доедет. Знарку доступны Тихонов и Попов, Терещенко и Сёмин, Свитов и Ничушкин, Дацюк и Ковальчук – все они четыре года назад были в команде Зинэтулы Билялетдинова. Если доходить до абсурда, то можно вспомнить, что Максим Афиногенов, забивавший ещё чехам в Солт-Лейк-Сити, в свои 37 лет провёл за «Витязь» лучший сезон за последние годы. Чем не хранитель олимпийских традиций?

Коленки у такой команды, где можно было бы найти место участникам Ванкувера-2010 Калинину, Волченкову и Корнееву, точно не затрясутся. Вот только с реальностью такой состав не имеет ничего общего. Все ходы Знарка говорят о том, что в случае отказа НХЛ мы увидим в Южной Корее сборную России нового поколения.
Если при формировании состава опираться исключительно наличие олимпийского опыта, то в Корею может отправиться самая возрастная сборная России в истории Игр.

Бригада вратарей на Олимпиаде, где самому старшему будет 22 года, не фантастика, а реальность. Тренерский штаб сборной России целенаправленно наигрывает тандем Сорокин – Шестёркин, таская его на все этапы Евротура. Нет сомнений, что оба «армейца», московский и питерский, отправятся на чемпионат мира. А там и до Олимпиады недалеко. Кто будет третьим – не принципиально. Билялетдинов за выслугу лет запасным взял в Сочи Ерёменко, но почему бы не сработать на перспективу и не дать билет в Корею магнитогорцу Илье Самсонову? Тем более что старая гвардия в лице Кошечкина, Барулина и всё того же Ерёменко плавно идёт к окончанию карьеры. Оборона, за исключением Антона Белова, сплошь составлена из игроков, родившихся в 90-х. Белов и Войнов имеют реальные шансы попасть на Олимпиаду и в случае участия в ней энхаэловцев, а без них обязаны стать лидерами сборной России. Киселевич, Антипин, Миронов и другие – это те, кого Знарок регулярно вызывает на этапы Евротура. Варианты могут быть лишь в деталях: Ожиганов или Чудинов, Любушкин или Береглазов. Так или иначе, это то лучшее, что у нас есть.

Многие задаются вопросом: зачем нужен базовый клуб сборной, если на Шведских хоккейных играх наибольшее представительство игроков у «Сибири», а на чемпионате мира все наигранные связи вмиг рушатся по прилёту Овечкина или другой суперзвезды НХЛ? Ответ на этот вопрос может дать Олимпиада без участия энхаэловцев. Вот тут-то Знарок вытащит туз из рукава, презентовав несколько пар защитников из СКА и сразу два сыгранных звена. Ковальчук – Дацюк – Плотников и Гусев – Шипачёв – Дадонов – это два основных козыря сборной России перед всеми командами, которые сыграют через год в Корее. Сыгранное звено может поставить и «Сибирь», правда, есть большие сомнения, что Шалунов и Шумаков останутся на следующий год в Новосибирске. В любом случае многолетние связи вмиг не порушить. Ну а главной интригой Олимпиады без НХЛ станет то, возьмёт ли Знарок Кирилла Капризова и Сергея Мозякина. Один – восходящая звезда российского хоккея, другой – доминирующий ветеран, собирающий всевозможные рекорды. Для Капризова поездка в Корею может стать трамплином, а для Мозякина – доказательством истинного, а не статистического величия. Олимпиада может расставить точки над i, окончательно рассудив поклонников таланта Мозякина и скептиков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Олег Знарок Сергей Мозякин НХЛ ФХР
Новости. Хоккей
10 февраля 2017, пятница
14:30 Кожевников: новички сборной неплохо себя проявили для первого матча
14:27 Соботка: в прошлых сезонах были травмы в плей-офф, сейчас всё отлично
14:15 Руководство «Вегаса» проведёт встречу с экс-главным тренером «Айлендерс» Капуано
13:46 Андронов: думаю, что в этом году ЦСКА сильнее, чем в прошлом
13:34 Орешкин: как не привлекать молодёжь? За ними будущее
13:15 Квартальнов: ЦСКА уже держит в голове плей-офф
13:10 Фарм-клуб «Ак-Барса» со следующего сезона будет играть в Зеленодольске
12:57 Канарейкин: задача «Авангарда» – финал конференции, будем постепенно идти
12:52 Фёдоров: Плэтт не был для ЦСКА загадкой, он работоспособный парень
12:38 Задоров провёл на льду 26 минут 47 секунд — это 2-й его показатель в НХЛ
12:31 Миронов: в плей-офф надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников
12:12 Кэссиди: посмотрим, сможет ли «Бостон» воспользоваться плодами этой победы
11:58 Защитник Антипин отбыл со сборной России в Швецию
11:47 Источник: форвард московского «Динамо» Терещенко выбыл до конца сезона
11:45 Кросби: очки сами о себе позаботятся, чем скорее наберу 1000-е, тем лучше
11:29 Голубович: в поражении нет ничего хорошего, но нужно делать правильные выводы
11:25 19 игроков ЖХЛ отправились на турнир трёх наций в Финляндию
11:16 «Вашингтон» первым с 1971 года забил не менее 5 голов в 10 домашних матчах кряду
11:04 Генменеджер «Вегаса»: процесс назначения тренера может затянуться до конца весны
10:50 Роу: обсудим с руководством «Флориды вопрос о новом главном тренере в межсезонье
10:28 Абрамов вышел на 3-е место в гонке снайперов QMJHL
10:26 Защитник Сове перешёл из «Медвешчака» в клуб ECHL «Манчестер»
10:13 Форвард «Вашингтона» Бураковски получил травму в матче с «Детройтом»
10:08 Пачьоретти, Картер и Р. Миллер – звёзды дня в НХЛ
10:00 Овечкин впервые за 316 матчей не нанёс ни одного броска в створ ворот
09:57 ЛеБлан: сообщения о возможности переезда «Аризоны» за пределы штата — фальшивка
09:52 Глава NBC: Олимпиада в Сочи была важна, так как в НХЛ играет много россиян
09:45 Штястны получил травму в матче с «Торонто»
09:39 Защитник «Детройта» Эрикссон выбыл на 6-8 недель
09:37 Скотти Боумэн награждён орденом Хоккея
09:35 Тарасенко: мы идём в бой друг за друга, в каждом моменте, каждом матче
09:29 Евгений Кузнецов зубами подал шайбу линейному арбитру
09:25 Барбашёв: согласен, что в какой-то степени в НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ
09:22 Пачьоретти — 24-й игрок в истории «Монреаля», забивший 200 голов
09:19 Овечкин лишь на секунду превзошёл личный антирекорд по игровому времени
09:18 Третьяк: Шестёркин сыграл с финнами здорово и без ошибок
09:16 Джо Торнтон обогнал Модано и вышел на 23-е место по очкам в истории НХЛ
09:13 Светлаков: от общения со Знарком впечатления самые положительные
09:08 Тарасенко делит первое место с Демитрой по победным голам в овертайме за «Блюз»
09:04 Каменский: не хочется кого-то выделять конкретно в сборной, кроме тренеров
09:00 Кириллов: в финале Универсиады столкнулись с домашним судейством
08:51 Фанёф забил гол в матче с «Далласом» и подрался с Джейми Бенном
08:07 Гудлер забросил шайбу в свои ворота в матче с «Оттавой»
08:03 «Монреаль» в ОТ выиграл у «Аризоны», Марков набрал 2 очка, Радулов — 1
07:37 Дубль Хёрнквиста помог «Питтсбургу» нанести поражение «Колорадо»
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший нападающий регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+