С Овечкиным или Мозякиным? Какой будет сборная России на ОИ-2018

>>> Принесите счёт, мистер Беттмэн! Кто заплатит за Олимпиаду?
Если НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семён Варламов («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
Защитники: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев, Алексей Марченко (оба – «Торонто»), Алексей Емелин, Никита Нестеров (оба – «Монреаль»), Дмитрий Куликов («Баффало») Иван Проворов («Филадельфия»), Вячеслав Войнов (СКА).
Нападающие: Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон») Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа-Бэй»), Владимир Тарасенко, Артём Анисимов, Артемий Панарин (оба – «Чикаго») Александр Радулов («Монреаль»), Николай Кулёмин («Айлендерс»), Роман Любимов («Филадельфия»), Илья Ковальчук, Павел Дацюк (оба — СКА).
Если НХЛ всё-таки пойдёт на поводу у ИИХФ и игроков, то в Южной Корее мы увидим несколько изменённую версию сборной России на Кубке мира. Не зря же в федерации настаивали, что прошедший турнир в Торонто – всего лишь этап подготовки к Играм. А раз сборная России относительно успешно выступила на Кубке мира, добравшись до полуфинала, то и состав за полтора года не должен претерпеть серьёзных изменений. Прежде всего возможны поправки с учётом размеров площадок. На корейских «аэродромах» в игроках формата Ивана Телегина не будет острой необходимости. Форвардов, преуспевающих в силовой игре, уместно заменить игровиками. При этом шансы поехать в Корею Вадима Шипачёва не велики. Кубок мира показал, что на этом уровне ведущий центрфорвард нашей лиги зачастую пропадает с радаров и проседает в обороне. Куда вероятнее, что Олимпиада в Корее станет прощальным турниром Павла Дацюка. По крайней мере, это было бы красиво.
Вратарь, как известно, половина команды. В сборной России зависимость от игры голкиперов в последнее время даже выше. Сергей Бобровский стал одной из главных звёзд турнира в Торонто, после чего перенёс свою сумасшедшую форму на выступления за клуб. Если страж ворот «Коламбуса» продолжит в том же духе и в следующем сезоне – за пост №1 можно будет не волноваться. Здесь и сейчас есть определённое беспокойство за его сменщиков, но Семён Варламов должен восстановиться к открытию тренировочных лагерей, а Андрей Василевский имеет все шансы начать следующий сезон в качестве основного вратаря «Тампы». Впрочем, допускаем, что кого-то из них заменит Илья Сорокин – перспективный вратарь с опытом чемпионата мира и кубковых матчей.
Если НХЛ всё-таки пойдёт на поводу у ИИХФ и игроков, то в Южной Корее мы увидим несколько изменённую версию сборной России на Кубке мира.
Если с вратарской линией всё более-менее понятно, то в обороне по сравнению с Кубком мира могут быть кое-какие изменения. Прежде всего речь об Андрее Маркове. Ветеран провалил турнир в Торонто, а его контракт с «Монреалем» грядущим летом закончится. Даже если 39-летний защитник не повесит коньки на гвоздь – не лишним будет уступить дорогу молодым. Например, Ивану Проворову, который в первый же сезон в НХЛ проводит по 25 минут в среднем за матч, а в атаке уже ничем не уступает Маркову. За последние месяцы серьёзно прибавили Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Один стал ключевым защитником «Вашингтона», а другой без проблем закрепился в ведущей паре «Торонто». Они и без того составляли первую пару сборной России на Кубке мира, а к Олимпиаде лишь застолбят за собой этот статус. Смена клубов должна пойти на пользу Никите Нестерову и Алексею Марченко. Учитывая, что на Игры можно привезти не семь, а восемь защитников, впору вспомнить о Вячеславе Войнове. Из-за дисквалификации в НХЛ он не смог приехать в Торонто, но двери в Пхёнчхан для него открыты. Что он, что другой защитник СКА Антон Белов обладает олимпийским опытом. Пусть и не самым успешным.
>>> «Овечкин искренен. Он может поехать на Олимпиаду без разрешения»
На Кубке мира линию атаки сборной России называли чуть ли не сильнейшей среди всех команд-участниц. Тренерскому штабу нашей команды так до конца и не удалось реализовать потенциал, да и тот же Евгений Малкин пребывал в откровенно разобранном состоянии. Время показало, что причиной невыразительной игры ведущего центра сборной России были сроки проведения Кубка мира. В феврале, когда проводятся Олимпийские игры, проблем с физической формой не должно быть ни у Малкина, ни у других звёзд сборной России. Более того, у Олега Знарка будет шанс усилить и без того мощную атаку нашей команды. Если решение оставить за бортом Кубка мира таких звёзд, как Александр Радулов и Илья Ковальчук можно было хоть как-то объяснить травмами и неопределённой формой, то поводов оставить их без Олимпиады пока не видно. Если Знарок переступит через свои принципы, то может создать как минимум три ударных звена и избежать ситуаций, когда на большинство выходит Николай Кулёмин, совершенно для этого не приспособленный.
Бригада вратарей на Олимпиаде, где самому старшому будет 22 года – не фантастика, а реальность.
Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг).
Защитники: Вячеслав Войнов, Антон Белов, Егор Яковлев (все – СКА), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Илья Любушкин («Локомотив»), Андрей Миронов («Динамо» М), Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА).
Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Сергей Плотников, Никита Гусев (все — СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Иван Телегин, Валерий Ничушкин (оба — ЦСКА), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников (все – «Сибирь»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»).
Представить, что сборная России в таком составе отправится на главный турнир четырёхлетия, непросто. Это больше напоминает даже не чемпионат мира, а заявку на этап Евротура. Например, на Кубок Первого канала, где традиционно собираются все сильнейшие игроки внутреннего чемпионата. Впрочем, давайте перенесёмся на 23 года назад и вспомним, какую команду Виктор Тихонов возил в Лиллехаммер, когда НХЛ ещё не присоединилась к олимпийскому движению. За последний рубеж тогда отвечал 30-летний вратарь «Трактора» Андрей Зуев, по всем статьям уступающий своим современникам Илье Сорокину и Игорю Шестёркину. В атаке заправляла тройка Гусманов – Кудашов – Березин, в которой главной звездой был главный тренер «Локомотива», выступающий на тот момент в АХЛ. Лучшим же бомбардиром российской команды стал молодой Андрей Николишин, который только через год отправится за океан. Сравните с нынешними временами, когда в расположении Знарка есть экс-звёзды мирового хоккея Дацюк и Ковальчук, лучший игрок планеты из числа тех, кто никогда не выступал в НХЛ Сергей Мозякин, а также двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов.
>>> Олимпийский хоккей. Часть 18. Лиллехаммер-1994
Если при формировании состава опираться исключительно наличие олимпийского опыта, то в Корею может отправиться самая возрастная сборная России в истории Игр. Здесь вам и 36-летний Александр Ерёменко, сидевший третьим вратарём в Сочи, и Илья Никулин с Евгением Медведевым, и Никита Никитин, вернувшийся в родной Омск. Антон Белов с Вячеславом Войновым – ещё одни «свидетели Сочи», и не беда, что в том роковом четвертьфинале челябинец проиграл забег Микаэлю Гранлунду. Этот быстроногий финн до Пхёнчхана всё равно не доедет. Знарку доступны Тихонов и Попов, Терещенко и Сёмин, Свитов и Ничушкин, Дацюк и Ковальчук – все они четыре года назад были в команде Зинэтулы Билялетдинова. Если доходить до абсурда, то можно вспомнить, что Максим Афиногенов, забивавший ещё чехам в Солт-Лейк-Сити, в свои 37 лет провёл за «Витязь» лучший сезон за последние годы. Чем не хранитель олимпийских традиций?
Коленки у такой команды, где можно было бы найти место участникам Ванкувера-2010 Калинину, Волченкову и Корнееву, точно не затрясутся. Вот только с реальностью такой состав не имеет ничего общего. Все ходы Знарка говорят о том, что в случае отказа НХЛ мы увидим в Южной Корее сборную России нового поколения.
Если при формировании состава опираться исключительно наличие олимпийского опыта, то в Корею может отправиться самая возрастная сборная России в истории Игр.
Бригада вратарей на Олимпиаде, где самому старшему будет 22 года, не фантастика, а реальность. Тренерский штаб сборной России целенаправленно наигрывает тандем Сорокин – Шестёркин, таская его на все этапы Евротура. Нет сомнений, что оба «армейца», московский и питерский, отправятся на чемпионат мира. А там и до Олимпиады недалеко. Кто будет третьим – не принципиально. Билялетдинов за выслугу лет запасным взял в Сочи Ерёменко, но почему бы не сработать на перспективу и не дать билет в Корею магнитогорцу Илье Самсонову? Тем более что старая гвардия в лице Кошечкина, Барулина и всё того же Ерёменко плавно идёт к окончанию карьеры. Оборона, за исключением Антона Белова, сплошь составлена из игроков, родившихся в 90-х. Белов и Войнов имеют реальные шансы попасть на Олимпиаду и в случае участия в ней энхаэловцев, а без них обязаны стать лидерами сборной России. Киселевич, Антипин, Миронов и другие – это те, кого Знарок регулярно вызывает на этапы Евротура. Варианты могут быть лишь в деталях: Ожиганов или Чудинов, Любушкин или Береглазов. Так или иначе, это то лучшее, что у нас есть.
Многие задаются вопросом: зачем нужен базовый клуб сборной, если на Шведских хоккейных играх наибольшее представительство игроков у «Сибири», а на чемпионате мира все наигранные связи вмиг рушатся по прилёту Овечкина или другой суперзвезды НХЛ? Ответ на этот вопрос может дать Олимпиада без участия энхаэловцев. Вот тут-то Знарок вытащит туз из рукава, презентовав несколько пар защитников из СКА и сразу два сыгранных звена. Ковальчук – Дацюк – Плотников и Гусев – Шипачёв – Дадонов – это два основных козыря сборной России перед всеми командами, которые сыграют через год в Корее. Сыгранное звено может поставить и «Сибирь», правда, есть большие сомнения, что Шалунов и Шумаков останутся на следующий год в Новосибирске. В любом случае многолетние связи вмиг не порушить. Ну а главной интригой Олимпиады без НХЛ станет то, возьмёт ли Знарок Кирилла Капризова и Сергея Мозякина. Один – восходящая звезда российского хоккея, другой – доминирующий ветеран, собирающий всевозможные рекорды. Для Капризова поездка в Корею может стать трамплином, а для Мозякина – доказательством истинного, а не статистического величия. Олимпиада может расставить точки над i, окончательно рассудив поклонников таланта Мозякина и скептиков.