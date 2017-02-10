Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С Овечкиным или Мозякиным? Какой будет сборная России на ОИ-2018

За год до Олимпиады прогнозируем две версии состава сборной России, в зависимости от того, отпустит ли НХЛ игроков в Южную Корею.